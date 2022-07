“Chaque jour, c’est de plus en plus fort”: les Ukrainiens dans la ligne de mire de la Russie craignent que les bombardements ne finissent jamais | Nouvelles du monde

L’Ukraine dit qu’elle lance une contre-offensive dans le sud, mais alors que cette horrible guerre entre dans son sixième mois, les habitants de la ligne de front dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, craignent que les bombardements ne s’arrêtent jamais.

Et ils craignent d’avoir été oubliés et laissés pour compte face à une armée russe qui avance lentement.

Dans la ville de Soledar, ils ne quittent désormais leurs immeubles qu’en cas d’urgence.

Des voitures étranges crissent dans les rues désertes et la menace d’obus ou de tirs de roquettes est constante – des fragments de bombe marquent les routes.

Un autre rappel que la mort n’est peut-être jamais loin.

Il n’y a ni électricité ni eau ici et les habitants sont terrifiés, campant à côté de leurs abris anti-bombes.

Une femme sort de l’ombre pour nous parler mais ne veut pas dire son nom, elle a peur.

Elle me dit qu’elle ne vit plus, qu’elle ne fait que survivre dans un cauchemar sans fin.

« Qu’est-ce que je peux te dire ? Comment pouvons-nous vivre ici alors qu’ils te tirent dessus ou qu’ils te bombardent la tête ? Peux-tu dormir ? Et il y a des enfants ici, des petits enfants ?

Tout le monde ici est terrifié. Ils ne savent pas qui gagne cette guerre. Ils veulent juste que les combats cessent.

“Chaque jour, c’est de plus en plus fort – c’est comme une semaine comme ça. C’est un va-et-vient. Et hier, les bombes ont atterri dans l’abri de la datcha d’une femme”, a-t-elle déclaré.

Mais cette guerre n’est pas près de se terminer.

Alors que nous nous dirigeons vers les positions de première ligne de l’armée ukrainienne, il est clair que ce conflit pourrait durer des années.

Nous sommes guidés par l’un des soldats, Mikhailovich, qui prévient qu’il pourrait y avoir des tirs entrants à tout moment.

Il peut y avoir ce que les stratèges militaires appellent une «pause opérationnelle» en ce moment, mais le commerce de tirs meurtriers se poursuit dans ce duel d’artillerie implacable d’usure.

La ligne de contact s’étend sur des kilomètres et les deux côtés sont fortement enfouis.

Mais l’Ukraine affirme que l’artillerie occidentale à longue portée lui donne lentement l’avantage.

Nous entendons le bruit d’un canon britannique qui tonne dans les positions russes, qui sont à 700 mètres à peine devant nous, de l’autre côté de la rivière Siverskyi Donets.

Il est difficile de savoir si l’Ukraine est capable de gagner ou si elle perd lentement.

La Russie a du mal mais progresse à l’Est et il suffit de visiter les villes en ligne de mire pour s’en rendre compte.

Bakhmut est lentement écrasé par des obus et des roquettes atterrissent ici chaque jour, traumatisant la population locale.

Ruslan dit qu’il veut que l’Ukraine gagne, mais plus que cela, il veut la paix et la stabilité – même si cela signifie concéder un territoire et vivre sous occupation russe.

“Ils auraient dû tout donner (le territoire du Donbass) au début. Vous ne pouvez pas vous battre avec ce côté.

“Parce que si ce pays veut (la Russie), il peut prendre toute l’Europe.”

Les gens ici savent déjà ce que la Russie fera pour arriver à ses fins. Des cibles civiles sont souvent touchées.

L’école locale est en ruines; écrasé lors d’une frappe aérienne.

Il y a des rappels de ce qu’était la vie autrefois ici, des photos des écoliers sont accrochées aux murs au milieu des décombres.

Mais maintenant, il n’y a plus que le bruit de la violence alors que l’assaut de la Russie se rapproche.