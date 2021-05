Chaque film ‘Star Wars’, classé du pire au meilleur

Sauf si vous avez été retenu captif par un Wampa, écrasé un TIE Fighter sur Jakku ou mangé par le Sarlacc – à moins que vous ne soyez Boba Fett, auquel cas vous êtes revenu comme un champion – ce n’est probablement pas une nouvelle que Star Wars Le jour est à nouveau sur nous.

Parce que nous sommes le 4 mai, les nerds et les civils vont de nouveau frapper Disney + et sortir leurs cassettes, DVD et Blu-ray pour revoir les 11 films « Star Wars » (la saga Skywalker en neuf chapitres, plus quelques retombées) dans cette franchise galactique. (Conseil de pro: si vous êtes un débutant, regardez d’abord le « Star Wars » original de 1977.)

Mais quel est le meilleur des meilleurs? Voici les classements que vous recherchez.

11. ‘Star Wars: Episode I – La menace fantôme’ (1999)

Les préquels de George Lucas ont une mauvaise réputation et, eh bien, ils le méritent parfois. Surtout celui-ci. Qu’est-ce qu’une bande-annonce de deux heures pour le reste de l’histoire d’Anakin Skywalker est une sorte de gâchis – il a été parfaitement conçu? Qu’est-ce que c’est à propos des midichloriens et de la Force? La pièce de décor de la course de pod est amusante les cinq premières fois mais vieillit rapidement, Dark Maul est le gars le plus cool du film et il est dedans pendant trois minutes, les négociations commerciales ne sont pas le moyen de démarrer un film de science-fiction, et quant à Jar Jar Binks… ouais. Une chose qu’il fait bien est de créer l’atmosphère politique qui mène à l’Empire et de présenter Anakin comme l’élu qui apportera l’équilibre à la Force. Pas de la manière que tout le monde attend.

10. ‘Star Wars: Episode II – L’attaque des clones’ (2002)

Il y a tellement d’effets spéciaux élégants utilisés dans cette chose que vous manquez les tas de déchets et la réalisation de films crachés et gommés des films originaux de Lucas. De plus, Hayden Christensen et Natalie Portman n’ont aucune chimie en tant qu’amoureux condamnés Anakin et Padmé – ils pique-niquent au milieu du film, combattent des monstres ensemble sur Geonosis et se marient à la fin, et pourtant, même un minimum de romance réelle n’est pas t être trouvé. Cela dit, « Clones » n’est pas un mauvais film et c’est plutôt bon quand Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor est dans les parages: Sa poursuite et celle d’Anakin après Zam Wesell est une scène de la grande comédie de copain-flic Jedi que nous n’avons jamais eue, et la découverte de l’armée de clones de la République sur la planète pluvieuse Kamino est évidemment importante. (N’oubliez jamais, cependant: Stormtroopers> soldats clones.)

9. ‘Star Wars: Episode III – La revanche des Sith’ (2005)

Ce n’est pas un hasard si la préquelle qui se rapproche le plus de la trilogie originale en termes de ton, d’histoire et de thème est la meilleure. Anakin a enfin son tour complet vers le côté obscur, bien qu’il semble toujours un peu fouetté à quelle vitesse il passe d’un enfant couvent et anti-autoritaire à un meurtrier d’enfants, l’homme le plus méchant de la galaxie. Et Padmé mourir d’un cœur brisé, c’est un peu trop. Cependant, Yoda affronte le sénateur Palpatine / Dark Sidious / Emperor dans une bataille au sabre laser soignée, lorsque l’Ordre 66 tombe, c’est un peu déchirant, et la violente bagarre d’Obi-Wan et Anakin contre Mustafar est sans doute la plus infernale de tous les films de « Star Wars ». .

8. «Rogue One: Une histoire de Star Wars» (2016)

Pour son premier voyage autonome, les cuivres de « Star Wars » ont mélangé l’ancien – l’Alliance rebelle paniquée à propos de la construction de la puissante étoile de la mort de l’Empire – avec quelque chose de nouveau: dans ce cas, un film de guerre creusant les champs de bataille sur terre et dans l’espace. avec des insurgés qui se lèvent contre «l’homme». Les résultats sont mitigés: l’ex-con Jyn Erso (Felicity Jones) dirige l’équipe de marginaux armés pour voler les plans de l’étoile de la mort, bien qu’un droïde sournois finisse par être le meilleur personnage du groupe (pour mémoire, K- 2SO est bien plus froid que C-3PO); l’Empire est plein de bureaucrates qui se chamaillent, ce qui est amusant à regarder bien que mauvais pour obtenir l’Étoile de la Mort en temps opportun; et le pouvoir de Dark Vador entre dans des scènes qui minent son statut d’icône tout en le cimentant. Alors que le service des fans va trop loin – par exemple, le personnage CGI de la vieille école qui est tout aussi distrayant que Jar Jar – « Rogue One » présente des extraterrestres neato soutenant comme l’amiral Raddus, un mélange militaire de Patton, Churchill et un homard .

