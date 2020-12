C’est un mouvement de film sans précédent. Warner Bros. vient d’annoncer qu’il abandonnera l’intégralité de sa liste de films 2021 directement sur HBO Max, le même jour que leur sortie en salles.

L’annonce officielle est venue via un Youtube promo, qui a révélé que des films comme Dune, La matrice 4, Roi Richard et Dans les hauteurs serait disponible pour diffuser à la maison pendant un mois. Cela fait suite à la nouvelle que le très attendu Wonder Woman 1984 se dirigerait vers HBO Max le 25 décembre après que sa date de sortie ait été repoussée plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus.

La propagation du COVID-19 a fermé la plupart des cinémas du monde entier. Plutôt que de s’ouvrir sur un nombre limité d’écrans, la plupart des films ont repoussé leurs dates de sortie, certains films contournant une sortie en salle officielle et allant directement aux services de streaming et à la VOD. Cela incluait des films comme Trolls: Tour du monde, Antebellum, Les sorcières et Mulan. Cependant, il n’était pas clair au départ si les versions majeures, telles que Wonder Woman 1984, essaierait de tenir jusqu’à ce que les gens puissent à nouveau se rassembler en toute sécurité dans les théâtres.