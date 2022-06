chaque jeune commerçant doit apprendre cette leçon importante

Il y a une erreur d’investissement que le célèbre investisseur Kevin O’Leary ne commettra plus jamais.

« Quand j’étais un jeune trader de Buckaroo, j’utilisais les marges et je me suis fait massacrer. Et je ne l’ai plus jamais refait », a-t-il déclaré dans une récente interview sur « Squawk Box Asia » de CNBC.