Chaque décision au Qatar analysée

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022.

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Renversements totaux : 4

Annulations rejetées : 0

Menant à des objectifs : 2

Menant à des objectifs non autorisés : 2

Sanctions accordées : 2 (0 raté)

~ pour tenir : 2

Buts annulés pour hors-jeu : 2

Renversement du VAR : Pénalité pour faute d’Abdulhamid sur Paredes

Qu’est-il arrivé: Après seulement six minutes, un corner a été joué dans la surface qui a été facilement réclamé par le gardien saoudien Mohammed Al-Owais, mais il y a eu un examen VAR pour un penalty.

Décision VAR : Penalty, marqué par Lionel Messi.

Le VAR a donné un penalty à l’Argentine pour avoir tenu à l’intérieur de la surface. Catherine Ivill/Getty Images

Examen VAR : La FIFA a déclaré avant le tournoi que les bousculades à l’intérieur de la surface de réparation seraient pénalisées plus régulièrement, mais la décision de donner un coup de pied à l’Argentine pour Saud Abdulhamid retenant Leandro Paredes semblait être une autre décision douce. Cela ne correspond pas vraiment au mantra selon lequel le VAR devrait être “une interférence minimale pour un bénéfice maximal”.

Cela nous ramène à l’autre incident du match de l’Angleterre contre l’Iran, lorsque Harry Maguire n’a pas obtenu de penalty. La principale différence était que le défenseur anglais avait également son bras autour de Roozbeh Cheshmi, c’est pourquoi le VAR ne s’est pas impliqué. Dans le cas de l’Arabie saoudite, la seule participation provenait d’Abdulhamid.

Il est difficile pour les fans de comprendre comment ces incidents peuvent être traités différemment lorsqu’il n’y a pas d’explication ou d’audio VAR pour clarifier. Mais si c’est le niveau de base, il y aura beaucoup de pénalités VAR dans cette Coupe du monde.

Renversement du VAR : Hors-jeu contre Martinez

Qu’est-il arrivé: Lautaro Martinez a marqué un deuxième but pour l’Argentine à la 27e minute, du moins le pensait-il.

Décision VAR : Pas de but, hors-jeu.

L’épaule de Lautaro Martinez devançait le dernier défenseur. FIFA

Examen VAR : Avec la technologie de hors-jeu semi-automatisée de la FIFA qui rend les décisions plus rapides et plus précises, il n’a pas fallu longtemps pour que le but de Martinez soit refusé. L’attaquant argentin était penché devant le dernier défenseur, qui n’a pas été repéré par l’arbitre assistant.

C’était serré, mais les joueurs sont capables de jouer le ballon et de marquer un but avec la partie supérieure de leur bras, il était donc correct de refuser le but.

Il y avait deux autres buts argentins en première mi-temps refusés pour hors-jeu, un autre contre Martinez et un pour Messi qui ont été correctement signalés par l’assistant.

Renversement VAR : Pénalité pour faute de Stones sur Pouraliganji

Qu’est-il arrivé: À la 10e minute du temps additionnel, l’Iran a obtenu un coup franc, qui a été balancé dans la surface mais n’a abouti à rien. Mais le VAR, l’arbitre uruguayen Leodan Gonzalez, revoyait un éventuel penalty.

Décision VAR : Penalty, inscrit par Mehdi Taremi.

John Stones a enfilé le maillot de Morteza Pouraliganji. Bbc

Examen VAR : C’est le genre de décision que les fans n’aiment vraiment pas avec VAR, venant de ce qui semble être un incident sans conséquence – en particulier lorsqu’un événement plus évident plus tôt dans le jeu n’a pas conduit à une intervention VAR.

Lorsque le coup franc a été joué dans la surface de réparation, Morteza Pouraliganji est allé défier le ballon mais son maillot a été tiré par John Stones. C’était une attraction mineure et on peut se demander s’il y a eu un impact sur le défenseur iranien.

Pourtant, en première mi-temps, Harry Maguire a semblé être plaqué au sol par Roozbeh Cheshmi.

