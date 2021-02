Joyeux anniversaire, Stormi Webster!

Kylie Jenner et Travis Scottsa fille fête ses 3 ans aujourd’hui, lundi 1er février, et même si on a l’impression que c’était hier que le L’incroyable famille Kardashian La star et le rappeur ont accueilli leur petite fille dans le monde, Stormi est certainement devenue sa propre petite personne au fil des ans.

Comme E! les lecteurs se souviennent sûrement que Kylie a réussi à garder sa grossesse secrète pendant neuf mois entiers, et ce n’est que lorsque Stormi était déjà née que la nouvelle maman a annoncé son arrivée. « Ma petite fille magnifique et en bonne santé est arrivée le 1er février et j’avais hâte de partager cette bénédiction », a écrit Kylie sur Instagram à l’époque. «Je n’ai jamais ressenti d’amour et de bonheur comme ça, je pourrais éclater!

Le même jour, le magnat du maquillage a partagé une vidéo YouTube sincère intitulée « À notre fille », qui présentait des moments francs entre elle et Travis, ainsi que des extraits de son parcours de grossesse.