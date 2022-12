Chaque conversation “chronique en ligne” est la même

En octobre, une femme nommée Daisey Beaton a fait une énorme erreur : elle a tweeté sur sa vie personnelle. “mon mari et moi nous réveillons tous les matins et apportons notre café dans notre jardin et nous nous asseyons et parlons pendant des heures,” elle a écrit. “tous les matins. il ne vieillit jamais et nous ne manquons jamais de choses à qui parler. Je l’aime tellement.”

Si vous avez ressenti un sentiment d’effroi rampant en lisant l’histoire de Daisey et de son mari en train de prendre un café dans leur jardin, il est possible que vous passiez trop de temps en ligne. En effet, malgré son apparente innocuité, le message de Daisey a tous les marqueurs de Twitter rage-bait, et par rage-bait, j’entends une personne partageant une expérience qui n’est peut-être pas entièrement universelle.

Le lendemain, Daisey a reçu toutes sortes de réponses furieuses : « Qui a le temps de s’asseoir et de parler pendant des heures chaque jour ? Ça doit être sympa », un femme a écrit. “Et si nous n’étions pas intrinsèquement riches et que nous devions travailler et tout ça?” a répondu un autre. Il y en avait bien d’autres : “je suis content pour toi mais c’est juste suffisant, se vanter d’être satisfait si c’est vrai. Votre partenaire est très probablement gêné par le tweet, ou du moins devrait l’être. “je me réveille à 6h, prendre une douche et se rendre au travail pour un quart de travail d’une durée minimale de 10 heures. C’est un objectif inaccessible pour la plupart des gens. “Vous n’êtes pas marié depuis longtemps, n’est-ce pas ?.”

Ce qui s’est passé ensuite, cependant, était tout aussi prévisible : d’autres commentateurs ont passé une journée sur le terrain à répondre à ces réponses (“Je me réveille tous les jours complètement englouti par les flammes et mangé vivant par les loups. Le fait que votre tweet ne représente pas mon expérience est un affront personnel », a écrit Ben Collins de NBC, sarcastiquement), puis un groupe de journalistes a écrit des articles sur la folie que les utilisateurs de Twitter s’acharnaient sur une femme innocente juste pour le petit péché de se vanter humblement de ses beaux matins. Daisey était brièvement devenue le personnage principal de Twitter, mais ce sont les gens en colère qui sont devenus l’histoire.

C’est devenu une sorte de sport de dénicher ce genre de réponses, celles où des étrangers portent des jugements moraux délibérément décontextualisés sur la vie des autres. Nous donnons à ces personnes et à ces types de conversations des noms : “chroniquement en ligne” ou “terminement en ligne”, ce qui implique qu’une trop grande exposition aux idées étranges de trop de gens nous fait tous perdre la tête et notre sens de l’humanité partagée. Pendant des années, les utilisateurs de TikTok et de Twitter se sont réjouis de raconter les prises les plus « chroniques en ligne » qu’ils aient jamais vues ; la compilation ci-dessous comprend une femme handicapée accusée d’élitisme pour avoir utilisé un service de livraison d’épicerie et un Redditor de 21 ans accusé de « toiletter » son petit ami de 20 ans.

Quand j’ai posé le question à Twitter — “Quel a été le discours en ligne le plus chronique que vous ayez vu cette année ?” – les réponses disaient: Il y avait «la dame du café du jardin». Il y avait quelqu’un qui comparait jouer à chercher avec un chien à de la maltraitance. Il y avait, en quelque sorte, le discours d’Anne Frank à nouveau. Il y avait un tableur d’auteurs célèbres à côté des raisons pour lesquelles ils étaient « problématiques » (exemple : « John Green : « descriptions nuisibles d’épisodes maniaques », William Shakespeare : « principes misogynes appliqués dans les livres » »). Il y avait l’accusation selon laquelle l’acteur adolescent d’une série Netflix était “queerbaiting” parce qu’il… a agi dans la série (il a finalement été forcé de sortir comme bisexuel dans la vraie vie). Lorsque la rockeuse indépendante Mitski a tweeté qu’elle préférerait que ses fans ne la filment pas tout le temps qu’elle est sur scène, certains fans ont affirmé que sa demande était insensible aux personnes ayant des troubles de la mémoire.

Ce que tous ces arguments ont en commun, c’est que très peu de gens s’y engagent dans la vraie vie. Bien sûr, vous pourriez être ennuyé en privé par votre ami qui parle toujours de la qualité de sa vie lorsqu’il parle de ses matinées parfaites, et vous pourriez à juste titre souligner quand un auteur a un passé peu recommandable, mais il est peu probable que le sujet à venir dans la conversation conduirait au ridicule de masse. Mais en ligne, c’est presque une évidence. UN tweet fréquemment cité agit comme un raccourci pour ce phénomène : « Salut, la personne la plus ennuyeuse que tu aies jamais rencontrée ici ! J’ai remarqué que ce message que vous avez écrit en 3 secondes ne correspond pas à toutes les expériences que j’ai jamais eues. C’est extrêmement nocif pour moi, le personnage principal de l’univers.

