« Chaque film a des références au Mahabharata… »

« Chaque film grand public que vous voyez en Inde a une ou plusieurs références au Mahabharata ou à Shakespeare », a déclaré Naseeruddin Shah.

L’acteur vétéran Naseeruddin Shah est l’un des artistes les plus avant-gardistes du cinéma indien. Ainsi, lorsqu’il parle de quelque chose, le monde s’assoit pour le remarquer. L’acteur principal, qui a enfilé le chapeau de réalisateur pour la deuxième fois avec son court métrage Man Woman, Man Woman, récemment sorti, estime que le cinéma grand public indien n’a pas pleinement assumé ses responsabilités en tant que médium artistique.

S’adressant à l’IANS, il a déclaré : « Notre cinéma grand public a ruiné à jamais le goût du public. Le cinéaste Satyajit Ray a mentionné cette chose dans son livre intitulé « Nos films, leurs films », qu’il a écrit il y a 50 ans. il regardait les films indiens, mais il comparait simplement les cinéastes indiens aux cinéastes internationaux. »

L’acteur a partagé que Ray souhaitait que notre public soit plus « exigeant » et a souligné l’importance du public qui interroge un cinéaste. « Satyajit Ray a dit que nous avons besoin d’un public en colère, nous avons besoin d’un public curieux. Il n’est pas correct de toujours satisfaire les sensibilités les plus douces du public », a-t-il ajouté.

L’acteur attend un changement positif dans le cinéma grand public comme il l’a ajouté : « Cela fait plus de 100 ans pour notre cinéma, et notre cinéma grand public continue de faire le même genre de films, de nombreuses histoires que l’on trouve dans les films grand public peuvent être trouvées. dans les épopées indiennes comme le Mahabharata qui est l’une des plus grandes épopées écrites. Chaque film grand public que vous voyez en Inde a l’une ou l’autre référence au Mahabharata. Soit ça, soit Shakespeare. Chaque cliché dans les cinémas grand public hindi a été fortement emprunté à Shakespeare. »

Après avoir fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Yun Hota Toh Kya Hota en 2006, Naseeruddin Shah est de nouveau passé derrière la caméra après 17 ans pour le court métrage Man Woman, Man Woman. Le film, mettant en vedette l’épouse de Naseer, Ratna Pathak Shah, et son fils Vivaah Shah dans les rôles principaux, est disponible sur la chaîne YouTube de Royal Stag Barrel Select Large Short Films. (Avec les contributions de l’IANS)

LIRE | Sunny Deol répond si son blockbuster Gadar 2 est « anti-Pakistan » : « Je ne crois pas en… »