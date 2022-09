Chaque décès est personnel en première ligne de la crise des opioïdes au Yukon

Diane Nolan veille tard tous les soirs, incapable de se reposer ou de se détendre, effrayée de perdre son enfant.

Il y a un mois, Nolan a reçu un appel indiquant que sa fille de 35 ans avait fait une overdose pendant que son partenaire faisait la vaisselle. Elle a passé neuf jours à l’hôpital général de Whitehorse, mais elle a survécu. Maintenant, sans soutien, Nolan dit qu’elle vit dans la peur constante que s’il y a une prochaine fois, sa fille ne s’en sortira pas.

“Mon cœur a été brisé. J’ai peur de la perdre bientôt si elle ne reçoit pas l’aide dont elle a besoin”, a déclaré Nolan à CBC. Le courant lors de leur récent voyage au Yukon.

« Ma fille est en train de mourir et elle le sait… Ça la tue. Elle en pleure tous les jours.

Alors que la fille de Nolan est l’une des toxicomanes du Yukon qui ont survécu à leur surdose, il y en a 19 jusqu’à présent en 2022 qui n’ont pas survécu. Et au Yukon, avec une population d’un peu plus de 40 000 personnes, chaque décès lié à la consommation de substances est amplifié.

Au cours des trois premiers mois de 2022, le coroner en chef du Yukon a déclaré que le taux de mortalité lié à la consommation de substances dans le territoire était de 74,4 pour 100 000 – plus de trois fois la moyenne nationale et bien devant la Colombie-Britannique, la province avec le deuxième total le plus élevé à 45,3 décès pour 100 000 .

Plus tôt cette année, la Colombie-Britannique a déclaré qu’elle décriminaliserait jusqu’à 2,5 grammes de certaines drogues illicites. C’est l’une des nombreuses options envisagées par le gouvernement du Yukon, mais ceux qui sont en première ligne disent que cette décision n’arrive pas assez vite.

La fille de Diane Nolan a fait une overdose il y a à peine un mois et a survécu. Mais Nolan, photographiée ici à Whitehorse, a dit qu’elle craignait que sans soutien, la vie de sa fille soit en jeu. (Radio-Canada)

“Petits-enfants des gens avec qui j’ai grandi”

Heather Jones est en première ligne face à la crise des surdoses, à la fois en tant que coroner en chef du territoire et en tant que Yukonnaise de longue date. Un décès sur trois sur lequel son bureau enquête est désormais lié à des surdoses, a-t-elle déclaré.

“Mon rôle est de donner une voix aux morts, et je découvre à travers cette crise que … je donne une voix aux … enfants et petits-enfants des personnes avec lesquelles j’ai grandi”, a déclaré Jones.

La crise de la toxicomanie n’a atteint le Yukon qu’en 2016. C’est à ce moment-là que le territoire a enregistré ses premiers décès liés à la toxicomanie, alors que leurs voisins du sud de la Colombie-Britannique ont appelé à l’état d’urgence en raison de leur crise de surdose en cours. Les chiffres n’ont fait que monter en flèche depuis lors, la pandémie de COVID-19 faisant passer la crise à la vitesse supérieure.

Cela signifie que 2021 est l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour le territoire, avec 25 décès, soit le double du total de 2020.

En janvier, la crise a atteint un pic morbide. Neuf personnes sont mortes d’overdoses au cours des trois premières semaines de 2022. Les rapports de toxicologie de toutes les victimes ont révélé la présence de fentanyl dans leurs systèmes. Trois autres benzodiazépines homologuées, toutes deux la marque d’un approvisionnement de plus en plus dangereux pour les usagers du territoire.

La réaction a été viscérale. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Whitehorse pour pleurer les morts et soutenir les familles endeuillées laissées pour compte.

“Je veux que les personnes décédées ne soient pas mortes en vain”, a déclaré un organisateur de la veillée à CBC News en janvier. “Je veux qu’ils continuent à vivre et qu’ils fassent un changement pour les autres.”

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue en janvier pour exiger des mesures contre les surdoses après que neuf personnes ont perdu la vie au cours des trois premières semaines de 2022. (Anna Desmarais/CBC)

Urgence sanitaire liée à la consommation de substances

En réponse aux décès, le gouvernement du Yukon a appelé une urgence sanitaire liée à la toxicomanie le 20 janvier afin de fournir plus de financement et de soutien aux personnes en première ligne. Depuis lors, le ministère de la Santé du Yukon a mis sur pied un groupe de travail avec des experts pour décider de ses prochaines étapes, y compris un éventuel examen de la décriminalisation.

Cameron Grandy, directeur des services de bien-être mental et de toxicomanie du gouvernement du Yukon, a déclaré que le gouvernement avait ajouté plus de travailleurs au refuge d’urgence et prolongé les heures d’ouverture du site de consommation sécuritaire. Ils ont également élargi le site pour inclure les utilisateurs qui inhalent leurs drogues – ce que Grandy attribue à une adoption “massive” du nombre de personnes qui l’ont utilisé cet été.

Grandy dit que ces nouvelles mesures fonctionnent, mais ajoute que le territoire est loin d’être sorti de cette crise.

Site de consommation supervisée de Whitehorse. Le gouvernement du Yukon a prolongé ses heures d’ouverture et ajouté des ressources pour les toxicomanes qui inhalent leurs drogues. Depuis lors, le gouvernement affirme qu’il y a eu une augmentation “massive” du nombre de personnes accédant au site. (Anna Desmarais/CBC)

“Avons-nous fini de penser aux interventions? Non”, a déclaré Grandy. “Je traite cela … comme une urgence sanitaire.

