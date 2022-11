Chaque maître de gril mérite cette fantastique offre de thermomètre intelligent Black Friday

La cuisine est mon endroit heureux, l’endroit de ma maison où je vais pour soulager le stress et faire quelque chose de cool. En conséquence, j’ai rassemblé une gamme de petits gadgets intelligents pour aider à rendre mon temps de cuisine un peu plus fluide. L’un des outils que j’utilise le plus est mon thermomètre intelligent Meater Pro, qui est actuellement redescendu au prix le plus bas que j’aie jamais vu. Vendredi noir.

Vols quotidiens Ce thermomètre intelligent vous permettra de savoir ce qui se passe dans votre four même lorsque vous êtes de l’autre côté de la maison, grâce à sa connexion Bluetooth et à une application pratique sur votre téléphone. Vous recevez des alertes de prix pour Thermomètre intelligent Meater Pro

Si vous m’aviez demandé il y a deux ans si je pensais avoir besoin d’un thermomètre intelligent à 100 $ pour ma cuisine, j’aurais probablement ri de vous et dit non. Mais la vérité est que je l’ai reçu comme cadeau de Noël et que je n’ai pas arrêté de l’utiliser. J’ai tendance à beaucoup me déplacer dans ma cuisine et j’oublie souvent de vérifier ce qui se passe dans le four ou je vérifie trop souvent. Meater Pro me permet de confirmer la température interne de tout ce que je cuisine depuis mon téléphone ou ma montre, et je peux définir des notifications pour savoir quand des températures spécifiques sont atteintes ainsi que depuis combien de temps elles sont à cette température. Votre thermomètre standard vous a peut-être bien servi, mais je vous promets que vous tirerez beaucoup plus de quelque chose avec un peu d’intelligence derrière.

Cette remise de 20 % n’a été disponible pour aucun des produits Meater depuis un certain temps, donc si vous envisagez de mettre à niveau votre kit de gril ou si vous recherchez le cadeau idéal pour ce cuisinier obsédé par le fumeur dans votre vie, vous devriez prendre profitez de cette offre Black Friday pendant que vous le pouvez.