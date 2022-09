Chaque déménagement à venir sur Netflix jusqu’en 2022 : la liste complète

Netflix a révélé les dates de sortie pour le reste des films de l’année, y compris Couteaux sortis 2 et Pinochio.

Netflix abandonne certains de ses plus grands titres vers la fin de l’année, à commencer par Ana De Armas dans le rôle de Marilyn Monroe dans un biopic controversé Blond. D’énormes suites incluent Enola Holmes 2 et un premier streaming pour Knives Out 2, officiellement intitulé Glass Onion. À l’approche des vacances, les grands titres familiaux incluent un film de Roald Dahl’s Matilda: The Musical et le stop motion Pinocchio de Guillermo Del Toro (à ne pas confondre avec le redémarrage de l’action en direct de Disney avec Tom Hanks).

D’autres films intrigants incluent White Noise, dans lequel Adam Driver et Greta Gerwig survivent à l’apocalypse et Bardo du réalisateur Alejandro González Iñárritu. Cherchez également Jason Momoa dans une action en direct imaginant la bande dessinée pionnière Slumberland et une nouvelle version de l’histoire de guerre classique All Quiet on the Western Front.

Oh, et si vous faites des plans pour l’année prochaine, Netflix a confirmé que le drame policier de la période Christian Bale Pale Blue Eye sortira en janvier.

Voici la liste complète des dates de sortie des films Netflix :

Septembre

Clôturé (1er septembre)

L’amour à la villa (1er septembre)

Ivy + Bean (2 septembre)

Ivy + Bean: Le fantôme qui devait partir (2 septembre)

Ivy + Bean: Doomed To Dance (2 septembre)

Les attaques à l’anthrax (8 septembre)

Fin de la route (9 septembre)

Drifting Home (16 septembre)

Vengeance (16 septembre)

Lou (23 septembre)

A Jazzman’s Blues (23 septembre)

Athéna (23 septembre)

Blonde (28 septembre)

Octobre

Téléphone de M. Harrigan (5 octobre)

La fille la plus chanceuse du monde (7 octobre)

L’équipe Redeem (7 octobre)

La malédiction de Bridge Hollow (14 octobre)

L’école du bien et du mal (19 octobre)

Descendant (21 octobre)

La bonne infirmière (26 octobre)

Tout est calme sur le front occidental (28 octobre)

Wendell & Wild (28 octobre)

Novembre

Enola Holmes 2 (4 novembre)

Tomber pour Noël (19 novembre)

Est-ce assez noir pour vous ?!? (11 nov.)

Capturer l’infirmière tueuse (11 novembre)

Entre ses mains (16 novembre)

Noël avec vous (17 novembre)

Slumberland (18 novembre)

Les nageurs (23 novembre)

Le journal de Noel (24 novembre)

Le dragon de mon père (novembre à déterminer)

Monica, O My Darling (Nov. TBA)

Décembre

Pinocchio de Guillermo Del Toro (9 décembre)

The Volcano: Rescue From Whakaari (16 décembre)

Bardo, fausse chronique d’une poignée de vérités (16 décembre)

The Seven Deadly Sins: Grudge Of Edinburgh Part 1 (20 décembre)

Glass Onion: Un mystère à couteaux tirés (23 décembre)

Matilda The Musical de Roald Dahl (25 décembre)

Bruit blanc (30 décembre)

L’amant de Lady Chatterley (décembre à déterminer)

La merveille (déc. TBA)

Scrooge: A Christmas Carol (décembre à déterminer)

Janvier

L’œil bleu pâle (6 janvier)

