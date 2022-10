Chaque député conservateur demande à Liz Truss de partir alors que le Premier ministre s’accroche au pouvoir

Liz Truss se bat pour sa vie politique alors que les retombées de son “mini” budget désastreux se poursuivent.

Le puissant comité des députés d’arrière-ban conservateurs de 1922 – qui organise des courses à la direction – aurait déjà tenu des pourparlers secrets sur la destitution du premier ministre.

Jeremy Hunt, que Mme Truss a nommé chancelier après avoir envoyé son “ami” Kwasi Kwarteng vendredi, est l’un des noms suggérés pour prendre la relève.

D’autres incluent Rishi Sunak, l’ancien chancelier qui a perdu face à Truss lors de la dernière course à la direction – la chef des Communes Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Alors que Mme Truss n’a pas réussi à regagner le soutien de ses collègues à la suite d’une conférence de presse après avoir limogé son chancelier, la conversation entre de nombreux députés conservateurs s’est tournée vers le moment, et non si, elle sera destituée.

Un certain nombre de députés ont déjà mis la tête au-dessus du parapet en appelant publiquement à la démission de Mme Truss.

Ci-dessous, nous examinons ceux qui ont clairement indiqué qu’il était temps pour (un autre) nouveau chef conservateur.

Crispin Blunt

Crispin Blunt a annoncé qu’il se retirerait aux prochaines élections (Archives PA)

Crispin Blunt, député de Reigate, a été le premier à sortir des blocs pour demander à Mme Truss de démissionner. Son intervention est intervenue le 16 octobre.

“Je pense que le jeu est terminé et il s’agit maintenant de savoir comment la succession est gérée”, a déclaré M. Blunt à Channel 4. Spectacle d’Andrew Neil.

M. Blunt a été élu pour la première fois au Parlement en 1997 et a été ministre de la Justice de mai 2010 à 2012.

Plus tôt cette année, il a déclaré qu’il se retirerait aux prochaines élections, après avoir été critiqué pour sa défense d’Imran Ahman Khan, emprisonné pour avoir agressé sexuellement un adolescent. Il a déclaré que la condamnation de M. Khan était une “grave erreur judiciaire”.

Andrew Bridgen

Andrew Bridgen a dénoncé le leadership de Liz Truss dimanche (fil de sonorisation)

Le rebelle en série Andrew Bridgen, député du nord-ouest du Leicestershire, a ensuite exprimé publiquement son inquiétude face au poste de premier ministre de Mme Truss. M. Bridgen s’est également exprimé le 16 octobre.

“On ne peut pas continuer comme ça”, a-t-il dit Le télégraphe quotidien. “Notre pays, son peuple et notre parti méritent mieux.”

Il a été élu pour la première fois au Parlement en 2010 et a été l’un des premiers députés à demander la démission de Boris Johnson, qui a démissionné de son poste de chef du parti et de Premier ministre plus tôt cette année.

En avril, un juge a statué que M. Bridgen avait menti sous serment dans une affaire concernant un différend financier familial. Il a qualifié la décision de “lecture décevante pour moi”, mais a déclaré qu’il avait gagné l’affaire.

Jamie Wallis

Le député de Bridgend, Jamie Wallis, a appelé Liz Truss à démissionner (fil de sonorisation)

Jamie Wallis a été le dernier à demander publiquement à Mme Truss de démissionner le dimanche 16 octobre.

“Ces dernières semaines, j’ai vu le gouvernement saper la crédibilité économique de la Grande-Bretagne et fracturer notre parti de manière irréparable”, a-t-il écrit dans une lettre à Mme Truss et publiée sur sa page Twitter.

“Ça suffit”, a-t-il ajouté. “J’ai écrit au Premier ministre pour lui demander de se retirer car elle n’a plus la confiance de ce pays.”

M. Wallis a été élu député de Bridgend en décembre 2019 et est membre de plusieurs commissions.

Angela Richardson

Angela Richardson dit que la position de Mme Truss n’était plus tenable (Gouvernement britannique)

Le député de Guildford est devenu le quatrième député conservateur à demander à Liz Truss de partir, disant Fois Radio sa position était « intenable ».

“Nous avons vu ces réductions d’impôts non financées”, a-t-elle déclaré. “Si cela ne s’était pas produit, les marchés n’auraient pas réagi comme ils l’ont fait, nous ne verrions pas le fait qu’il y a potentiellement 10 milliards de livres supplémentaires [in borrowing costs] que nous devons essayer de brancher.

“Et je crois que cela dépend à 100% du Premier ministre, j’en ai peur. Et donc je ne pense pas qu’il soit tenable qu’elle puisse rester plus longtemps à son poste. Et je suis très triste de devoir le dire.