Chaque émission de télévision et chaque film quittant Netflix en novembre – mais votre préféré a-t-il survécu ?

NETFLIX a confirmé quels films et émissions de télévision quitteront son catalogue en novembre.

Netflix a accueilli une multitude de nouveaux contenus cet été, mais malheureusement, de nombreux titres sont également supprimés et il est temps de dire au revoir.

Film policier classique d’action, Kill Bill Vol.1 avec Uma Thurman sortira le premier du mois[/caption]

Il y a 43 films et émissions de télévision quittant Netflix UK en novembre 2022.

Nous verrons d’excellents films tels que John Wick 2, Kill Bill Vol.1 et Spotlight partir le premier du mois.

Cela survient après que Netflix a récemment supprimé de nombreux films et émissions de télévision en octobre, avec des blockbusters tels que The Amazing Spider-Man et des classiques comme Fight Club et Austin Powers.

Mais ne vous inquiétez pas, car vous avez encore un temps limité pour regarder ce que vous aimez.

Voici les derniers films et émissions de télévision quittant Netflix UK en novembre 2022.

Films quittant Netflix UK le 1er novembre 2022

Amir (2008)

Arjun: Le Prince Guerrier (2011)

Chance Pe Danse (2009)

Chip Chup Ke (2006)

Dennis et Gnasher Unleashed (1 saison)

But de Dhan Dhana Dhan (2007)

Facile A (2010)

Au bord de la peur (2018)

Plan d’escapade (2016)

Ghanchakkar (2013)

Hajwala: Le moteur manquant (2016)

Voici le boom (2012)

Caché à la vue de tous (2019)

Comment être célibataire (2016)

Nature humaine (2019)

John Wick : Chapitre 2 (2017)

Katt Williams: The Pimp Chronicles: Part 1 (2006)

Kill Bill : Vol. 1 (2003)

Killer Cove (2019)

La vie dans un… métro (2007)

Homme sur un rebord (2012)

Marc Maron : Thinky Pain (2013)

Paan Singh Tomar (2010)

Pettersson et Findus 2 (2016)

Raja Natwarial (2014)

Souvenirs brisés (2018)

Sigaram Thodu (2014)

Pleins feux (2015)

Épais comme des voleurs (2009)

Zokkomon (2011)





11 émissions de télévision quittant Netflix UK le 2 novembre 2022

Mordu (3 saisons)

Le tribunal de la famille (1 saison)

Le chemin d’or (1 saison)

Le Jugement (1 Saison) N

Le passager clandestin (1 saison)

Miniforce X (1 saison)

Mon journal Mad Fat (3 saisons)

Jolies petites menteuses (7 saisons)

Vrai détective (1 saison)

Ensemble (1 saison)

La vérité (1 saison)

2 séries télévisées quittant Netflix UK le 3 novembre 2022

Le soleil du maître (1 saison)

Mossad 101 (2 saisons)