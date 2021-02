Chaque divorce de Kardashian alors que Kim et Kanye mettent officiellement fin à leur mariage

Kim Kardashian et Kanye West sont officiellement en instance de divorce, la nouvelle envoyant des ondes de choc dans le monde du showbiz.

Après s’être marié en Italie en 2014, Kim a maintenant demandé le divorce du rappeur.

Ce n’est pas le premier divorce de Kim cependant – son premier mariage a pris fin au bout de quatre ans, et son second n’a duré que 72 jours avant qu’elle ne le quitte.

Ici, on revient sur les clivages de la célèbre famille …

Kim Kardashian

Sans doute le plus célèbre du groupe, Kim – qui a eu 40 ans en octobre 2020 – a déjà divorcé deux fois.

Maintenant, elle se dirige vers sa troisième après avoir officiellement demandé le divorce de Kanye.

On dit que Kim demande la garde légale et physique conjointe des enfants, et selon TMZ, Kanye est satisfait de l'arrangement, et ils sont tous deux engagés à la coparentalité ensemble.







Il a également été rapporté qu’aucune des parties ne conteste le prenup et que l’ancien couple est déjà bien avancé dans la conclusion d’un accord de règlement immobilier.

Les documents de divorce auraient été déposés par Laura Wasser, mais n’indiquent pas de date de séparation.

(Image: PA)



Elle a marché pour la première fois dans l’allée en 2000, à seulement 19 ans, pour épouser le producteur de musique Damon Thomas.

D’une durée de quatre ans, le mariage a pris fin en 2004, trois ans avant les débuts de Kim’s Keeping Up With The Kardashians.







Kim demande le divorce de Kanye

Au cours de la sixième saison de l’émission de télé-réalité à succès – qui se terminera en 2021 – Kim a dit «oui» après que le joueur de la NBA Kris Humphries ait posé la question.

Ils se sont mariés en août 2011, les scènes se déroulant dans un spécial KUWTK en deux parties intitulé Kim’s Fairytale Wedding.

Mais en octobre de la même année, 72 jours après le grand jour, Kim a demandé le divorce.

Il a été finalisé en 2013.







Et Kim est retournée directement dans le train de rencontres, étant d’abord liée à Kanye en 2012 – le nouveau couple annonçant qu’ils attendaient un enfant en décembre de cette année-là.

Khloe kardashian

La vie amoureuse de Khloe a été mise au microscope ces derniers mois alors que la spéculation s’intensifie selon laquelle elle est avec son ex-petit ami Tristan Thompson.

Le couple partage sa fille True, mais s’est séparé en 2019 au milieu de sa prétendue infidélité.







Khloe avait déjà été mariée à Lamar Odom de la NBA, se rencontrant en 2009 et se mariant exactement un mois plus tard.

Tout comme celui de Kim, le mariage de Khloe a été télévisé pour KUWTK, et les jeunes mariés ont même décroché leur propre émission, Khloe et Lamar, qui a duré deux saisons.

Khloe a demandé le divorce en 2013, mais il n’a pas été finalisé pendant trois ans.

Dans ses mémoires, Lamar a depuis rappelé avoir lutté contre une grave dépendance à la cocaïne et comment les choses ont pris une tournure sombre une nuit.

Lamar écrit qu’il ne pouvait pas « garder ma bite dans mon pantalon ou la coca hors de mon nez », et une nuit, un Khloe inquiet a appelé son copain parce qu’il ne voulait pas sortir de sa caverne.







Il continue: «À ce moment-là, je ne pouvais pas distinguer la réalité de la fantaisie. J’étais sous extase et coca. J’étais sûr que les gens venaient pour moi. Ils voulaient me chercher. Ils écoutaient tout ce que je disais. Ils pouvaient lis mes pensées. Ils étaient dans mon téléphone. Ils étaient dans ma tête. Ils étaient dans les murs. «

Lamar décrit l’épisode comme « le moment le plus regrettable d’une série de moments regrettables », et qu’il savait alors que Khloe reconnaissait ses problèmes de dépendance.

Kris Jenner

La matriarche Kardashian-Jenner a été une main ferme pour sa famille alors qu’elle fait face aux hauts et aux bas de leur vie folle.







Momager Kris, 64 ans, est actuellement aimé avec le beau Corey Gamble, 40 ans.

Elle était une mariée âgée de 22 ans, lorsqu’elle a épousé Robert Kardashian Senior en 1978, et est tombée enceinte de l’aîné Kourtney pendant leur lune de miel.

Le couple a également eu Kim, Khloe et Rob Jnr, mais le couple de la haute société s’est séparé dans les années 1980, avec leur divorce finalisé en 1991.







Robert Snr est malheureusement décédé en 2003.

Kanye a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsque, en utilisant une technologie de pointe, il a formé un hologramme de Robert Snr pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kim.

Kris a été créé après leur séparation entre amis avec la légende olympique Caitlyn Jenner, qui est ensuite passée par Bruce.







Ils ont uni leur famille recomposée au début des années 90, ils se sont mariés, peu de temps après le divorce de Kris avec Robert.

Kris et Caitlyn ont eu deux filles ensemble, le désormais top model Kendall et le magnat du maquillage Kylie.

Ils ont divorcé en 2015, après une séparation de deux ans, date à laquelle Caitlyn avait déjà commencé la transition.

Kris était la troisième épouse de Caitlyn, après avoir été marié à Chrystie Crownover entre 1972 et 1981, et à Linda Thompson entre 1981 et 1985.