Chaque échange NBA à la date limite: de Bamba à Wiseman et les superstars entre les deux

Pendant un certain temps, il est apparu que la date limite des échanges NBA 2023 allait être calme. Le classement chargé de la NBA, en particulier dans la Conférence Ouest, ne délimitait pas clairement la dynamique acheteur-vendeur qui entraîne généralement de grosses transactions. Aucune grande star ne semblait être sur le marché. Le plus gros échange à ce jour était Rui Hachimura, un ancien choix de loterie sortant du banc des Wizards, se dirigeant vers les Lakers.

Oui, beaucoup de choses ont changé.

Nous comprenons si vous avez encore du mal à savoir qui est allé où, à quoi ressemblent ces équipes, quels choix de repêchage ont changé de mains (indice : beaucoup de seconds tours), comment ces accords massifs se sont réunis et ce qu’ils signifient pour l’équilibre. du pouvoir en NBA avec les deux tiers de la saison terminée. Nous avons donc rassemblé ce guide pratique présentant tous les accords commerciaux de la NBA, L’Athlétisme une couverture complète d’entre eux et bien plus encore.

LES SOLEILS OBTIENNENT : Kevin Durant

RÉSEAUX OBTENIR : Mikal Bridges, Cameron Johnson, Jae Crowder, choix de premier tour 2023 (non protégé), choix de premier tour 2025 (non protégé), choix de premier tour 2027 (non protégé), échange de choix de premier tour 2028, choix de premier tour 2029 (non protégé )

Mat Ishbia fait un mouvement all-in pour former une super-équipe des Suns lors de sa première journée de travail, tandis que les Nets mettent enfin fin à leur expérience malheureuse pour créer la leur.

Dallas prend un gros risque pour donner à Luka Dončić une co-star dont il a tant besoin, tandis que les Nets génèrent suffisamment de levier de la part des Lakers, des Suns et d’autres pour sauver la face après qu’Irving a demandé de sortir.

Les Lakers échangent Russell Westbrook

Le commerce complet

LES LAKERS OBTIENNENT : D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt,

LES LOUP DES BOIS OBTENIR : Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, échange de choix de deuxième ronde 2024 (avec les Lakers), choix de deuxième ronde 2025 (de Jazz), choix de deuxième ronde 2026 (de Jazz)

OBTENIR JAZZ : Russell Westbrook (devrait être annulé / racheté), Juan Toscano-Anderson, Damian Jones, choix de premier tour en 2027 (via Lakers, top 4 protégé)

La description en une phrase

Les Lakers mettent enfin fin à l’ère malheureuse de Russell Westbrook et reconstituent leur profondeur, tandis que les Timberwolves reçoivent un adulte dans la pièce.

L’Athlétisme couverture

Sam Amick et Jovan Buha À l’intérieur de la fin «toxique» de l’ère Russell Westbrook

Les notes commerciales de Zach Harper : Les Lakers ont de l’espoir; Jazz, les loups s’en sortent bien

Sam Vecénie : Pourquoi l’échange à 3 équipes Lakers-Timberwolves-Jazz est gagnant-gagnant pour tout le monde

Jean Hollinger : Le commerce de Russell Westbrook est peut-être trop tard, mais prépare les Lakers pour l’avenir

Jon Krawczynski : L’échange de D’Angelo Russell contre Mike Conley signale un grand changement pour les Wolves au poste de meneur

Tony Jones : Jazz conclut un accord à succès avec trois équipes. Qu’est-ce que cela signifie pour aller de l’avant?

Jon Krawczynski : L’expérience de Mike Conley, le rôle de NAW et plus encore : points à retenir et aperçu de la date limite des échanges des Timberwolves

Le commerce complet

LES RAPTORS OBTIENNENT : Jacob Poeltl

LES ÉPERONS OBTENIR : Khem Birch, choix de premier tour en 2024 (6 premiers protégés), choix de deuxième tour en 2023, choix de deuxième tour en 2025

La description en une phrase

Après des semaines de spéculation sur la séparation de leur équipe, les 26-30 Raptors ajouter à leur cœur et combler leur plus grand besoin : un centre de protection de jante.

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper : Jakob Poeltl revient à Toronto, tandis que San Antonio ajoute des atouts

Eric Koreen : Sur la date limite commerciale inattendue et décevante des Raptors

Eric Koreen : Les Raptors devaient faire plus avant la date limite des échanges pour donner un sens à l’accord avec Jakob Poeltl

Jae Crowder en dollars

Le commerce complet

BUCKS OBTENIR : Jae Crowder

RÉSEAUX OBTENIR : Deux choix de deuxième tour (via Bucks)

PACERS OBTENIR : George Hill, Serge Ibaka (susceptible d’être annulé), Jordan Nwora, trois choix de deuxième tour (via Bucks)

La description en une phrase

Le commerce de longue date du Crowder exilé aux Bucks se produit enfin, mais avec un léger détour à Brooklyn.

