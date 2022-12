Chaque équipe restante au Qatar est un concurrent

Pendant une bonne partie de la décennie, le Portugal a été une sorte de contradiction. Le pays s’est vanté pendant des années d’assez de talents individuels pour égaler n’importe quelle équipe de la planète et pourtant, sous l’égide de Fernando Santos, il a été assidûment, sans vergogne et à bien des égards avec succès, comme si un groupe des meilleurs artistes du monde monde avait été rassemblé et invité à tapisser une chambre.

Tout a changé mardi soir, grâce (apparemment) au plus gros appel du tournoi : Santos a relégué Cristiano Ronaldo, une icône nationale et l’un des deux meilleurs joueurs de sa génération, sur le banc, et a libéré le Portugal. Gonçalo Ramos, son remplaçant direct, a réussi un triplé dans une déroute 6-1 des Suisses, et Otávio et João Félix ont prospéré dans un système plus dynamique.

Le Maroc présente donc un test à la fois de la détermination de Santos – Ronaldo reste-t-il en réserve ? — et le nouveau sens de l’aventure du Portugal. Le premier pays nord-africain ou arabe à se rendre aussi loin dans une Coupe du monde a disputé quatre matchs au Qatar. Devant son soutien rauque et fervent, gonflé par le soutien d’une grande partie du reste de la région, il n’a pas encore encaissé le moindre but sur le pied d’un adversaire, même lors d’une séance de tirs au but. Son approche du Portugal sera la même que lors de sa victoire contre les Espagnols : rester assis, rester en arrière et bondir sur la pause.