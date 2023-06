Chaque club de haut niveau veut un attaquant n ° 9. Osimhen à Man United ?

Alors que la fenêtre de transfert estivale se rapproche de plus en plus (découvrez quand elle s’ouvrira à travers l’Europe ici), une chose est claire : la plupart des meilleurs clubs du continent cherchent à recruter un nouvel attaquant n°9.

Avec les 52 buts d’Erling Haaland en 52 matchs pour Manchester City cette saison prouvant qu’un buteur central est un élément clé de toute équipe, un certain nombre d’équipes se tourneront vers le marché des transferts pour se renforcer dans cette position.

Voici quelques-unes des options qui pourraient être disponibles et quels clubs leur conviendraient le mieux.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Karim Benzema, sans doute l’un des meilleurs avant-centres de tous les temps, a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Saudi Pro League et il serait logique de le remplacer par un buteur de classe mondiale au pedigree éprouvé. Si Madrid avait signé une sauvegarde, ils auraient pu emprunter la voie « montante », mais ils ont maintenant besoin d’une qualité instantanée – parallèlement, selon des sources, à un accord de prêt prévu pour Joselu de l’Espanyol.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Bien qu’il existe plusieurs n ° 9 du football mondial qui pourraient marquer régulièrement pour Madrid, Kane est le seul disponible qui peut offrir l’expertise de hold-up, le travail hors du ballon et la créativité au niveau de Benzema. En fait, il représente le match le plus proche des compétences du Français.

Mais, même avec le capitaine anglais qui entre dans la dernière année de son contrat, ne vous attendez pas à une résolution rapide ici. S’il déménage à l’étranger – et certains médias ont rapporté que la chance de battre le record d’Alan Shearer en Premier League de 260 pourrait garder Kane (qui en a 213) en Angleterre – les Spurs exigeront inévitablement des frais de transfert de plus de 100 millions d’euros. Et Madrid est déjà prêt à dépenser plus que cela pour faire venir le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Victor Osimhen pourrait être l’attaquant parfait pour améliorer Man United. Mo Media/Getty Images

Avec la lenteur de la prise de contrôle de Manchester United, il est difficile de prédire quel type de gestionnaire de budget Erik ten Hag sera confié cet été. S’ils ont plus de 100 millions d’euros à dépenser pour un nouvel attaquant et que Kane leur échappe, le club devrait être en tête pour décrocher Osimhen, qui était le meilleur buteur de Naples (31 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison) alors qu’ils levaient le Titre de Serie A.

L’international nigérian n’a peut-être pas le penchant de Kane pour la chute profonde ou le jeu (Kane touche le ballon environ deux fois plus souvent qu’Osimhen toutes les 90 minutes), mais il garantit des courses perçantes implacables entre les défenseurs adverses et sa finition est parmi les meilleures d’Europe.

Arrivé pour 75 millions d’euros en provenance de Lille il y a trois ans avec beaucoup de travail, le joueur de 24 ans a continuellement peaufiné son jeu et apparaît désormais plus patient et précis dans la phase de préparation. Napoli voudrait environ 150 millions d’euros pour le laisser partir, mais ceux qui l’ont observé de près pensent qu’Osimhen est encore loin d’atteindre son potentiel.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI 9 JUIN (toutes les heures HE)

• Loudon United contre Tulsa (19 h)

• San Diego Loyal contre Sacramento (22 h) SAMEDI 10 JUIN (toutes les heures ET)

• RGV Toros contre Miami (20 h)

• Forward Madison vs N. Carolina (20 h)

• Locomotive San Antonio contre El Paso (21 h)

L’Eintracht Francfort a recruté Kolo Muani lors d’un transfert gratuit de Nantes l’été dernier et il a marqué 23 buts en 46 matchs cette saison. L’international français, qui a également impressionné pour son pays lors de la Coupe du monde 2022, est sous contrat pour quatre ans supplémentaires, donc Francfort serait à la recherche d’une indemnité de transfert de plus de 75 millions d’euros.