Cela ne veut pas dire que toute accusation de sexisme, d’homophobie, de racisme, de capacitisme ou d’élitisme est intrinsèquement geignarde ou sans fondement. En fait, c’est souvent dans les réactions à ces affirmations que les gens extrapolent les lectures les moins généreuses et s’en prennent ensuite à la personne qui tente de dénoncer l’injustice. En particulier dans les discussions sur la santé mentale et le handicap, il n’est pas toujours clair si la personne de l’autre côté de l’écran est dans un état d’esprit sûr. En d’autres termes, il est facile d’oublier qu’écrire un fil Twitter long et furieux sur quelque chose d’apparemment sans conséquence n’est généralement pas le signe d’un espace de tête logique. L’absence de contexte inhérente à des plateformes comme Twitter fonctionne également dans la direction opposée, cependant : il est facile d’utiliser le langage de la justice sociale pour justifier tout ce que nous voulons, et ce faisant, affaiblit un activisme réel et significatif.

Notre soif collective de commérages et de controverses, en particulier pendant et après le confinement, a entraîné de nombreuses personnes à rechercher activement le contenu qui nous agace et à saisir immédiatement son interprétation la plus extrême. Au lieu de “certaines personnes se sont fâchées contre une dame pour avoir tweeté à propos de sa matinée”, la blague devient “prendre un café avec votre mari est classiste”. C’est un genre de contenu que j’aime appeler le syndrome “Type of Guy”, où les internautes créent un homme de paille principalement fictif pour représenter un certain type de personne qu’ils n’aiment pas, puis le projettent sur celui qui se trouve devant eux.

Aucun reportage n’a illustré cette dynamique de manière aussi troublante que l’affaire de diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard, dans laquelle le public, la presse tabloïd et les médias sociaux étaient haut et fort du côté de Depp, malgré les nuances et les faits de l’affaire. Au lieu de cela, Heard a été mis au pilori comme un menteur et un «psychopathe», utilisé comme bouc émissaire pour la réaction bouillonnante contre le mouvement Me Too. Idem avec “West Elm Caleb”, le jeune homme de 25 ans au hasard à New York qui a été dénoncé sur TikTok en janvier pour avoir fantôme plusieurs femmes sur des applications de rencontres et est immédiatement devenu un raccourci national pour une personne merdique.

“Le chemin du” mauvais tweet “à la” menace de mort “est de plus en plus court et plus suivi”, m’a dit l’écrivain et prolifique tweeter Brandy Jensen en 2020 lorsque j’ai écrit sur l’année dans de mauvais messages. Nous étions déjà au point dans la culture en ligne où l’eau devenait inconfortablement chaude, où un tweet sur les bodegas a provoqué une controverse de plusieurs jours et où des personnes non célèbres étaient harcelées pour des délits sociaux mineurs. Vous ne pouvez faire défiler autant de réponses en colère aux réponses en colère d’autres personnes que jusqu’à ce que vous réalisiez que personne ne sort bien ici.

Si l’eau était chaude il y a deux ans, elle bout maintenant. Le mois dernier, lorsqu’un fil Twitter d’une femme qui envoyait du chili maison à ses voisins est devenu viral, la femme a été accusée d’être une “sauveur blanc” et inconsidéré aux personnes autistes (la femme qui a écrit le fil est autiste). Ce n’est qu’un exemple de l’importance des enjeux pour les rencontres interpersonnelles qui ne regardent objectivement personne, et combien souvent notre soif de drame est en réalité une soif de punition.

Parce qu’aucune de ces rencontres n’a d’importance. Cela n’a littéralement pas d’importance que quelqu’un ait fait du chili pour ses voisins parce que vous n’étiez jamais censé le savoir en premier lieu. Ce ne sont pas tes affaires. Pour exiger des représailles contre quelqu’un qui dit qu’il aime le café avec son mari ou qui prépare un chili surprise pour des étrangers – ou même quelqu’un qui se plaint de ces choses ! – reflète quelque chose de bien plus troublant que les humbles vantardises ou le fait d’être un voisin présomptueux. C’est que ces réactions sont tellement normalisées en ligne qu’elles en sont presque ennuyeuses. De cours les gens vont paniquer à propos de la feuille de calcul d’auteur problématique erronée de quelqu’un, même si elle n’a aucune incidence sur le monde réel, et de cours les gens vont accuser un rockeur indépendant bien-aimé de capacitisme pour être ennuyé par la photographie au flash constant.

Il ne doit pas en être ainsi ! Les gens dans leur vie normale ne réagissent pas de cette façon aux choses. Ce n’est que sur les plateformes où la controverse et le drame sont prioritaires pour susciter l’engagement que nous sommes récompensés pour nous mépriser. Peut-être que, pendant cette pause de vacances, nous pourrions tous profiter d’un peu de temps pour prendre une boisson chaude de notre choix avec nos proches dans le jardin proverbial, où qu’il se trouve.

