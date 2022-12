Chaque entreprise de médias sociaux censure pour le gouvernement – ​​Elon Musk

Ces plateformes suppriment le contenu à la « direction explicite » des agences fédérales américaines, a affirmé le PDG de Twitter.

Toutes les plateformes de médias sociaux travaillent avec le gouvernement américain pour censurer le contenu, a affirmé mardi le PDG de Twitter, Elon Musk. Des documents publiés par Musk à la suite de son achat de Twitter ont montré que la plateforme était de connivence avec le FBI, la CIA, le Pentagone et d’autres agences gouvernementales pour supprimer les informations sur les élections, l’Ukraine et Covid-19.

“* Chaque * entreprise de médias sociaux est engagée dans une forte censure, avec une implication importante et, parfois, une direction explicite du gouvernement”, Musk a tweeté, ajoutant que “Google fait souvent disparaître des liens, par exemple.”

Musk faisait référence à des communications internes sur Twitter publiées par le journaliste Matt Taibbi, qui suggéraient que les cadres supérieurs de la plateforme tenaient des réunions régulières avec des membres du FBI et de la CIA, au cours desquelles les agences leur donnaient des listes de “des centaines de comptes problématiques” à suspendre à l’approche des élections de 2020.

En plus de Twitter, le gouvernement était en contact “avec pratiquement toutes les grandes entreprises technologiques”, Taïbbi revendiqué. “Ceux-ci comprenaient Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit et même Pinterest.” Agents de la CIA “presque toujours” a assisté aux réunions de ces entreprises avec le groupe de travail sur l’influence étrangère du FBI, a affirmé Taibbi, expliquant que bien que ce groupe de travail ait été convoqué pour lutter contre l’ingérence présumée d’États étrangers dans les élections, il “Des montagnes de demandes de modération domestique.”

Un procès intenté plus tôt cette année par les procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane allègue que des responsables de pas moins de 12 agences gouvernementales se sont réunis chaque semaine avec des représentants de Twitter, Facebook et d’autres entreprises Big Tech en 2020 pour décider quels récits et utilisateurs censurer, avec des sujets allant de l’ingérence électorale présumée à Covid-19.

Un autoproclamé “absolutiste de la liberté d’expression”, Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre. Il a depuis publié des lots de documents mettant en lumière les politiques de censure auparavant opaques de la plate-forme. Publiés par plusieurs journalistes indépendants, ces dépôts de documents ont montré comment Twitter a supprimé les informations préjudiciables à la campagne électorale de Joe Biden, s’est entendu avec le FBI pour supprimer le contenu que l’agence voulait cacher, a aidé les campagnes d’influence en ligne de l’armée américaine et a censuré « Récits anti-ukrainiens» au nom de plusieurs agences de renseignement américaines.

Le FBI a déclaré la semaine dernière que la correspondance entre ses agents et le personnel de Twitter « ne montrer rien de plus que des exemples de notre tradition [of] des engagements de longue date et continus du gouvernement fédéral et du secteur privé.

La Maison Blanche a refusé de répondre aux allégations selon lesquelles le FBI aurait ordonné à Twitter de censurer les informations préjudiciables à la campagne 2020 de Joe Biden.