7. «Star Wars: La montée de Skywalker» (2019)

Il pourrait également être appelé « Star Wars: Attack of the Callbacks » car il se plie en quatre – et sacrifie beaucoup de bons récits et de nouveaux personnages amusants (nous aimons totalement le petit Babu Frik) – pour rendre hommage aux visages familiers et aux aspects des précédents des films. Les Jedi en formation Rey (Daisy Ridley), le héros réticent Finn (John Boyega) et le guerrier X-wing Poe Dameron (Oscar Isaac) mènent la Résistance déchiquetée contre un empereur Palpatine (Ian McDiarmid) de retour dans un film plein de fouilles logiques et brouille l’objet de la troisième et dernière trilogie. La relation évolutive entre Rey et le fougueux Kylo Ren (Adam Driver) du Premier Ordre va dans des endroits intéressants, et « Skywalker » du réalisateur JJ Abrams est un dernier hommage au général Leia Organa (feu Carrie Fisher) et à la façon dont certains personnages de retour ont moulé des décennies de cette vaste histoire. Les fans hardcore trouveront beaucoup à aimer et c’est très divertissant avec un spectacle grandiose, mais « Rise » plante et brûle comme une véritable finale.

6. «Solo: une histoire de Star Wars» (2018)

Un jeune film de Han Solo ne semble pas être une bonne idée … jusqu’à ce que vous voyiez réellement un jeune film de Han Solo. Essentiellement exempt de sabres laser, de Jedi et de rebelles, « Solo » est une version « Star Wars » d’un jam d’Indiana Jones, et le premier film à s’attaquer aux enfers à travers son anti-héros le plus célèbre. Ce Han (Alden Ehrenreich) est un type idéaliste prêt à aller à l’extrême et illégal pour revoir sa petite amie (Emilia Clarke). Han et Chewie (Joonas Suotamo) sont géniaux ensemble, Han et Lando (Donald Glover) ne sont pas méchants non plus, il possède un tas de nouvelles créatures et escrocs, et le film est même lié au passé de « Star Wars » de façon surprenante. Ceci, et non « Rogue One », devrait être le modèle pour les futures retombées.

5. «Star Wars: Les derniers Jedi» (2017)

Pour ceux qui aiment les batailles spatiales spectaculaires, l’audace mignonne des porgs et des méchants aux accents britanniques grognant, « Rebel Scum », il y a beaucoup à aimer dans « Episode VIII » du scénariste / réalisateur Rian Johnson. Les fans ont beaucoup à déballer dans un long runtime et « Last Jedi », comme les autres véhicules de la franchise, exige des visionnements répétés, mais Luke Skywalker (Mark Hamill) est le plus cool qu’il ait été depuis « The Empire Strikes Back ». De plus, les héros de la nouvelle génération de la Résistance font un grand pas en avant pour devenir une véritable rébellion comme nous l’avons vu dans la trilogie originale. Johnson est également subversif gagnant, en demandant à Luke de rappeler son propre passé et de remettre en question les fondations que Lucas a mises en place il y a 40 ans – un personnage dit même: «Les bons, les méchants. Des mots inventés. » La galaxie n’est plus un foyer d’élus, un endroit où personne, un humble concierge du Premier Ordre ou un mécanicien de la Résistance, ne peut sauver l’univers – un changement des jours d’Anakin et de Luke. « Last Jedi » est sans surprise dédié à « notre princesse » Fisher, et son rôle intégral en dit long sur l’héritage des personnages principaux joués par elle, Hamill et Harrison Ford, mais souligne également le besoin de nouvelles icônes pour amener la franchise à nouvelles hauteurs.

