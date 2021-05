Chaque état propose un plan 529 – voici comment choisir le meilleur pour vous

« La situation de chacun est différente, mais 529 plans pour la plupart des gens sont un excellent choix », déclare Cliff Robb, professeur agrégé de finances personnelles à l’Université du Wisconsin, Madison. « Les avantages les plus importants des 529 sont la flexibilité – la flexibilité dans ce que vous investissez dans ces plans et la flexibilité de choisir le plan de n’importe quel État – et le véritable avantage de la croissance libre d’impôt lors du retrait. »

Créé pour la première fois en 1996 , 529 plans sont des comptes d’investissement parrainés par l’État auxquels les épargnants peuvent contribuer pour les dépenses d’éducation d’un bénéficiaire, y compris les frais de scolarité, les frais, les livres, le logement et la technologie. Les épargnants peuvent choisir n’importe quel individu comme bénéficiaire et lorsque les fonds sont retirés d’un plan 529 pour les dépenses d’éducation, l’argent gagné sur le compte pendant qu’il a été investi n’est pas soumis à l’impôt fédéral sur le revenu et, dans de nombreux cas, aux impôts de l’État.

Le 29 mai est reconnu à l’échelle nationale lors du 529 College Savings Day, une journée (principalement célébrée par un groupe spécialisé d’experts de l’enseignement supérieur et d’amateurs de finances personnelles) pour attirer l’attention sur les plans d’épargne fiscalement avantageux offerts par les 50 États et le District de Columbia.

Julio Martinez, directeur exécutif du conseil d’investissement de ScholarShare, le plan d’épargne universitaire de Californie, ajoute que les épargnants devraient également prendre en compte l’âge de leur bénéficiaire, combien ils sont capables d’épargner et à quel point ils veulent être agressifs avec leur stratégie d’investissement.

« J’encourage les familles à examiner d’abord les programmes de leur État d’origine pour voir s’ils bénéficient d’une sorte d’avantage fiscal supplémentaire, qu’il s’agisse d’un crédit d’impôt ou d’une déduction fiscale, car cela peut contribuer à leur décision de choisir leur propre État. Cependant, avec cela étant dit, les familles ne sont pas obligées de rester avec leurs plans d’État d’origine, et elles peuvent magasiner et comparer les frais et comparer les options d’investissement », explique Martinez. « Par exemple, ScholarShare 529 propose 19 options de placement conçues pour aider les familles ayant différents objectifs d’épargne et différents styles de gestion.

Ces différents styles de gestion vont des stratégies d’investissement passives aux fonds gérés activement « socialement responsables ». Certains sont conçus pour investir les fonds de manière prudente et d’autres de manière plus agressive. Comprendre quand un bénéficiaire donné commencera à utiliser les fonds et de combien il aura besoin est essentiel pour décider quelle option lui convient le mieux.

Le College Savings Plans Network (CSPN), affilié à l’Association nationale des trésoriers de l’État, propose un outil en ligne pour les particuliers de comparer les plans dans chaque État et vous permet de voir si un plan présente des avantages fiscaux pour les résidents de l’État, les frais d’inscription, les montants de cotisation minimum et plus encore.

Au cours de la dernière année, 529 plans ont explosé en raison de la croissance du marché boursier et parce que les familles ont commencé à cotiser davantage – peut-être parce que la pandémie a permis à certaines familles d’économiser davantage et/ou en raison de la demande croissante d’épargner pour l’université.

« La dette des prêts étudiants est à un niveau record. Nous avons à l’échelle nationale plus de 1,6 billion de dollars de dettes de prêts étudiants, et c’est devenu un fardeau pour les familles », a déclaré Martinez. « Chaque dollar que vous économisez équivaut à 1 $ de moins que vous devez emprunter… mais lorsque vous tenez compte des économies d’impôt et du potentiel de revenus, votre enfant pourrait se retrouver avec 25 % d’argent de plus dans un 529 ».

Selon CSPN, en décembre 2020, les Américains avaient économisé quelque 425,2 milliards de dollars (une augmentation de 14 % par rapport à 2019) sur plus de 14,8 millions 529 comptes.

« L’impact de cette pandémie a été le plus dur pour les familles à faible niveau d’éducation. Les pertes d’emplois les plus importantes ont eu lieu dans ce secteur », a déclaré Martinez. « Nous pensons qu’il s’agissait d’un point d’inflexion pour les familles qui ont été touchées ou qui ont vu d’autres familles être touchées, en termes d’évaluation de ce qu’une éducation peut faire pour atténuer ce genre d’événements. »

Et avec l’augmentation du prix et de la valeur de l’université, Martinez dit que son conseil de base est simple : « économisez autant que vous le pouvez ».

