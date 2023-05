‘Chaque chanson vous a emmené dans une odyssée musicale!’ La redécouverte de Soda Stereo, le plus grand groupe d’Argentine

Rudy Pensa, propriétaire d’origine argentine d’un magasin de guitares à New York Arrêt musical de Rudy, était dans une arrière-boutique en train de polir des marchandises lorsque l’un des visiteurs les plus fréquents de son magasin s’est arrêté. En ce jour particulier de 1988, Carlos Alomar – collaborateur de longue date de David Bowie – ne voulait pas d’un nouvel instrument. Au lieu de cela, il souhaitait produire un groupe de rock latin et avait besoin d’être orienté dans la bonne direction. Pensa a récupéré un carnet pour trouver un numéro de téléphone qu’il avait noté pour un chanteur, Gustavo Cerati, qui avait récemment visité la boutique, et a demandé à Alomar : « Avez-vous déjà entendu parler d’un groupe argentin appelé Soda Stereo ?

Aujourd’hui, c’est une question qui attirerait un regard perplexe de n’importe quel Latino. Le demander en 2023, à l’occasion du 40e anniversaire des débuts publics du groupe, c’est un peu comme demander à un Américain ou à un Britannique s’ils savent qui sont les Beatles. « Tout le monde sur le marché hispanique connaît Soda Stereo », déclare Alomar, aujourd’hui âgé de 72 ans, à propos d’un groupe qui a rempli des stades et des arènes à travers le continent, parfois avec des foules de plus de 100 000 personnes : un niveau de succès sans précédent pour un groupe de rock latin.

Avant la fin de 1988, Alomar a rencontré Cerati, avec le bassiste Zeta Bosio et le batteur Charly Alberti, et a produit le quatrième album de Soda Stereo, Doble Vida. « Non seulement ils sont venus représenter leur communauté locale dans leurs paroles », poursuit Alomar, « mais l’orchestration de la musique avait exactement les mêmes progressions que tous les groupes de rock’n’roll classiques que vous entendiez partout à la radio. » Cette familiarité a contribué au succès de Soda Stereo, mais le brio et la flamboyance de leur art étaient la véritable clé : « Chaque chanson vous a emmené dans une odyssée musicale ! »

Soda Stereo est passé largement inaperçu auprès du public anglophone – ironique étant donné qu’ils étaient anglophiles et obsédés par les Beatles

Ils étaient largement passés inaperçus du public anglophone à l’époque – un peu ironique étant donné que Soda Stereo était anglophiles et obsédés par les Beatles – mais au moment où ils se sont séparés en 1997 après plus d’une décennie ensemble, ils avaient vendu plus de 17 millions de disques. . Et l’histoire aurait pu s’arrêter là, mais pour une résurgence alimentée par Internet, cela a ajouté un post-scriptum toujours en cours à l’histoire du groupe.

Grâce à une combinaison de Spotify, où les plus grands succès de Soda Stereo ont accumulé des centaines de millions de flux chacun, ainsi que des comptes Instagram stan et des chaînes de réaction YouTube, leur musique atteint également désormais un public international de non-hispanophones qui n’ont jamais été exposé au groupe il y a toutes ces années. Ces fans incluent Chris Martin de Coldplay, qui ces derniers mois est allé jusqu’à tatouer sur un bras les mots « gracias totales », les célèbres mots de remerciement de Cerati lors du concert d’adieu de Soda Stereo en 1997. Bono s’est également déclaré fan dans un e-mail à Alberti il ​​y a quelques années.

« Très excitant », c’est ainsi qu’Alberti, aujourd’hui âgé de 60 ans, décrit le regain d’intérêt. « Je suis toujours une personne qui ne croit pas ce que j’ai fait. Donc, dans cet aspect, je suis facilement émotif.

Pour Laurie Fromont, une française mariée de 42 ans et mère de deux enfants, son exposition à Soda Stereo est survenue pendant les verrouillages de Covid, avec la chanson de 1992 En Rémolinos. « Cela m’a immédiatement déplacé ailleurs avec une atmosphère apaisante, comme une évasion mentale pendant la terrible situation dans laquelle nous nous trouvions tous », a-t-elle déclaré. En réponse, elle a envoyé à un ami à Buenos Aires un emoji aux yeux de cœur. « Mon ami m’a dit quelque chose comme : ‘Tu dois écouter ce groupe de mon pays. Je suis tellement fier d’eux.

