Chaque enfant de l’école primaire bénéficiera d’un petit-déjeuner gratuit dans le cadre du plan de garde d’enfants du Labour

CHAQUE enfant de l’école primaire recevrait un petit-déjeuner gratuit dans le cadre des plans de Labour.

La secrétaire à l’éducation de l’ombre, Bridget Phillipson, annoncera aujourd’hui que tous les élèves, quelle que soit leur richesse, recevraient un repas du matin.

Chaque enfant de l’école primaire recevra un petit-déjeuner gratuit dans le cadre du plan de garde d’enfants du Labour Crédit : Getty

Les écoles sont actuellement éligibles au programme gouvernemental de club des petits-déjeuners si 40% des enfants viennent de familles plus pauvres.

Les travaillistes affirment que son expansion coûterait 365 millions de livres sterling et serait financée en annulant l’abolition par Kwasi Kwarteng du taux d’imposition supérieur de 45p.

La taxe rapporterait 2 milliards de livres sterling, l’argent restant ayant déjà été promis pour recruter plus d’infirmières.

Mme Philipson espère également que l’engagement réduira les frais de garde d’enfants pour les parents qui doivent commencer à travailler tôt

Quarante-trois pour cent des mères ont envisagé de quitter leur emploi en raison des frais de garde d’enfants paralysants, selon un sondage Mumsnet.

S’exprimant lors de la conférence sur le travail, Mme Philipson dira : « Le travail construira un système de garde d’enfants moderne. Celle qui accompagne les familles de la fin du congé parental jusqu’à la fin de l’école primaire.

“Comme première étape sur cette voie, nous introduirons des clubs de petit-déjeuner pour chaque enfant du primaire en Angleterre, améliorant les normes en mathématiques, en lecture et en écriture, et donnant des choix aux mamans et aux papas.”

L’Association of School and College Leaders a déclaré: “Non seulement c’est important en termes de bien-être, mais c’est aussi important sur le plan éducatif car les élèves ne sont pas en état d’apprendre s’ils ont faim.”