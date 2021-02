Shailene Woodley n’est pas comme le reste d’entre nous.

En tant qu’étranger ultime d’Hollywood, le Gros petits mensonges La star n’a jamais laissé passer une occasion au cours de sa carrière de plus de dix ans de nous rappeler que, bien qu’elle soit une actrice, elle n’adhère pas aux pièges de la célébrité ni même au monde matériel traditionnel. Shailene, qui est devenue célèbre dans la série ABC Family La vie secrète d’un adolescent américain, est devenu quelque chose de l’enfant de l’affiche pour la star qui veut être autre chose.

Après tout, c’est la femme qui a dit une fois Papier magazine en 2011, « Je suis d’accord pour dire les mots normaux ‘F’ et ‘C’, mais la célébrité et la célébrité sont interdites dans mon livre, je pense juste que ce sont des mots désagréables. »

Et peut-être qu’elle commencera à déteindre sur son fiancé Aaron Rodgers. En acceptant le MVP Award aux honneurs de la NFL le 6 février, le quart-arrière a subtilement laissé échapper qu’il était hors du marché. « 2020 a été définitivement une année folle remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments incroyables et mémorables », a-t-il déclaré. « Je me suis fiancé et j’ai joué l’un des meilleurs football de ma carrière. »