Fromont a commencé à parcourir le catalogue du groupe, devenant suffisamment fan pour signer son nom – maintenant avec 29 000 autres de 62 pays – pour une pétition faire de Soda Stereo le premier groupe hispanophone intronisé au Temple de la renommée du rock’n’roll.

« Soda Stereo est le résultat de trois personnes essayant de générer quelque chose qui à l’époque était à peine représenté en Argentine », explique Alberti depuis son domicile de Buenos Aires. Ils ont marié un son rock d’arène à des paroles souvent mystérieuses et spirituelles, aboutissant finalement à sept albums studio, s’inspirant d’influences allant de la police à Talking Heads et ELO, le groupe a apporté une sensibilité anglo-pop à des chansons marquantes telles que De Música Ligera (que le groupe a enregistré en une seule prise) et persan américain.

Fils d’un batteur de jazz, le premier achat d’album d’Alberti était Revolver et il est rapidement passé aux Clash et aux Sex Pistols. Au début des années 80, il a supposé qu’il était l’un des seuls adolescents de Buenos Aires à écouter la police, jusqu’à ce qu’il discute avec une jolie fille appelée Laura Cerati qui lui a dit que son frère Gustavo était également fan. Ce commentaire a intrigué Alberti, qui a demandé à le rencontrer.

Bientôt, les trois membres de Soda Stereo étaient dans l’orbite l’un de l’autre. « Gustavo et moi avions le même âge », se souvient Bosio, parlant de Miami où il vit maintenant. « Au collège, nous avons tous les deux étudié la publicité, et la musique était l’un de nos liens. Partager des cassettes de groupes, faire des mixtapes – c’était comme nos réseaux sociaux. Nous avons commencé à rêver, puis à jouer ensemble.

Bosio se souvient que de nombreux groupes locaux à l’époque étaient tellement déterminés à ressembler et à sonner comme les Beatles qu’ils ont fini par faire de la musique qui ressemblait à la façon dont « un algorithme » pourrait essayer d’imiter les Liverpudlians. Bien qu’il admette que Soda Stereo « aimait aussi la musique britannique, nous étions très intéressés par ce qui s’y passait ».

La ligne de basse de Paul McCartney dans Percepteur a fini par en inspirer un très similaire de Bosio dans la chanson Paseando por Romaet l’introduction palpitante de la chanson Un Millón de Años Luzqui comprend un refrain contagieux sur le fait d’être « à un million d’années-lumière de chez soi », réoriente essentiellement l’ouverture de Squeeze’s Tenté. La dernière chanson que Soda Stereo ait jamais enregistrée était une reprise en espagnol de Some Day One Day de Queen, et leurs influences des derniers jours comprenaient également les débuts des Stone Roses en 1989. Bosio se souvient avoir été obsédé par Cerati par le son de John Squire : « Cela ressemblait à deux guitaristes, en même temps ! »

Cerati, Bosio et Alberti ont joué leur premier spectacle ensemble à Buenos Aires en 1983, la même année que la démocratie a été restaurée en Argentine, mettant fin à des années de dictature militaire. Au milieu d’un boom culturel, les groupes de rock argentins n’étaient plus censurés, considérés comme subversifs et contraints à la clandestinité; Soda Stereo serait le premier des groupes connus sous le nom de les modernes pour trouver un succès commercial et critique en dehors de l’Argentine, et a commencé une tournée aux États-Unis.

En 1986, ils se sont envolés pour Madrid et se sont rendus au Royaume-Uni, se retrouvant au festival de Glastonbury en tant que parieurs plutôt qu’en tant qu’interprètes. Ce n’était pas seulement le fait de regarder des groupes tels que The Cure et les Waterboys qui l’ont rendu inoubliable – pendant le festival, l’Angleterre a joué contre l’Argentine lors de la Coupe du monde. Le bassiste de Lloyd Cole and the Commotions a à un moment donné informé la foule que l’Angleterre était menée 1-0 après le but de la « main de Dieu » de Maradona, et les membres de Soda Stereo se sont regardés d’un air conspirateur : « Nous ne pouvions pas exprimer ce que nous ressentions , parce qu’on était au milieu d’un tas de fans anglais qui pouvaient nous tuer, non ? » Bosio rit. Une fois que la rumeur s’est répandue que l’Angleterre avait été battue, ils ont déguisé leurs accents.

