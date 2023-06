L’Arabie saoudite perturbe massivement le marché européen des transferts cet été, les clubs du pays du Moyen-Orient offrant des frais et des contrats énormes à certains des plus grands noms du football.

Avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N’Golo Kante déjà là, l’Arabie saoudite espère ajouter plus de noms stellaires à la ligue afin d’améliorer la qualité et le spectacle du football. Cela ne s’arrête pas seulement aux joueurs, cependant, Jose Mourinho et Steven Gerrard refusant des opportunités de gérer dans le pays.

Alors que des joueurs tels que Neymar, Sergio Busquets, Luka Modric, Saul Niguez et Marcelo Brozovic ont tous été liés, les stars de la Premier League semblent plus convoitées par les équipes de la Saudi Pro League.

Dessous, QuatreQuatreDeux détaille chaque joueur actuellement dans l’élite anglaise lié à un déménagement en Arabie saoudite.

Chaque joueur de Premier League lié à un déménagement en Arabie saoudite

Ruben Neves

Alors qu’il ne reste qu’un an à son contrat, les Wolves devraient recevoir environ 50 millions de livres sterling d’Al-Hilal pour la vente de Neves, 26 ans. Le milieu de terrain portugais a souvent flirté avec un départ de Molineux dans le passé, Barcelone étant souvent citée comme la destination de rêve, mais cet été, il semble inévitable qu’il déménage en Arabie saoudite.

Hakim Ziyech

Six mois seulement après l’échec d’un transfert au PSG, Ziyech aurait déjà signé un contrat de trois ans avec Al-Nassr, l’équipe avec laquelle Ronaldo exerce actuellement son métier. Le joueur de 30 ans a lutté pour des performances constantes à Stamford Bridge au cours de ses trois saisons à Chelsea et partira pour seulement 8 millions de livres sterling.

Bernardo Silva

Bien qu’il vienne de remporter le triplé avec Manchester City à l’âge de 28 ans, Silva serait sur le point de signer pour une équipe anonyme de la Saudi Pro League pour un prix considérable. L’international portugais a encore deux ans sur son contrat avec City, mais a souvent été lié à un transfert à Barcelone ou au PSG. Les deux clubs semblent cependant sur le point d’être snobés au profit d’une offre plus lucrative du Moyen-Orient.

Son Heung-min

Les champions d’Al-Ittihad auraient offert plus de 50 millions de livres sterling pour Son dans la fenêtre de transfert, ce que le Sud-Coréen a rejeté afin de continuer à jouer dans sa « ligue préférée ».

« J’ai beaucoup de choses à faire en Premier League », a déclaré Son après la candidature. « L’argent n’a plus d’importance pour moi maintenant, et la fierté de jouer au football, de jouer dans ma ligue préférée est importante. Je veux jouer plus pour Tottenham en Premier League. Je vais bien me préparer quand je serai de retour aux Spurs . »

(Crédit image : Getty Images)

Mo Salah

Selon Hafez Al-Medlej, qui a occupé des postes à la tête de la Confédération asiatique de football et de la Saudi Pro League ces dernières années, la star de Liverpool Salah est une cible pour l’Arabie saoudite. Al-Medlej a confirmé que la révolution saoudienne ne devait pas se limiter aux joueurs en fin de carrière mais aussi à ceux au sommet de leur art.

Wilfried Zaha

Avec son contrat à Crystal Palace expirant fin juin, Zaha est disponible sur un transfert gratuit et s’est vu offrir 30 millions de livres sterling par an pour déménager à Al-Nassr. Il semble cependant sur le point de rejeter cette approche, préférant plutôt un transfert vers une équipe de la Ligue des champions, le PSG étant apparemment intéressé.

Pierre-Emerick Aubameyang

Après être tombé dans l’ordre hiérarchique à Stamford Bridge, Chelsea tient à vendre Aubameyang dans la fenêtre actuelle. Al-Ahli et Al-Shabab ont tous deux fait des démarches, mais l’attaquant gabonais préfère un retour à Barcelone et hésite à accepter un transfert saoudien.

Hugo Lloris

Tottenham et Lloris devraient se séparer cet été après plus d’une décennie ensemble, et le gardien français se serait vu offrir la possibilité de tripler son salaire en Arabie saoudite. Lloris a exprimé son désir de quitter les Spurs, bien qu’il lui reste encore un an sur son contrat.

Kyle Walker

Après avoir été frustré par ses départs incohérents à Manchester City, il est suggéré à Walker de rechercher de nouvelles opportunités ailleurs. Les équipes de la Saudi Pro League souhaitent acquérir ses services, bien que d’autres équipes de la Premier League et même du Bayern Munich aient été liées.

Roberto Firmino

Le Brésilien quitte définitivement Liverpool fin juin, et alors qu’il semblait initialement qu’un transfert gratuit vers la Serie A était envisagé, une offre plus lucrative de l’Arabie saoudite pourrait plutôt tenter Firmino au Moyen-Orient.

Thomas Partey

Bien qu’il ait prouvé qu’il était un membre à part entière de l’équipe de Mikel Arteta lors de la saison 2022/23, Arsenal a accordé à Partey la permission de parler avec les équipes saoudiennes d’un accord potentiel cet été, libérant ainsi de l’espace et des fonds supplémentaires dans leur équipe pour se concentrer sur Declan Rice. et Moises Caicedo.

(Crédit image : Getty Images)

Riyad Mahrez

Des clubs comme Al-Ittihad et Al-Ahli sont intéressés par l’achat de Mahrez à Manchester City, avec une offre potentielle de 50 millions de livres sterling par an si l’Algérien choisit de changer la Premier League pour la Saudi Pro League.

Il reste encore un an à son contrat, mais Mahrez ne sera pas bon marché.

Romelu Lukaku

L’attaquant belge a passé la campagne 2022/23 en prêt à l’Inter Milan de Chelsea, et se concentre sur un retour à San Siro dans le cadre d’un contrat permanent. Cependant, cela n’a pas empêché les équipes saoudiennes de lui offrir d’énormes sommes d’argent.

Kalidou Koulibaly

Un an seulement après avoir rejoint le club, Koulibaly devrait à nouveau déménager car il a conclu un contrat avec Al-Hilal. Coûtant environ 20 millions de livres sterling, Chelsea devrait perdre 15 millions de livres sterling sur son investissement initial pour le défenseur sénégalais.

João Moutinho

Prêt à quitter les Wolves lorsque son contrat expirera officiellement fin juin, Moutinho a été lié à Al-Ittihad et à des retrouvailles avec son ancien manager Nuno Espirito Santo.

Édouard Mendy

Un autre joueur de Chelsea apparemment en mouvement, Mendy ne fait pas partie des plans du nouveau patron Mauricio Pochettino et a donc été mis à la disposition d’autres clubs. Al-Ahli a mordu à l’hameçon et travaille à finaliser la signature du gardien de but de 31 ans.