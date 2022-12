Chaque film et émission de télévision Star Wars en streaming sur Disney Plus

Les fans célèbrent le Star Wars Day tous les 4 mai (soyez avec vous). Mais chaque jour est le jour de Star Wars sur Disney+. Pour planifier votre visionnage alimenté par la Force, voici une liste Han-dy de tous les films, émissions de télévision, séries animées, dessins animés Lego et documentaires de Star Wars sur la plateforme de streaming.

Les neuf films principaux sont disponibles, ainsi que des spin-offs plus récents comme Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett. Juste cette année, Andor a été acclamé pour sa profondeur et sa nuance tandis que Obi Wan Kenobi a opposé de manière passionnante Evan McGregor à Hayden Christensen. Il y a aussi un tas de documentaires sur les coulisses comme Disney Gallery: The Book of Boba Fett, sur la réalisation des émissions récentes.

D’autres choses passionnantes arriveront bientôt – à bientôt pour Mandalorien saison 3! Voici les titres Star Wars disponibles en streaming sur Disney Plus aujourd’hui :

La saga complète de Skywalker

Star Wars : Un nouvel espoir (1977)

Star Wars : L’Empire contre-attaque (1980)

Star Wars : Le Retour du Jedi (1983)

Star Wars : La Menace fantôme (1999)

Star Wars : L’Attaque des Clones (2002)

Star Wars : La Revanche des Sith (2005)

Star Wars : Le Réveil de la Force (2015)

Star Wars : Les Derniers Jedi (2017)

Star Wars : L’Ascension de Skywalker (2019)

Films d’anthologie

Rogue One : Une histoire de Star Wars (2016)

Solo : Une histoire de Star Wars (2018)

Série originale Disney Plus

Le Mandalorien

Galerie Disney : Le Mandalorien

Le livre de Boba Fett

Galerie Disney : Le Livre de Boba Fett (disponible à partir du 4 mai)

Sous le casque – l’héritage de Boba Fett

Star Wars: Le mauvais lot

Andor

Dans les coulisses

Empire of Dreams : L’histoire de la trilogie Star Wars

Star Wars : survols de véhicules

Star Wars : biome

Star Wars : Galaxie des sons

Clips et scènes supprimées pour chaque film

Contenu animé

Star Wars: La guerre des clones

Star Wars : Rebelles

Star Wars : Visions

Star Wars : Résistance

Star Wars : Blips

Star Wars : Forces du Destin

Star Wars : spécial vacances

Collection Vintage Star Wars

Lego Star Wars : Toutes les étoiles

Lego Star Wars : Contes de droïdes

Lego Star Wars : Les Aventures de Freemaker

