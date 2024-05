Chaque mot qui fait rage Postecoglou a dit sur les fondations fragiles de Tottenham et sur la façon dont il changera de club

Qu’avez-vous pensé de la performance d’aujourd’hui ?

Déçu de perdre. Je pensais que c’était un match serré. De grands moments pour les deux équipes sur lesquels elles ont capitalisé et pas nous. C’est en quelque sorte ce qui a amené le résultat qui s’est produit. Tellement déçu de perdre.









Mais c’était une assez bonne performance, pouvons-nous parler des points positifs de votre configuration ?

Comme je l’ai dit, c’était un match serré et c’est une équipe de haut niveau. Je ne pense pas qu’ils nous aient dominés à aucun moment. Probablement vers la fin, nous nous sommes un peu ouverts pour essayer d’égaliser, mais jusqu’au premier but, nous étions bien dans le match et dans certains domaines, je pensais que nous étions dominants. En fin de compte, si vous voulez gagner ces matchs, vous devez profiter des grands moments. Il faut être discipliné et il est juste de dire que c’est l’un des domaines dans lesquels nous nous sommes laissés tomber toute l’année. Ne capitalise pas sur les grands moments et manque de discipline.

Étiez-vous heureux de pouvoir au moins voir les fondations de ce que vous essayez de construire dans cette performance pour la saison prochaine ?

Non, je pense que les dernières 48 heures m’ont révélé que les fondations sont assez fragiles, mon pote. Donc…

Comment veux-tu dire?

C’est exactement ce que je pense.

Était-ce l’ambiance ?

Je pense juste que les dernières 48 heures m’ont révélé beaucoup de choses. C’est bon. Cela signifie simplement que je dois retourner à la planche à dessin avec certaines choses.

Qu’avez-vous pensé des fans qui ont changé « Regardez-vous Arsenal » après le premier but de City ?

Je ne suis pas intéressé, mon pote. Je m’en fiche.

Quand vous parlez des dernières 48 heures, est-ce à l’intérieur du club ou à l’extérieur du club ?

Dehors, dedans, partout. Cela a été un exercice intéressant.

Est-ce à cause des joueurs ?

Ce ne sont que mes observations, mon pote. Je ne vais pas vous le dire, parce que c’est pour moi. C’est moi qui dois le faire. Vous pouvez faire vos propres évaluations de ce qui s’est passé. Je comprends. J’ai probablement mal interprété la situation quant à ce que je pense être important dans vos efforts pour devenir une équipe gagnante, mais ce n’est pas grave. C’est la raison pour laquelle je suis là.

Pensez-vous que vous devrez peut-être modifier vos projets d’été ?

Non, ça n’a rien à voir avec les projets d’été. Les projets d’été sont là.

Est-ce lié à la rivalité avec Arsenal ?

Je ne suis tout simplement pas intéressé, mon pote. Peut-être que je suis en décalage, mais je m’en fiche, je veux juste gagner. Je veux réussir dans ce club de football, c’est pourquoi j’ai été recruté. Donc, ce que les autres, ce qu’ils veulent ressentir et quelles sont leurs priorités, ne m’intéresse absolument pas. Je sais ce qui est important pour bâtir une équipe gagnante, c’est sur cela que je dois me concentrer.

Les supporters ont hurlé sur l’équipe cette saison, mais une ambiance tamisée aujourd’hui, cela affecte-t-il les joueurs ?

Bien sûr que oui. C’est comme ça. Je ne peux pas dicter ce que font les gens. Ils sont autorisés à s’exprimer comme ils le souhaitent. Mais oui, quand nous avons des vainqueurs tardifs dans un match, c’est parce que le public nous a aidé.

Les dernières 48 heures vous ont-elles renforcé quant à ce que vous voulez faire ?

Je sais déjà ce que je veux faire, c’est juste que je dois faire quelques ajustements dans la façon dont je le fais.

Mikey Moore, était-ce une récompense pour une bonne saison de progression ?

Il s’est bien entraîné avec nous, nous voulions lui donner du temps de jeu, cela n’a tout simplement pas fonctionné lors des derniers matchs, c’était juste une opportunité de le faire sortir. Il a encore un long chemin à parcourir, il n’a que 16 ans, c’est un garçon formidable. C’est une récompense, parce que nous l’avons fait s’entraîner avec nous et qu’il n’a pas joué avec les U21 non plus, nous avons pensé qu’il ne serait pas juste de ne pas récompenser son travail par une apparition.

Vous attendiez-vous à ce que Sonny marque lors de son passage ?

Ouais, tu reviendrais sur Sonny mais les grands moments que nous n’avons pas imaginés aujourd’hui. Ce n’était pas seulement lui. Kulusevski à plusieurs reprises, nous avons eu de bonnes occasions et j’ai été très déçu de leur premier but. Il nous a encore manqué un peu de discipline et c’est en quelque sorte l’histoire de notre saison où nous n’avons pas capitalisé sur les grands moments et où nous avons manqué d’un peu de discipline dans notre football. Encore une fois, c’est quelque chose que nous devons continuer à essayer d’améliorer.

Bentancur était très en colère quand il est sorti, est-ce que ça vous convenait ?

Je n’ai pas remarqué. Je m’en fiche.

Etes-vous satisfait de la candidature des joueurs ?





Eh bien, je pense qu’à moins que je regarde un match différent, nous l’avons affronté avec la meilleure équipe du pays au cours des quatre dernières années, à moins que quelqu’un ne le voie différemment.

Non, je suis d’accord – je demande juste…





Eh bien, n’est-ce pas vrai… pourquoi ne serais-je pas heureux si nous étions à la hauteur de l’équipe qui est en quelque sorte la référence. Je ne comprends pas. Donc oui, j’étais satisfait de l’application. Bien sûr que je l’étais. C’était évident.

