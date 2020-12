Les MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time Special ont relevé la barre des récompenses à venir.

Plutôt que de ressasser ce cauchemar d’un an, MTV va revenir sur les quatre dernières décennies de films et d’émissions de télévision, à la recherche du meilleur des meilleurs. Ce n’est pas une mince affaire, mais avec leur choix de rendre le toujours populaire Vanessa Hudgens leur hôte, il est clair que MTV sait ce que les gens aiment.

De plus, ils s’en tiennent à la tradition de la manière la plus importante, en gardant le tapis rouge très attendu. Après tout, les gens ont passé près d’un an de leur vie à l’intérieur, c’est donc agréable de revenir aux bons vieux jours de la mode et du glamour.

Une de ces célébrités apportant la chaleur avec leur ensemble accrocheur? Eh bien, MTV a recruté Netflix Emily à Paris étoile Lily Collins comme l’un des présentateurs de l’émission – et son lewk chic mais risqué n’a pas déçu.

Les fans peuvent aussi s’évanouir Sofia Carsonla robe de bal plus grande que nature, Sabrina Carpenterest ultra-brillant et conception transparente et bien plus encore.