Cerati, Bosio et Alberti sont rentrés du voyage rafraîchis et inspirés. Ils ont terminé leur album Signos, qui les a cimentés en tant que mégastars : leur tournée de 1987 comprenait 22 spectacles auxquels auraient assisté un total combiné de près de 350 000 fans.

«Nous avons toujours pensé que nous étions sur la bonne voie», dit Alberti à propos de leur agitation juvénile. « Et en musique, nous étions pareils : on s’ennuyait très vite, et la curiosité nous amenait à ne pas vouloir nous répéter. » Avec le recul, dit-il, « chaque moment était spécial, car nous recherchions quelque chose de nouveau. Et dans la découverte de ce quelque chose de nouveau, tout était bonheur… c’était comme [constantly] Recommencement. »

Le revers du succès, bien sûr, est que l’échelle finit par faire des ravages. Contrairement à leurs héros les Beatles, qui ont abandonné les tournées après seulement quelques années pour se concentrer sur l’enregistrement, Soda Stereo a continué à tourner jusqu’à la fin – une décision qui, selon Alberti et Bosio, était en grande partie responsable de la rupture. « Parfois, vous arrivez à la maison et vous vous sentez très, très solitaire », explique Bosio. « Et toutes les choses qui vous sont arrivées vous disent que vous êtes maintenant différent. Les gens viennent vous voir comme un extraterrestre, comme un Martien. Comme une chose étrange qui est arrivée à votre famille. Et vous vous sentez un peu coupable à ce sujet.

Alberti, de même, attribue la dissolution du groupe au fait qu’ils étaient simplement épuisés. «À cela s’ajoutent de nombreuses années passées ensemble toute la journée, à nous battre pour nos egos… nous étions très jeunes quand nous avons commencé, et nous nous en sortions trop bien. Nous avons duré trop longtemps. La vérité était que nous avions besoin de temps à part, et c’était la vraie raison. Ensuite, beaucoup de choses ont été dites, à propos de bagarres, mais nous n’avons pas participé à l’hostilité. Nous étions fatigués. »

Bosio a depuis produit des groupes, s’est produit en tant que DJ et est actuellement la moitié du duo de rock et de musique électronique Shoot the Radio. Fondation Alberti Révolution 21 sensibilise à la crise environnementale mondiale et en 2021, il lance également sa propre bière, 27 Eazy, fabriquée selon un processus progressif d’« agriculture régénérative ».

Quant à Cerati, il est allé en solo, sortant des albums qui ont remporté six Latin Grammy Awards. Un moment de boucle est arrivé en 1998, lorsqu’il s’est associé à Andy Summers de la police pour chanter et enregistrer un Version de couverture en espagnol de Bring on the Night de ce dernieren hommage à l’une des plus grandes influences musicales de la carrière de Cerati.

Cerati est décédé en 2014 à l’âge de 55 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral qui l’avait plongé dans le coma pendant quatre ans. La Latin Recording Academy (qui décerne les Latin Grammy Awards) a rendu hommage à « sans aucun doute l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du rock latino ». Pour Bosio, la perte de Cerati semble toujours, près d’une décennie plus tard, « très grande » et en proportion directe avec tout ce que le défunt chanteur a accompli dans la vie. « Il aimait la musique et il n’a jamais cessé de faire de la musique. »

« Il n’a jamais cessé de faire de la musique »… Gustavo Cerati en 2006. Photographie : Jeff Christensen/AP

Lorsque ses anciens camarades de groupe parlent aujourd’hui de ce qu’ils ont fait ensemble, ils le font d’une manière qui rappelle les paroles de Cerati de la chanson Doble Vida En El Borde. Tout comme la façon dont il a chanté le refus de parler de la fin (« No hablaré del final … »), Alberti dit que lui et Bosio se sentent vraiment comme des « gardiens » de l’histoire du groupe, et que la seule façon de la protéger est pour continuer à en parler. Sans confirmer de plans futurs précis, il taquine : « Je sais que quelque chose va se passer, parce que les gens veulent continuer à écouter le groupe. » Cela pourrait être n’importe quoi, d’une série télévisée à un film, mais la seule chose qu’il dit pour l’instant, c’est qu’ils seront « attentifs » à tout ce qui se présentera et que leur histoire n’est pas terminée.

Leur appel continu, dit Bosio, se résume à deux faits simples. «Nous avons rendu les gens fiers d’être latins. Et la musique a été faite avec amour.