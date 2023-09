Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré mercredi dans une rare interview accordée à Fox News que les négociations sur Israël signifient que les perspectives de relations normalisées entre les deux pays « se rapprochent » chaque jour, mais que le traitement des Palestiniens reste une question « très importante » à considérer. résolu.

L’Arabie saoudite discute d’un accord majeur avec les États-Unis pour normaliser ses relations avec Israël en échange d’un pacte de défense américain et d’une aide au développement de son propre programme nucléaire civil. Les Saoudiens ont déclaré que tout accord nécessiterait des progrès majeurs vers la création d’un État palestinien, ce qui est difficile à vendre pour le gouvernement le plus religieux et nationaliste de l’histoire d’Israël.

« Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette partie », a déclaré le leader de facto de l’Arabie saoudite, largement connu sous le nom de MbS, dans un « rapport spécial avec Bret Baier » dans une interview réalisée en anglais, ajoutant qu’il y avait eu de « bonnes négociations » jusqu’à présent.

« Nous devons voir où nous allons », a déclaré le prince. « Nous espérons que cela parviendra à faciliter la vie des Palestiniens et à faire d’Israël un acteur au Moyen-Orient. »

Il a également démenti les informations selon lesquelles les pourparlers auraient été suspendus, affirmant que « chaque jour, nous nous rapprochons ».

L’interview a été diffusée peu de temps après que le président Joe Biden a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors que tous deux étaient à New York pour la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies. Biden a fait part de ses inquiétudes quant au traitement réservé aux Palestiniens par le gouvernement israélien d’extrême droite et a exhorté Netanyahu à prendre des mesures pour améliorer les conditions en Cisjordanie à une époque de violence accrue dans le territoire occupé.

Le bureau de Netanyahu a déclaré que la réunion « a principalement porté sur les moyens d’établir un accord de paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite, qui pourrait grandement contribuer à la fin du conflit israélo-arabe et faciliter l’établissement d’un corridor économique pour relier l’Asie, le Moyen-Orient et l’Arabie saoudite ». L’Europe . »

Interrogé lors de l’interview sur la possibilité de travailler avec quelqu’un d’aussi conservateur que Netanyahu, le prince Mohammed a déclaré : « Si nous parvenons à une avancée décisive, en parvenant à un accord qui réponde aux besoins des Palestiniens et (ramenant) la région au calme, nous devons travailler avec ceux qui sont là. .»

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes avant la diffusion de l’interview qu’il était préférable que les dirigeants d’Israël et de l’Arabie saoudite « disent à quel point ils pensent être proches et où ils pensent être » dans le processus.

« Évidemment, nous encourageons la normalisation. Nous pensons que c’est bon non seulement pour Israël et l’Arabie Saoudite, mais aussi pour toute la région », a déclaré Kirby.

Un accord-cadre pourrait être conclu d’ici le début de l’année prochaine, a déclaré jeudi le ministre israélien des Affaires étrangères.

« Les écarts peuvent être comblés », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen à la radio militaire israélienne. « Cela prendra du temps. Mais il y a des progrès.

Le prince Mohammed a également été interrogé sur la possibilité que l’Iran finisse par construire une arme nucléaire et a déclaré que « nous sommes préoccupés par le fait qu’un pays obtienne l’arme nucléaire » et que si l’Iran en obtenait une, l’Arabie Saoudite chercherait à faire de même : « Nous il faudra en obtenir un. Cela inquiète les experts en matière de non-prolifération nucléaire, qui affirment que le fait que les États-Unis accordent au royaume la possibilité d’enrichir lui-même de l’uranium pourrait alimenter une course aux armements régionale.

Le prince Mohammed a accordé très peu d’interviews aux médias occidentaux, en particulier depuis l’assassinat en 2018 de Jamal Khashoggi, dissident saoudien et chroniqueur du Washington Post, lors d’une opération menée par des agents saoudiens qui, selon les renseignements américains, a probablement été approuvée par le prince. Le prince a nié toute implication.

Il a déclaré sur la chaîne Fox News à propos du meurtre de Khashoggi que « nous avons essayé de réformer le système de sécurité pour être sûrs que ce genre d’erreurs ne se reproduise plus ».

« C’était une erreur. C’était douloureux », a déclaré le prince héritier, tout en insistant sur le fait que « toutes les personnes impliquées » ont purgé une peine de prison.

Au cours des cinq années qui ont suivi, le royaume a perdu son statut de paria et s’est concentré sur des initiatives diplomatiques majeures et sur les progrès de la Vision 2030, le vaste plan du prince visant à restructurer l’économie, à fournir des emplois aux jeunes et à sevrer le royaume du royaume. revenus pétroliers.

Le prince Mohammed a également été interrogé sur Jared Kushner, ancien conseiller de la Maison Blanche et gendre de l’ancien président Donald Trump, qui a obtenu un investissement de 2 milliards de dollars du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour lancer sa nouvelle société de capital-investissement. Le prince a déclaré que « nous recherchons » des opportunités d’investissement à l’échelle mondiale et que le PIF respectait ses engagements envers les investisseurs – prévoyant de le faire même si Trump remportait un autre mandat de président l’année prochaine.

L’Arabie saoudite a fait des progrès majeurs dans la mise fin à sa guerre dévastatrice avec les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, en accueillant cette semaine une délégation rebelle dans la capitale, Riyad. Il a été le fer de lance du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe et a accepté en mars un accord négocié par la Chine pour rétablir les relations diplomatiques avec l’Iran, son principal rival régional.

Les réformes sociales de grande envergure du prince ont transformé le royaume d’un État ultraconservateur régi par une forme stricte de loi islamique en une puissance de divertissement en herbe, investissant des milliards de dollars dans tout, des plus grandes stars du football aux tournois de golf en passant par les jeux vidéo.

Mais le prince s’est montré encore moins tolérant à l’égard des dissidences que ses prédécesseurs. Les Saoudiens qui dénoncent sa politique s’exposent à de longues peines de prison, voire à la peine de mort, et cela s’étend même aux Saoudiens vivant sur le sol américain.

Le prince de 38 ans a assumé le pouvoir au jour le jour après que son père vieillissant, le roi Salmane, l’ait nommé prochain sur le trône en 2017.

Biden, qui avait juré de faire de l’Arabie saoudite un « paria » suite à l’assassinat de Khashoggi alors qu’il faisait campagne pour la présidence en 2020, s’est depuis plié à cette réalité, rétablissant les relations avec le prince héritier tout en sollicitant son aide pour contrôler les prix du pétrole et gérer d’autres affaires régionales. problèmes.

Le prince Mohammed a déclaré lors de l’entretien que « l’agenda entre l’Arabie saoudite et l’Amérique est aujourd’hui vraiment intéressant » et a qualifié la relation de son pays avec Biden de « vraiment étonnante ».

Il a également été interrogé sur les critiques qui ont accusé l’Arabie saoudite d’investir massivement dans le golf et d’autres sports dans le cadre d’une tentative de « sportswashing » ou de dépenses visant à améliorer l’image politique du royaume à l’étranger. Le prince a déclaré qu’il n’était pas gêné par de telles accusations et que si les investissements dans le sport continuaient à accroître de manière significative le produit intérieur brut de l’Arabie saoudite, alors son pays « continuerait à pratiquer le sportswashing ».