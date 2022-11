Chaque histoire de Noël de PAG jamais racontée (et plus encore) – Shaw Local

La Performing Arts Guild of Mt. Morris présentera, Chaque histoire de Noël jamais racontée (et puis certaines), Cet hiver.

La comédie sera jouée du vendredi au dimanche du 9 au 11 décembre au Pinecrest Grove Theatre, 500 Evergreen Lane, Mt. Morris.

Les spectacles du vendredi et du samedi ont lieu à 19 h et la matinée du dimanche à 14 h. Les billets coûtent 16 $ et les étudiants bénéficient d’un rabais de 2 $. Le prix comprend des rafraîchissements qui seront servis à l’entracte. Les réservations sont encouragées.

Pour information ou pour commander des billets appelez au 815-734-2103 ou commandez en ligne au www.performingartsguild.com et cliquez sur des billets. Les billets seront mis en vente le 11 novembre.

Au lieu d’interpréter pour la énième fois le classique bien-aimé des fêtes de Charles Dickens, trois acteurs décident d’interpréter toutes les histoires de Noël jamais racontées – ainsi que les traditions de Noël du monde entier, les icônes saisonnières de l’Antiquité à la culture pop d’actualité et tous les chants de Noël jamais chantés.

“Une folie folle pendant la saison des fêtes!”, A déclaré Pam Ballard, membre du PAG. “Les acteurs choisis pour vous divertir sont Connie Augsburger, Morgan McConnell et Zander VandeSand. Mary Mead Cantrell jouera vos chants de Noël préférés pendant l’entracte.

La pièce sera mise en scène par David Sheely avec Mary Cheatwood comme assistante à la mise en scène. Les producteurs sont Jennifer Bakener et Ballard.