4. «Star Wars: Le retour des Jedi» (1983)

Disons simplement ceci maintenant: les Ewoks ne sont pas si mauvais. Et le quotient de créature extraterrestre est à un niveau record lorsque vous ajoutez l’équipage de Jabba the Hutt, l’amiral Ackbar et Nien Nunb. Ce qui rend ce film si spécial, ce sont toutes les conclusions satisfaisantes. Luke dit au revoir à Yoda dans un moment émouvant, Leia découvrant que Luke est son frère est émouvant mais pas écoeurant, la séquence spatiale Rebel Alliance vs Empire est un moment fort, Han Solo est moins un scélérat que jamais, et Luke et Vader Le renversement décisif père-fils est une merveille rédemptrice. Vérifiez votre pouls si vous n’obtenez pas les frissons après que Vader ait jeté l’Empereur dans un puits ou quand il dit, «Laisse-moi te regarder de mes propres yeux» à Luke avant de mourir. Une fin parfaite – au moins jusqu’à ce que le vieux George aille se débarrasser de la chanson de célébration «Yub nub» des Ewoks et coincé le jeune Anakin dans le Dead Jedi Ghost Club.

3. «Star Wars: Le réveil de la force» (2015)

Abrams présente les meilleurs personnages depuis que les fans ont vu pour la première fois Han, Luke et Leia. Rey est méchant intelligent et un héros capable dans un univers avec les méchants du Premier Ordre sur le sentier de la guerre, l’ex-Stormtrooper Finn et Han sont les frères d’une autre mère, le pilote Poe est aussi cool et rafraîchissant qu’un grand verre de lait bleu, et Kylo fait sa meilleure impression de Vader en tant que méchant maniaque avec de graves problèmes émotionnels. Abrams s’approche dangereusement du recyclage de vieux matériaux, mais à la place, il utilise ces motifs familiers pour préparer le terrain pour une troisième trilogie passionnante et crée sans doute le meilleur plan final jamais réalisé dans un film « Star Wars ».

2. «Star Wars» (1977)

Que Han ait tiré en premier ou non, l’original reste la vraie affaire principalement à cause de tous les grands moments de caractère. Luke est un farmboy pleurnichard qui fait de grands rêves quand il regarde l’horizon à deux soleils de Tatooine et qu’il sait que son destin se trouve au-delà. Le vieux «Ben» Kenobi expliquant à Luke que Dark Vador a «assassiné» son père Anakin, une scène qui a beaucoup plus de richesse en la revisitant plus tard. Han expliquant cyniquement que les religions hokey et les armes anciennes ne sont pas à la hauteur d’un bon blaster, bien qu’il semble qu’il essaie de s’en convaincre un peu. C-3PO se plaint constamment à R2-D2 et Artoo le prenant comme un champion. Et Leia fait un visage courageux alors qu’elle affronte Vader et la destruction de sa planète. Même Vader a le sentiment qu’il se passe quelque chose quand Luke fait courir sa tranchée sur l’étoile de la mort. Nous n’avons pas besoin d’en savoir beaucoup sur leur histoire ou d’où ils viennent pour tomber rapidement amoureux de tous ces joueurs alors qu’ils entament leur long voyage.

1. «Star Wars: L’Empire contre-attaque» (1980)

Simplement le meilleur. Cela pourrait se classer très bien simplement en raison des AT-AT, les Imperial Walkers qui sont sans doute les choses les plus cool qui aient jamais traversé un écran de cinéma. Pourtant, il y a tellement de grandeur à «Empire» au niveau de la surface, mais aussi en creusant plus profondément. La révélation de Vader à Luke sur le fait d’être le père de l’enfant est une bombe de vérité de tous les temps, et est améliorée par rapport aux visions de Luke de l’homme derrière le masque lors de l’entraînement avec Yoda. Luke s’entraîne avec Yoda et chacun se fait cocher l’un contre l’autre n’a pas de prix. Mais vraiment « Empire » est comme un Star Destroyer plein de ces scènes: Han sauvant Luke dans le froid mortel de Hoth en le réchauffant dans les tripes de Tauntaun; Lando Calrissian (Billy Dee Williams) trahissant son vieil ami Han afin de sauver sa ville; L’échange « Je t’aime / Je sais » de Han et Leia avant que le passeur ne soit gelé dans la carbonite. Et ainsi de suite. On pourrait dire que c’est l’une des meilleures suites de tous les temps, mais pour cette série au moins, c’est le chapitre qui prend un conte de fées de science-fiction cool avec des connotations arthuriennes et l’a envoyé sur le point de devenir un chef-d’œuvre de la narration.

