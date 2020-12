Au cours de la même année, Billie a remporté cinq Grammy Awards, dont celui du meilleur nouvel artiste, de l’album de l’année et Chanson de l’année.

Mais sa voix n’est pas la seule chose qui rend cette chanteuse unique. Dans l’espoir de faire un commentaire plus large sur le corps des femmes dans l’industrie, Eilish a mis un point d’honneur à fixer ses propres normes pour les vêtements qu’elle préfère. Dans un style streetwear toujours plus baggier, la chanteuse perpétue une tradition issue des artistes femmes noires des années 90 et la développe à sa manière.

L’artiste « Bad Guy » collabore régulièrement avec des marques de mode emblématiques comme Louis Vuitton et Gucci, et réinvente régulièrement un nouveau look sans craindre ce que les gens pourraient penser. Sa créativité est irréfutable et il est logique que les fans le remarquent.

Gardez à l’esprit que le chanteur a accompli tout cela en quelques années. Pour certains de ses looks les plus emblématiques à ce jour, jetez un œil ci-dessous pour aider à célébrer les 19 ans de Billie Eilish.