L’Athlétisme couverture

Éric Nehm : Comment les Bucks ont acquis Jae Crowder: “L’une des activités les plus … difficiles d’un joueur”

Les notes commerciales de Zach Harper : Comment les Bucks se sont débrouillés pour acquérir l’aile 3-et-D

Le commerce complet

LES PISTONS OBTENIR : James Wiseman

LES HAWKS OBTIENNENT : Sadiq bey

LES GUERRIERS OBTIENNENT : Gary Payton II, choix de deuxième ronde 2026 (via Hawks), choix de deuxième ronde 2028 (via Hawks)

LES BLAZERS OBTENIR : Kevin Knox, trois choix de deuxième ronde (via Hawks), choix de deuxième ronde 2026 (via Grizzlies), choix de deuxième ronde 2028 (via Warriors)

La description en une phrase

Les Warriors ont coupé l’appât sur l’ancien choix n ° 2 pour économiser de l’argent (avec l’avantage supplémentaire de ramener l’un des principaux contributeurs de l’année dernière), tandis que Detroit et Atlanta prennent des dépliants.

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper : James Wiseman peut-il trouver son chemin à Detroit ?

Tim Kawakami : Le temps de James Wiseman s’est écoulé avec les Warriors parce qu’il n’a jamais vraiment commencé

Anthony Slate : Pourquoi les Warriors ont troqué James Wiseman contre Gary Payton II

James Edward III : Les Pistons acquièrent James Wiseman, échangent Saddiq Bey : Pourquoi est-ce arrivé ?

James Edwards III et Anthony Slater : Les Pistons peuvent-ils sauver James Wiseman ? Une conversation sur le nouveau projet de Detroit

Le commerce complet

LES CLIPPERS OBTIENNENT : Eric Gordon, 3 choix de deuxième tour (via Grizzlies)

LES FUSÉES OBTIENNENT : Danny Green, John Wall (devrait être annulé), option d’échange de choix de premier tour 2023 (choix Bucks avec moins de choix Clippers / Thunder)

LES GRIZZLIES OBTENIR : Luc Kennard

La description en une phrase

LA et Memphis ajoutent à leur profondeur, tandis que les Rockets obtiennent plus de choix pour le prix de devoir payer John Wall pour ne pas jouer pour eux – encore une fois.

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper : Une réunion d’Eric Gordon, tandis que Memphis ajoute le tournage

Loi Murray : Les clippers améliorent la profondeur à la date limite des échanges. Russell Westbrook, Pat Beverley pourraient-ils être les prochains ?

Kelly Iko : Les fusées traitent enfin Eric Gordon, ajoutent Danny Green et Frank Kaminsky : Pourquoi est-ce arrivé ?

Rui Hachimura aux Lakers

Le commerce complet

LES LAKERS OBTIENNENT : Rui Hachimura

LES ASSISTANTS OBTIENNENT : Kendrick Nunn, choix de deuxième ronde 2023 (via Bulls), choix de deuxième ronde 2028 (moins favorable des Lakers/Wizards), choix de deuxième ronde 2029

La description en une phrase

Les sorciers avaient besoin de soulager un embouteillage avant, et les Lakers sont intervenus pour en être le bénéficiaire.

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper

Sam Vecénie : Rui Hachimura résout-il les problèmes des Lakers ? Oui mais c’est compliqué

Jovan Buha : Comment le commerce de Rui Hachimura aide Los Angeles maintenant et plus tard

David Aldridge : Avec le commerce de Rui Hachimura, les Wizards cherchent à nouveau à gagner plus sur les marges

Josh Robbin : Le commerce de Rui Hachimura est une conséquence du talon d’Achille des sorciers : mauvais tirages

Dany Leroux : Dans le commerce de Rui Hachimura, un plafond de 18,8 millions de dollars occupe une place importante pour les Lakers

Josh Robbin : Rui Hachimura sur la question de savoir s’il a demandé aux sorciers de l’échanger : “Pas de commentaire”

Le commerce complet

LES CLIPPERS OBTIENNENT : Mason Plumlee

LES FRELONS OBTENIR : Reggie Jackson (qui devrait être annulé), choix de deuxième tour en 2028, argent

La description en une phrase

Enfin, les Clippers disposent d’un centre de sauvegarde.

L’Athlétisme couverture

Loi Murray : Les clippers améliorent la profondeur à la date limite des échanges. Russell Westbrook, Pat Beverley pourraient-ils être les prochains ?

Le commerce complet

OBTENTION MAGIQUE : Patrick Beverley (devrait être annulé), choix de deuxième ronde 2024 (via Nuggets)

LES LAKERS OBTIENNENT : Mo Bamba

La description en une phrase

Les Lakers obtiennent un autre centre de sauvegarde à l’esprit offensif pour remplacer celui qu’ils ont échangé à Denver quelques heures plus tôt (voir ci-dessous).

