Chaque mot de la conférence de presse de Jurgen Klopp alors qu’il répond aux rumeurs

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a insisté sur le fait que « personne n’a à s’inquiéter pour moi » au milieu d’une crise des champions de Premier League coïncidant avec une période difficile dans sa vie personnelle.

Les Reds tenteront d’arrêter une série de trois défaites successives de haut vol, ce qui a conduit Klopp à admettre que leur défense de titre est terminée lorsqu’ils reprendront leur campagne de Ligue des champions contre le RB Leipzig à Budapest mardi.

Une bannière de soutien à Klopp, dont la mère Elisabeth est décédée à l’âge de 81 ans le mois dernier, a été érigée à l’extérieur d’Anfield ce week-end, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles l’Allemand prévoyait de faire une pause ou même de quitter son poste – ce qu’il n’a pas tardé à nier.

Voici chaque mot de la conférence de presse de Klopp lundi …

La vie est si étrange en ce moment et il n’y a que du football pour le moment, donc le contrôle est aussi élevé que jamais, alors, comment allez-vous?

Le football pour vous est peut-être la seule chose qui se passe, mais il y a beaucoup d’autres choses qui circulent, de la politique et des choses privées. Je vais bien, nous avons eu une session de formation, une réunion d’analyse, les deux étaient vraiment positives. Nous sommes sur le point de prendre l’avion pour Budapest pour la première fois de ma vie et nous sommes donc absolument OK et prêts à partir.

Comment résumeriez-vous l’humeur des joueurs?

Comme vous l’imaginez. Personne n’ignore les faits, du point de vue des résultats, mais mon travail consiste à faire ce qui est important. Nous devons maintenir les bonnes choses. Les matchs contre Leicester et City n’étaient pas ceux que vous imagineriez que nous concédions sept et marquions deux. Les choses sont allées contre nous parce que nous avons commis des erreurs individuelles. Nous en parlons mais c’est ainsi qu’en tant qu’êtres humains, vous faites des erreurs. On est toujours ensemble dans ces moments mais la performance, il faut continuer, il faut jouer du bon football pour gagner. L’humeur est ab ok et nous sommes toujours prêts pour un vrai combat.