Lié à pratiquement tous les clubs d’élite en lice pour un point focal en attaque, il semble moins risqué pour le Bayern de faire un geste pour lui compte tenu de la façon dont il s’est adapté si rapidement à la Bundesliga.

Rapide et grand, avec des pieds rapides, il fait en moyenne plus de trois dribbles toutes les 90 minutes. Tactiquement, il serait un bon choix pour le Bayern car il établit des buts (10 passes décisives en Bundesliga cette saison), se lie bien avec ses coéquipiers dans le dernier tiers et crée de l’espace pour les coureurs du milieu de terrain.

Chelsea a déjà dépensé beaucoup d’argent et pourrait le faire à nouveau pour débarquer Dusan Vlahovic. Photo de Valerio Pennicino/Getty Images

Après une saison terne avec la Juventus, où il a marqué 14 buts en 42 matchs, la perspective de signer l’attaquant de 6 pieds 3 pouces pose question. Peut-il retrouver la version de lui-même où il a marqué 20 buts en 24 matchs avant de rejoindre la Juve depuis la Fiorentina pour 70 millions d’euros en janvier 2022 ? Ses problèmes récents sont-ils de nature physique, mentale ou tactique – ou un peu de tout ? Y a-t-il trop de risques à dépenser les 70 à 80 millions d’euros souhaités par la Juve pour le signer ?

Une équipe de dépistage et d’entraînement compétente devrait trouver la plupart des réponses, mais un propriétaire inexpérimenté et un club dans le chaos (comme Chelsea) peuvent ne pas souhaiter se séparer d’une énorme part de leur budget de transfert sur un joueur dont la forme et les statistiques récentes sont peu susceptible de générer beaucoup d’enthousiasme.

Mais même si la trajectoire de carrière récente de Vlahovic est un mystère, il n’y a pas si longtemps, sa touche fine, ses frappes imparables du pied gauche, son excellent jeu de liaison et ses têtes bien dirigées de ses jours à la Fiorentina l’ont placé parmi les meilleurs attaquants d’Europe. . C’est peut-être un risque payant.

Sans le football européen la saison prochaine, Tottenham pourrait devoir se contenter de signer un joueur potentiel plutôt que l’article fini au cas où Kane partirait.

Bien que Hojlund, 20 ans, ait été lié à tous les meilleurs clubs d’Europe au cours des derniers mois – en particulier après avoir marqué cinq buts en quatre matchs pour le Danemark depuis ses débuts en septembre – il y a des raisons pour lesquelles un déménagement aux Spurs n’est peut-être pas aussi ridicule qu’il n’y paraît. Plutôt que d’être signé en tant que remplaçant, Hojlund devrait être une priorité pour tout entraîneur qui aime que ses attaquants pressent et jouent sur le pied avant – comme le fait le nouveau patron des Spurs, Ange Postecoglou.

Le Hojlund du pied gauche est plus du genre n ° 9 rapide, physiquement robuste, pénétrant et « poignée » – et, oui, des comparaisons stylistiques avec Haaland ont été faites – que le polyvalent à haut score qu’il pourrait être remplacement. Pourtant, il y a suffisamment de potentiel sur lequel travailler pour justifier un réaménagement tactique pour l’intégrer.

Avec Vlahovic peut-être sur le départ, Arkadiusz Milik ne restera probablement pas et Moise Kean n’est pas assuré de marquer à deux chiffres, un nouvel avant-centre apparaît comme un élément évident de la reconstruction estivale complète de la Juventus.

Thuram ne manquera pas d’offres, étant donné qu’il est en fin de contrat, et l’international français a beaucoup de clubs parmi lesquels choisir. Mais il offrirait à la Juve l’énergie offensive, la fraîcheur, la franchise et la puissance qui lui manquaient cette saison.

Être confiné à l’Europa Conference League n’est pas l’argument de vente ultime, mais la Juventus – malgré ses problèmes financiers et juridiques actuels – reste un nom prestigieux dans le football européen. Et qui sait, peut-être qu’un retour dans la ville de ses années de formation au football (il a passé quelques années d’enfance à Turin, alors que son père Lilian s’est imposé comme une légende de la Juve) compterait aussi pour quelque chose ?