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper : Mo Bamba rejoint le frontcourt de la liste remaniée

Jovan Buha : Anthony Davis clarifie l’air, les Lakers avancent après une date limite commerciale active

Le commerce complet

LES KNICKS OBTENIR : Josh Hart

LES BLAZERS OBTENIR : Cam Reddish, Svi Mykhailiuk (plus tard échangé aux Hornets), Ryan Arcidiacono, choix de premier tour en 2023 (top 14 protégé)

La description en une phrase

Les Knicks remplacent un jeune ailier que Tom Thibodeau a refusé de jouer (Reddish) par un ailier plus âgé qui correspond mieux à la philosophie de leur entraîneur (Hart).

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper : Josh Hart atterrit à New York, où l’expérience Cam Reddish se termine

Fred Katz : Josh Hart apporte un soulagement défensif et un rebond aux Knicks

Jason Quick : Échecs de la date limite des Blazers: Josh Hart est parti, Jusuf Nurkić reste, recherche de taille

Jason Quick : Les blazers reçoivent un coup de poing le jour de la date limite des échanges, mais ce qui nous attend est plus préoccupant

Sam Vecénie : Josh Hart trade coche les bonnes cases pour les Knicks, mais que font les Blazers ?

Le commerce complet

LES CLIPPERS OBTIENNENT : Bones Hyland

PÉPITES OBTENIR : Choix de deuxième ronde 2024, choix de deuxième ronde 2025

La description en une phrase

Denver retire un problème de chimie grandissant de son effectif, tandis que les Clippers misent sur son talent.

L’Athlétisme couverture

Loi Murray : Les clippers améliorent la profondeur à la date limite des échanges. Russell Westbrook, Pat Beverley pourraient-ils être les prochains ?

Le commerce complet

CELTIQUES OBTENIR : Mike Muscala

TONNERRE OBTENEZ : Justin Jackson (renoncé), choix de deuxième tour en 2023 (le pire des deux choix des Celtics), choix de deuxième tour en 2029

La description en une phrase

Boston obtient une assurance grand homme à un coût minime.

L’Athlétisme couverture

Jay King : Les Celtics ajoutent une assurance à Mike Muscala et une opportunité sur le marché du rachat

Jared Weiss : Répartition du film: comment Mike Muscala peut aider à résoudre les points faibles des Celtics

Le commerce complet

76ERS OBTENIR : Jalen McDaniels, choix de deuxième ronde 2024 (via Hornets), choix de deuxième ronde 2029 (via Blazers)

LES BLAZERS OBTENIR : Matisse Thybulle

LES FRELONS OBTENIR : Svi Mykhailiuk, choix de deuxième tour en 2023 (via 76ers), choix de deuxième tour en 2027 (via BlazerS)

La description en une phrase

Les 76ers sortent de la taxe de luxe – et ont peut-être aussi le meilleur joueur du commerce.

L’Athlétisme couverture

Les notes commerciales de Zach Harper : Comment Jalen McDaniels stimule la rotation de Philly

Rich Hofman : Sixers à la date limite des échanges NBA: Échange de Matisse Thybulle contre Jalen McDaniels

Jason Quick : Les blazers reçoivent un coup de poing le jour de la date limite des échanges, mais ce qui nous attend est plus préoccupant

Le commerce complet

LES PÉLICANS OBTENIR : Josh Richardson

LES ÉPERONS OBTENIR : Devonte’ Graham, choix de deuxième tour en 2024, choix de deuxième tour en 2026, choix de deuxième tour en 2028, choix de deuxième tour en 2029

La description en une phrase

Les Pélicans sacrifient quatre futurs choix de deuxième tour pour effacer le salaire de Graham 2023-24 de leurs livres et obtenir une aile à Richardson, qui pourrait jouer quelques minutes ici et là.

L’Athlétisme couverture

Will Guillory : Pourquoi les Pélicans ont décidé que ce n’était pas le moment de faire tapis

Le commerce complet

PÉPITES OBTENIR : Thomas Bryant

LES LAKERS OBTIENNENT : Davon Reed, choix de deuxième tour en 2025, choix de deuxième tour en 2026, choix de deuxième tour en 2029

La description en une phrase

Thomas Bryant demande un échange pour obtenir plus de temps de jeu, et les Lakers répondent en le cédant à l’équipe de Nikola Jokic.

L’Athlétisme couverture

Le commerce complet

LES SOLEILS OBTIENNENT : Darius Bazley

LES ÉPERONS OBTENIR : Dario Saric, choix de deuxième tour en 2029

La description en une phrase

Phoenix réduit sa facture d’impôt sur le luxe.

L’Athlétisme couverture

Autres métiers

Garrison Mathews et Bruno Fernando à faucons ; Justin Holiday, Frank Kaminsky, choix de deuxième ronde 2024 (via Thunder), choix de deuxième ronde 2025 (via Thunder) à Fusées

Dewayne Dedmon et le choix de deuxième tour de 2028 à Éperons; en espèces pour Chaleur. (Dedmon a finalement renoncé)

Kessler Edwards et de l’argent à rois; droits de David Michineau à Filets

Noah Vonleh et considérations en espèces pour Éperons; Choix de deuxième tour de 2024 (top-55 protégé) à Celtics