Mais malgré les efforts du gouvernement, Jones, le coroner en chef, a déclaré que le territoire était sur une voie “terrifiante” pour une autre année meurtrière. Dix-neuf personnes ont perdu la vie de janvier à août, sans fin en vue, alors qu’un autre hiver long, froid et sombre au Yukon s’annonce.

“Nous devons faire les choses différemment”, a déclaré Jones. “Ce que nous faisons maintenant ne fonctionne pas – je peux en témoigner encore et encore.”

Le Yukon lutte contre la crise croissante des opioïdes Les responsables du Yukon luttent contre une crise des opioïdes alors que le territoire a enregistré le taux de mortalité par opioïdes par habitant le plus élevé au pays en 2021. Bien que le Yukon ait déclaré une urgence sanitaire liée à la consommation de substances en janvier, les personnes travaillant en première ligne affirment qu’un approvisionnement sûr en médicaments est désespérément nécessaire.

Whitehorse évolue pour faire face à la crise

Whitehorse est la plus grande des capitales territoriales et croît rapidement : les données du recensement montrent que la population a augmenté de 12 % par rapport à il y a seulement cinq ans.

Malgré cela, l’interdépendance de tous ceux qui sont nés et ont grandi sur le sol du Yukon reste la même, note RJ McCarthy, un citoyen du Teslin Tlingit Council, qui a vécu sur le territoire pendant la majeure partie des 20 dernières années.

“Nous n’avons pas le temps de pleurer … avant que vous sachiez que quelqu’un d’autre est décédé”, a-t-il déclaré. “C’est comme si nous étions toujours sous le choc de perdre des gens.”

RJ McCarthy, un citoyen du Teslin Tlingit Council, se tient devant le fleuve Yukon. McCarthy, autrefois un « utilisateur fonctionnel » autoproclamé, dit maintenant aux jeunes qu’il existe d’autres alternatives pour eux. (Radio-Canada)

McCarthy connaît bien cette vie. Désormais sobre, il a déclaré qu’il était un “utilisateur fonctionnel” pendant des années après être devenu accro aux analgésiques après un grave accident de voiture. La perte d’une petite amie l’a mis sur la voie de la consommation de drogues plus dures – d’abord de la cocaïne, puis de la méthadone.

Au fil du temps, il a dit qu’il s’était appuyé sur les enseignements sur les médecines traditionnelles et la spiritualité de ses aînés tlingit comme un moyen de faire face. Ceux-ci l’aident à “parcourir un meilleur chemin”, pour lui, ses trois enfants et ses six petits-enfants, a-t-il déclaré.

Il y a aussi des ressources au centre-ville qui n’étaient pas là quand McCarthy les utilisait. Il y a le nouveau site de consommation sécuritaire qui a ouvert en septembre dernier et un nouveau skate park. Il a également remarqué plus de services culturels au centre culturel Kwanlin Dün, et il y a une organisation à but non lucratif, appelée Blood Ties Four Directions, qui fait de la sensibilisation dans la rue et sensibilise à des questions telles que l’approvisionnement sûr et la crise de la toxicomanie.

Un garçon monte son scooter dans le skatepark de Whitehorse juste à l’extérieur du centre-ville. (Anna Desmarais/CBC)

C’est là que McCarthy passe maintenant du temps à expliquer aux jeunes comment consommer en toute sécurité.

“[I tell them to] faites attention les uns aux autres et ne prenez jamais d’opioïdes seuls”, a-t-il déclaré.

“Que pouvons-nous faire en tant que parents à part rester assis et regarder”

À la fin du mois d’août, des mois après la déclaration initiale d’urgence en matière de consommation de substances, un petit groupe de personnes s’est réuni au site de consommation supervisée de Whitehorse pour pleurer et se réconforter à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

Les gens ont écrit des messages de soutien à leurs proches décédés et aux membres de la communauté sur un arbre commémoratif. Ils ont reçu une formation sur la façon d’appliquer la naloxone. Ils ont partagé du ragoût, de la bannock, des rires et des larmes.

Un message d’espoir laissé par un Yukonnais à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses à la fin août à Whitehorse. (Anna Desmarais/CBC)

Parmi le petit groupe se trouvait Nolan. Ne sachant pas où diriger ses émotions à propos de sa fille, Nolan compte sur ses amis et sa famille pour la faire passer. Des rassemblements comme celui-ci, a-t-elle dit, lui rappellent qu’elle n’est pas seule.

“Que pouvons-nous faire en tant que parents à part rester assis et regarder”, a déclaré Nolan. “Nous n’avons pas d’ateliers sur ce que les parents peuvent faire, ou les familles.”

Jones, le coroner en chef, a déclaré que la déclaration d’urgence en matière de consommation de substances du gouvernement du Yukon était un excellent premier pas. Il en serait de même pour une éventuelle dépénalisation. Mais cela seul ne pourra pas briser le cycle, selon Jones.

Les utilisateurs ont également besoin d’un meilleur accès à des programmes d’approvisionnement et de désintoxication sûrs, a-t-elle déclaré. Et rapidement – ​​avant que ceux qui cherchent activement à se rétablir ne succombent à la crise.

Nolan vérifie les SMS de sa fille. Elle compte sur ses amis et sa famille pour l’aider à faire face aux conséquences de l’overdose de sa fille. (Anna Desmarais/CBC)

Produit par Ben Jamieson et Elizabeth Hoath.