Chaque ensemble Lego sorti en octobre 2023 : Star Wars, Marvel

La fête et la famine des sorties Lego continuent comme, après celui du mois dernier Guerres des étoiles éteindre, octobre s’annonce comme un mois plus calme en termes de volume d’ensembles pour tenter votre portefeuille. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de gros frappeurs parmi ceux à venir !

La liste est peut-être légère, mais d’énormes sets arriveront de Lego en octobre, y compris le prochain Guerres des étoiles Sortie de la série Ultimate Collector, le croiseur de classe Venator. Dans notre galaxie, il y a aussi plus de gros frappeurs, bien que le thème saisonnier soit plus festif qu’effrayant comme certains pourraient l’espérer, car il se présente sous la forme du village d’hiver annuel de Lego, de l’Alpine Lodge enneigé et de son partenaire thématique spirituel dans le légèrement Village Viking Lego Ideas moins festif. Des cabanes en rondins en briques pour tous !

Ailleurs, on célèbre la sortie prochaine de Les merveillesencore plus de thèmes de vacances de Guerres des étoiles et la ligne festive régulière de Lego, et plus encore. Cliquez pour voir ce qui arrive ce mois-ci !