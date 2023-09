Chaque flashback de Clone Wars, expliqué

Ahsokale cinquième épisode, « Shadow Warrior », ramène sa protagoniste titulaire dans son propre passé, alors qu’elle navigue dans son histoire en première ligne de la guerre des clones. Ce faisant, nous et Ahsoka sommes repoussés dans 3 moments cruciaux de la guerre.-les conflits de son passé ça résonne encore comme des moments fondamentaux dans l’exploration de qui elle est en tant que personnage.

UNBien que caché dans la brume de la mémoire et le véritable brouillard de la guerre« Shadow Warrior » divise ses flashbacks en trois batailles distinctes de le Guerre des clones série animée– ceux qui, à travers ce brouillard, sont difficiles à voir. Mais définir chacun, et où Guerre des clones d’où ils viennent, nous raconte les moments vitaux dans notre compréhension du passé d’Ahsoka et où elle se voit alors que la présence de son ancien maître Anakin la pousse à envisager une nouvelle voie.

La bataille de Teth

AhsokaLe premier flashback de nous ramène à Teth – et de retour au originale 2008 Guerre des clones film. Bien qu’Anakin et Ahsoka se soient rencontrés lors de la bataille de Christophsis, Teth, où ils ont pour mission d’assiéger une forteresse au sommet d’une montagne où se trouvent les séparatistes. tenant en otage le fils de Jabba, Rotta, pour… enfin, des raisons. C’est un moment visuellement excitant dans le film, semblable à Ahsokacela commence enveloppé de brouillard alors que la République prend feu au sol, alors qu’Anakin et son nouveau Padawan gravissent verticalement la falaise pour terminer leur mission, des marcheurs massifs grimpant et des clones en rappel derrière eux en remorque.

Mais ce n’est pas le sujet Ahsoka fait revenir son héros à cet instant. Ce n’est pas seulement la première véritable mission d’Ahsoka en tant que padawan d’Anakin – l’arrivée de celui qui a déjà créé beaucoup de conflits pour Anakin, incertain de ses capacités en tant qu’enseignant – c’est aussi la première fois que nous voyons Ahsoka poussé sur la ligne de front d’une guerre. . Et quoi Ahsoka capture vraiment que le Guerre des clones les films, et les séries animées pour la plupart, ne pouvaient pas toujours le faire de manière très efficace, car, en nous donnant l’actrice Ariana Greenblatt, 16 ans, comme apprenante padawan, nous vraiment découvrez à quel point Ahsoka était jeune lorsque la guerre des clones éclate. C’est un moment formateur pour elle dans l’établissement de sa relation avec Anakin, mais c’est sans doute aussi le moment où elle change en tant que personne pour toujours pour des raisons bien pires, exposée par la vie qu’elle mène en tant qu’initiée Jedi et transformée en arme sur le terrain. premières lignes du conflit interstellaire.

La Libération de Ryloth

Le flash-back suivant nous amène au point culminant de La guerre des clones‘ première saison, et la libération du monde natal des Twi’lek, Ryloth. Bien que nous ne voyons jamais Anakin et Ahsoka participer à la bataille terrestre sur Ryloth, l’épisode « Storm Over Ryloth » raconte la mission d’Anakin et Ahsoka de briser le blocage autour de la planète, et un autre moindre aspect important qui se reflète dans Ahsoka alors que nous la voyons s’occuper d’un soldat blessé.

« Tempête » voit la République repoussée par les séparatistes marine sur Ryloth, et après qu’une Ahsoka trop confiante ait désobéi à un ordre de retraite, elle finit par perdre la majeure partie de son escadron de chasse. Le moment est dévastateur pour elle, pas seulement à cause des pertes de vies humaines – même si dès le début de la série, elle avait déjà vu beaucoup de soldats mourir – mais parce que c’est la première fois qu’Ahsoka doit vraiment lutter contre la perte de personnes sous son commandement, à cause d’un décision qu’elle prend. C’est une décision imprudente de sa part, mais encore une fois, on ne saurait assez insister sur ce point, car Ahsoka elle-même le dit clairement dans son casting : c’est une enfant naviguer dans ces moments dans une guerre infiniment plus grande qu’elle ne l’est, et être propulsée dans un rôle qu’elle ne s’attendait pas à jouer. Retransmettre ce coût ici, nous montrant qu’elle s’occupe d’un soldat qu’elle doit laisser derrière elle de peur que d’autres personnes autour d’elle ne soient blessées comme lui, montre vraiment à quel point l’éducation d’Ahsoka a été sauvage.

Le siège de Mandalore

Le troisième et dernier flash-back parcourt la majeure partie du reste de Guerre des clones pour nous entraîner dans les derniers épisodes de sa septième et dernière saison : le siège de Mandalore. Ceci est important en tant que contraste avec Ryloth et Teth car il ne s’agit pas seulement d’un Ahsoka plus âgé, celui qui à ce stade a bel et bien été forgé dans les feux du conflit, mais parce que c’est aussi après Ahsoka avait a quitté l’Ordre Jedi en désillusion. Nous voyons ici les fruits de toutes ces leçons antérieures qui ont façonné Ahsoka, alors qu’elle tourne et virevolte autour du champ de bataille brumeux avec ses sabres laser : elle est, comme le lui dit l’esprit d’Anakin, la guerrière qu’il lui a appris à être.

Mais c’est aussi sans doute Ahsoka qui est parmi ses plus conflictuelles, et ces fissures émergent lorsque son moi plus âgé, dans son jeune corps, commence à pousser et à pousser la leçon qu’Anakin essaie de lui enseigner. Wqui est-il, l’Élu déchu, pour lui parler de la nécessité de dépasser ce conflit ? Qui est-il pour faire la leçon, après que les Jedi ont tellement brisé sa foi qu’elle a dû quitter le seul foyer dont elle se souvenait – et s’est toujours retrouvée incapable d’échapper à la guerre qui a défini son enfance et qui continue de la définir des décennies plus tard ? Mandalore est un moment fondamental dans l’arc d’Ahsoka, et ne se contente pas de nous montrer la personne qu’elle est devenue après avoir choisi de quitter l’Ordre Jedi, mais pour la façon dont la Guerre des Clones a finalement tenté de consumer son estime de soi – et comment dans les moments de faiblesse, elle peut encore se retrouver dans ces moments, même au moment de la mort. Ahsoka.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.