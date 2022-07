Chaque heure d’avortement accessible “est une victoire”: les prestataires obtiennent le droit de continuer les services au Texas

Les fournisseurs d’avortement ont intenté une action en justice au Texas pour obtenir un soulagement temporaire afin de poursuivre leurs opérations.

La protection fédérale aux États-Unis a été mise de côté.

Le procureur général du Texas a promis de faire appel de la décision.

Les avortements peuvent reprendre au Texas après qu’un juge a empêché mardi les autorités d’appliquer une interdiction vieille de près d’un siècle, selon le procureur général républicain de l’État, qui était de retour en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à la procédure dans tout le pays.

LIRE | La Cour suprême des États-Unis met fin au droit constitutionnel à l’avortement

L’ordonnance d’interdiction temporaire de la juge Christine Weems dans le comté de Harris est intervenue dans le cadre d’une ultime tentative des prestataires d’avortement de reprendre leurs services après que la Cour suprême des États-Unis a annulé vendredi la décision Roe vs Wade de 1973 qui garantissait le droit des femmes à se faire avorter.

L’ordonnance permet aux cliniques de reprendre leurs services, pour l’instant, dans un État où l’avortement était déjà strictement limité à seulement six semaines de grossesse en vertu d’une loi du Texas entrée en vigueur en septembre que la Cour suprême des États-Unis a refusé de bloquer.

Marc Hearron, avocat des fournisseurs d’avortement au Center for Reproductive Rights, a déclaré dans un communiqué :

Chaque heure où l’avortement est accessible au Texas est une victoire.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré sur Twitter qu’il faisait immédiatement appel de la “mauvaise” décision du juge, affirmant que les lois pré-Roe “sont 100% en vigueur et constitutionnelles”.

Une nouvelle audience est prévue le 12 juillet.

Il y a eu une vague de litiges devant les tribunaux d’État par des groupes de défense des droits à l’avortement cherchant à ralentir ou à mettre fin aux restrictions sur la capacité des femmes à interrompre des grossesses qui prennent actuellement effet ou sont sur le point de le faire dans 22 États.

Restrictions à l’avortement soutenues par les républicains

Selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche sur la défense des droits à l’avortement, ces États incluent 13 qui, comme le Texas, ont promulgué des lois dites “de déclenchement” conçues pour prendre effet si Roe vs Wade était annulé.

Suite à la décision de la Cour suprême, les tribunaux fédéraux ont levé les ordonnances bloquant les restrictions à l’avortement soutenues par les républicains. Mardi, une cour d’appel fédérale a ouvert la voie à l’entrée en vigueur d’une interdiction de six semaines dans le Tennessee.

Paxton, dans un avis publié après la décision de la Cour suprême des États-Unis, a déclaré que l’interdiction de déclenchement de l’État en 2021, qui interdit presque entièrement les avortements, ne prendrait pas effet immédiatement.

Devona Smith, 20 ans, avec Rise Up 4 Abortion Rights tient une poupée, qui, selon le groupe, représentait des naissances forcées, tout en marchant vers le domicile de la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett à Falls Church, en Virginie. AFP Nathan Howard, Getty Images via AFP

Les fournisseurs disent que cela pourrait prendre deux mois ou plus.

Mais Paxton a déclaré que les procureurs pourraient choisir de poursuivre immédiatement des poursuites pénales contre les prestataires d’avortement sur la base d’une ancienne loi différente qui n’avait pas été appliquée alors que Roe vs Wade était dans les livres, mais qui restait la loi du Texas.

Les fournisseurs d’avortement du Texas dans un procès intenté lundi ont fait valoir que l’interdiction de 1925 avait été abrogée et était en conflit avec l’interdiction de déclenchement plus récente adoptée par la législature dominée par les républicains.

La poursuite a été déposée le jour même où les juges de Louisiane et de l’Utah ont empêché les autorités d’appliquer les interdictions de “déclenchement” de leurs États, et les prestataires d’avortement de l’Idaho, du Kentucky et du Mississippi ont intenté une action en justice pour obtenir une réparation similaire.

Dans le Wisconsin, le procureur général démocrate a poursuivi les dirigeants républicains de la législature de l’État pour bloquer la loi anti-avortement stricte de 1849 de cet État, affirmant qu’elle avait été remplacée par d’autres lois du Wisconsin adoptées après Roe.

Le gouverneur démocrate Tony Evers a déclaré sur Twitter à l’appui du procès :

Nous avons promis de combattre cette décision et ces attaques contre la liberté reproductive de toutes les manières possibles avec tous les pouvoirs dont nous disposons.

La Cour suprême de l’Oklahoma, dans une décision 8-1 lundi, a rejeté une demande des prestataires de bloquer la mise en œuvre d’une interdiction quasi totale des avortements qui est entrée en vigueur en mai, avant la décision de la Cour suprême des États-Unis mais après la fuite d’un projet de version.

Dans l’Iowa, où le plus haut tribunal de l’État a statué que la constitution de l’Iowa n’incluait pas de “droit fondamental” à l’avortement, la gouverneure républicaine Kim Reynolds a déclaré mardi qu’elle demanderait à un tribunal de rétablir une loi précédemment annulée sur les “battements de cœur fœtaux” interdisant l’avortement après environ six semaines de grossesse.

Ne manquez jamais une histoire. Choisissez parmi notre gamme de newsletters pour recevoir les nouvelles que vous souhaitez directement dans votre boîte de réception.