Chaque chiot devrait avoir un garçon : Don successoral de près de 1 M$ laissé à Kelowna BC SPCA

Le lien entre un garçon et son chien est incassable et apparemment éternel, après que l’amour d’un homme pour son chien s’est transformé en un don important à la Kelowna BC SPCA.

Après le décès de Paul Bilyk en 2021, la BC SPCA a été contactée par sa succession, qui a expliqué qu’une dotation substantielle serait versée à la succursale de Kelowna.

Bilyk a choisi de laisser 910 764 $ à l’organisme à but non lucratif en raison de son animal de compagnie d’enfance, un chien, qu’il avait adopté de la Kelowna BC SPCA il y a de nombreuses années.

Karin Massar, l’officier supérieur des dons communautaires, a déclaré que Bilyk s’est toujours souvenu de la joie que son chien lui avait apportée dans sa vie et qu’il voulait redonner.

« C’était inattendu et cela parle vraiment du nombre d’amoureux des animaux dans notre communauté dont nous ne sommes peut-être pas conscients, et de l’impact que ces animaux ont eu sur eux jusqu’à ce que nous obtenions ce type de domaine avec un don comme celui-ci, » dit-elle.

Bilyk était auparavant inconnu de la Kelowna BC SPCA et n’avait pas beaucoup de famille, cependant, l’impression que son meilleur ami lui a laissée a clairement été conservée tout au long de sa vie.

« Sa mère est décédée avant lui environ un an avant sa mort et donc une partie de cet argent provient de sa succession, donc c’est devenu un montant substantiel qui nous est parvenu », a-t-elle expliqué.

Le don de près d’un million de dollars est l’un des plus importants que la succursale de Kelowna ait jamais reçus. L’argent est spécifiquement reversé à la filiale locale pour apporter un soutien aux animaux soignés à Kelowna.

« L’argent ira à certains de nos coûts opérationnels, en prenant soin des animaux, des soins dont ils ont besoin aux frais vétérinaires, tels que la stérilisation et la stérilisation, ainsi que la micropuce », a déclaré Massar.

Le don contribuera également à la programmation communautaire, aux agents de protection des animaux et à l’éducation humaine, qui offre une éducation aux jeunes, y compris des camps d’été. Des rénovations et des mises à niveau du bâtiment sont également à l’ordre du jour.

Massar a déclaré que l’organisme à but non lucratif travaille avec la succession de Bilyk pour reconnaître l’homme de Kelowna et son amour des animaux, avec un quelque chose en particulier dans le domaine des chiens.

« Nous aimerions également faire une petite fête en ce qui concerne la succession de Paul Bilyk. »

Le budget de la succursale de Kelowna est de 1,5 million de dollars par an et ce don sera d’une grande aide pour l’organisme à but non lucratif local, cependant, Massar a souligné que les dons sont toujours nécessaires et appréciés, pour assurer les soins appropriés aux animaux dans la communauté.

LIRE LA SUITE: Les sournois Duck Divas ont caché de minuscules volailles à travers l’intérieur de la Colombie-Britannique

@Jen_zee

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BCSPCAcharitéCarité et donsDonKelowna