Chaque épisode de “Rings of Power” a des détails cachés. Voici comment les déterrer

Si vous regardez actuellement Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime, vous savez déjà que c’est un spectacle incroyablement beau rempli d’intrigues politiques, d’action et de personnages aux noms que vous oublierez en quelques minutes.

La tradition de Tolkien a été traduite à l’écran avec un effet spectaculaire, et la plupart des ajouts et modifications apportés pour soutenir la narration dans ce monde ont été bien accueillis.

Comme pour tout Tolkien, il y a deux types de fans : ceux qui veulent en profiter pour ce que c’est et ceux qui veulent consommer chaque petit détail sur plusieurs montres de chaque épisode. Si vous vous trouvez dans cette dernière catégorie ou si vous êtes curieux d’en savoir un peu plus sur le monde révélé dans cette série, Prime Video a une fonctionnalité souvent négligée avec un véritable trésor de trivia pour votre plaisir.

La fonctionnalité X-Ray d’Amazon n’est pas nouvelle du tout, mais elle n’est pas souvent pleinement appréciée. Que vous regardiez sur un ordinateur portable, un téléphone ou une télévision intelligente, X-Ray signifie que lorsque vous mettez en pause quelque chose en streaming via Prime Video, vous obtenez un peu d’informations sur les acteurs à l’écran à ce moment-là.

Cette fonctionnalité est idéale lorsque vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt sur l’endroit où vous avez déjà vu un acteur, mais X-Ray offre généralement beaucoup plus d’informations que cela.

Si vous appuyez sur le bouton X-Ray à l’écran lorsque vous faites une pause, plusieurs onglets apparaissent. Vous pouvez passer plus facilement d’un point de tracé à l’autre dans l’onglet Scènes sur X-Ray, ainsi qu’en découvrir plus sous les onglets Contenu bonus et Anecdotes.

Pour The Rings of Power, ces deux dernières sections regorgent d’articles sympas à découvrir dans chaque épisode. Pour les fans de la beauté pure de cette série, l’onglet X-Rays Bonus Content est rempli à la fois d’images fixes de haute qualité de l’épisode et de certaines des illustrations créées dans le storyboard qui ont conduit à la création de décors incroyables.

Chaque épisode a sa propre partie unique de ce contenu, et plus votre écran est grand, plus vous pouvez en profiter ici. J’ai trouvé le plus de plaisir dans l’onglet Trivia de X-Ray, qu’Amazon a rempli de connaissances pour aider à expliquer ce qui se passe à l’écran ainsi que la section spécifique dans les livres dont la scène est dérivée afin que vous puissiez aller le lire par vous-même . Chaque épisode comporte également plusieurs extraits de citations des livres, immédiatement suivis du marqueur de chapitre afin que vous puissiez le rechercher.

Compte tenu de toute la consternation initiale concernant la fidélité au matériel source de cette émission, je pense que c’est extrêmement cool de la part d’Amazon de montrer des reçus comme celui-ci. Et si je suis honnête, avoir l’onglet Trivia de X-Ray ouvert sur mon téléphone pendant que l’épisode est en cours de lecture sur mon téléviseur est un excellent moyen de m’empêcher de tweeter des spoilers avant que la plupart des gens aient regardé l’épisode. Mais dans l’ensemble, je pense que c’est tout simplement génial d’avoir ces petits morceaux supplémentaires de plaisir attachés à chaque épisode pour ceux qui en veulent un peu plus.

Vérifiez-le. Vous serez heureux de l’avoir fait.