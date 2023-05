Chaque film Harry Potter, classé

Nous n’aurions pas eu le casting formidable et parfait de Daniel Radcliffe, Emily Watson et Rupert Grint sans ce film. Nous n’aurions pas l’esthétique parfaite de Harry Potter. Peut-être plus important encore, nous n’aurions pas eu le sublime score de John Williams. En dehors de Star Wars et Indiana Jones, existe-t-il un thème Williams plus emblématique et mémorable ? Je dirais que non.

Avec des films fantastiques sur toute la ligne, Prisonnier d’Azkaban, étant l’exemple le plus évident, il est facile d’oublier que les suites de Harry Potter suivaient un modèle visuel et stylistique conçu, en partie, par la main ferme de Chris Columbus. L’homme a réalisé Home Alone et Mrs Doubtfire, pour l’amour de Dieu, il savait ce qu’il faisait !

Sorcerer’s Stone (ou Philosopher’s Stone en dehors des États-Unis) est l’un de ses meilleurs. C’est bien plus un film pour enfants que ce qui viendrait plus tard pour Harry Potter, mais c’est tout à fait approprié compte tenu du matériel source. C’est intemporel, intelligent, visuellement brillant et un excellent film à regarder avec les enfants à ce jour.

–Marc Serrels