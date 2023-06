Chaque indice d’EastEnders et théorie des fans qui ont prouvé que Rose Knight était vraiment Cindy Beale depuis le début

Les fans d’EASTENDERS ont eu un sacré « duff duff » hier soir lorsque Cindy Beale est revenue d’entre les morts.

Le personnage – interprété par Michelle Collins – serait décédé il y a 26 ans.

Cindy Beale s'est révélée bien vivante dans les EastEnders d'hier soir

Cindy vit sous le nom de Rose Knight depuis quelques années

Mais dans les dernières secondes de l’émission de mercredi, elle s’est révélée bien vivante en France, ayant pris la nouvelle identité de Rose Knight.

La grande révélation est survenue lorsque le nouveau venu de Walford, George Knight – joué par Colin Salmon – a tenté d’appeler son ex-femme.

Alors que le téléphone sonnait pour George, son nom a ensuite été vu clignoter sur le téléphone de Rose alors qu’elle était allongée au bord d’une piscine, avant que le dernier coup ne révèle que Rose est en fait Cindy.

Les patrons d’EastEnders ont confirmé qu’ils travaillaient sur le scénario de choc depuis l’été dernier et ont laissé tomber un certain nombre d’indices sur la véritable identité de Rose ces dernières semaines depuis l’arrivée de la famille Knight à Albert Square.

Les fans avaient également leurs propres théories qui indiquaient que Cindy était en vie après tout, alors voici un résumé de tous les indices clés.

La rose morte

Lorsque George Knight et ses deux filles sont arrivés à Albert Square, l’un d’eux a remis une rose à Linda Carter.

Cependant, la fleur est morte quelques secondes après sa remise, avant de reprendre vie dans une autre bande-annonce.

Les fans pensent que c’était l’un des premiers indices que Rose « revenait d’entre les morts ».

Considérant que Cindy était censée être morte hors écran il y a 26 ans, certains considèrent que le premier indice que les deux personnages étaient liés.

Jeu de noms

Cindy a eu plusieurs enfants et il s'avère que l'une des filles Knight porte le nom de la sœur de Cindy.

Cindy avait déjà quatre enfants; Steven, les jumeaux Lucy et Peter et Cindy, qui est né hors écran et a survécu malgré la mort supposée de sa mère en couches.

Mais maintenant qu’elle a été révélée sous le nom de Rose Knight, Cindy a également deux autres enfants, les filles Gina et Anna Knight.

Les fans d’EastEnders pensent que Gina étant l’un des noms de la fille de Rose était un indice qu’elle pourrait être Cindy, car Cindy a une sœur du même nom.

Acte de disparition

George avait révélé que sa femme Rose avait disparu il y a environ neuf ans

On savait très peu de choses sur Rose Knight avant la grande révélation d’hier soir.

Mais une chose qui a été partagée avec les téléspectateurs est que Rose a mystérieusement disparu de la vie de George il y a environ neuf ans, vers 2014.

Cependant, maintenant que son identité est révélée, les fans ont réalisé que sa disparition coïncidait avec le moment où sa fille Lucy a été tuée. Serait-ce la raison pour laquelle elle est partie ?

Enquête privée

En 1997, les frères Mitchell se sont rendus en Italie avec Ian et ont engagé un détective privé pour essayer de retrouver Cindy.

L’enquêteur s’appelait Ros Thorne, et les bandes-annonces récentes avaient pour slogan « chaque rose a une épine ».

Les fans de longue date d’EastEnders ont estimé que c’était le plus grand indice à ce jour que Rose était liée à Cindy après avoir rappelé le nom de Ros Thorne.

