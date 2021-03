Chaque maison de célébrité et chaque soirée de visionnage présentée pendant les Golden Globes

Oh quelle nuit!

Les Golden Globes 2021 ont officiellement lancé la saison des récompenses le 28 février et quel événement c’était. Mark Ruffalo, Daniel Kaluuya, Chloé Zhao et Anya Taylor-Joy figuraient parmi les stars récompensées lors de la cérémonie virtuelle organisée par Tina Fey et Amy Poehler.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, de nombreuses stars n’étaient pas présentes à la cérémonie de remise des prix. Cependant, ils ont participé virtuellement à la cérémonie. En fait, Ruffalo, Kate Hudson et Jodie Foster étaient parmi les stars à assister à la cérémonie aux côtés de leurs proches. Et Jason Bateman arrêté par son copain Jennifer Anistonla maison pour la remise des prix, où il a zoomé sur la cérémonie – parlez d’une fête de visionnage amusante!

Plus, Nicole Kidman avait sa famille à ses côtés alors qu’elle la célébrait Perte nomination à la maison aux côtés de son mari Keith Urban et filles Sunday Rose Kidman Urbain, 12 et Faith Margaret Kidman Urbain, dix.