Alors, quelle est la différence pour le VAR ? Plus important encore, Maguire avait également son bras autour de Cheshmi, qui sera également pris en compte par le VAR comme une infraction de maintien par les deux joueurs. C’était la clé.

Une autre considération peut être de savoir si un joueur attaquant est empêché de pouvoir contester le ballon; ergo, aurait-il eu une chance de jouer le ballon sans le défi ? Ce n’est pas le seul facteur, et la FIFA semble accorder moins d’importance à cet aspect, mais le VAR pourrait en tenir compte.

Harry Maguire et Roozbeh Cheshmi semblent tous deux se tenir l’un à l’autre. Bbc

Dans le cas de Maguire, il a été jugé que même avec l’infraction de maintien de Cheshmi, le ballon n’était pas à distance de jeu immédiate. Par conséquent, le joueur anglais n’a pas été empêché de concourir depuis le ballon.

Avec Pouraliganji, le ballon a été croisé à proximité de lui, ce qui signifiait que le tirage du maillot de Stones était réputé empêcher l’adversaire de se battre pour le ballon.

L’arbitre du match Raphael Claus a examiné longuement l’incident sur le moniteur et a décidé d’accepter les conseils du VAR. Personne ne voudra voir de telles infractions mineures sanctionnées tout au long du tournoi. Est-ce vraiment clair et évident ?

Renversement du VAR: le but de Valence exclu pour hors-jeu

Qu’est-il arrivé: À la troisième minute, l’Équateur pensait avoir l’avantage contre les hôtes du Qatar grâce à Enner Valencia, mais il y a eu une longue critique pour hors-jeu.

Décision VAR : But refusé.

Le pied de Michael Estrada est visible devant l’avant-dernier joueur défensif. Renard Sports

Examen VAR : C’était la bonne décision, même si ce n’était pas du tout clair pour les fans et qu’il a fallu un certain temps pour que la visualisation 3D apparaisse.

Lorsque le coup franc a été joué dans la surface, le défenseur équatorien Felix Torres a défié le gardien qatari Saad Al-Sheeb. Le ballon est tombé sur Michael Estrada, qui l’a dirigé vers Torres pour qu’il crée le but de Valence.

Cependant, lorsque Torres a touché le ballon (la direction dans laquelle il se déplace, vers l’avant ou vers l’arrière, n’a pas d’importance), Estrada avait un pied d’avance sur l’avant-dernier défenseur, qui était Abdelkarim Hassan.

L’examen a pris plus de temps qu’un contrôle de hors-jeu régulier car le VAR hors-jeu, Tomasz Listkiewicz, devait être certain que le ballon venait de Torres. Sans cela, Estrada n’aurait pas été hors-jeu.

La touche d’Al-Sheeb avant que le ballon ne sorte de la tête de Torres n’a aucune pertinence pour la décision de hors-jeu – la phase pour la position de hors-jeu de tous les autres joueurs est définie à partir de la touche de Torres. Il n’est pas non plus pertinent de savoir si un joueur attaquant veut ou non jouer le ballon comme il l’a fait.

Michael Estrada est montré hors-jeu dans la préparation du but d’Enner Valencia. Bbc

La confusion supplémentaire vient du fait qu’Estrada est obscurci par Torres et Al-Sheeb, et qu’un autre défenseur est plus proche du but. Les fans recherchent naturellement le dernier défenseur, ce qui peut être trompeur lorsque le gardien est plus loin devant. Il doit y avoir deux joueurs adverses, généralement le gardien de but et un défenseur, entre l’attaquant et le but. Dans cette situation, un seul défenseur était devant Estrada; Al-Sheeb n’était même pas l’avant-dernier joueur défensif dans ce cas, c’était Hassan (qui a également été bloqué par Torres et Al-Sheeb.)

C’était en fait une décision de hors-jeu très simple et claire une fois la touche de Torres confirmée, avec Estrada clairement devant Hassan, mais il y a eu un manque de clarté à ce sujet pendant trop longtemps. Même avec la technologie de hors-jeu semi-automatisée de la FIFA, le temps nécessaire pour que les fans reçoivent la clarté doit être amélioré.