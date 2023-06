Chaque changement que Luton Town doit apporter à Kenilworth Road après avoir été promu en Premier League

Luton Town a battu Coventry City lors de la finale des barrages du championnat pour gagner une promotion en Premier League dans une véritable histoire de chiffons à la richesse, mais les Hatters font maintenant face à une facture de 10 millions de livres sterling pour la rénovation du stade, afin de se conformer à l’élite anglaise. exigences en matière de diffusion et d’installations.

Avec la saison de Premier League 2023/24 commençant le 12 août, Luton n’a que 10 semaines pour effectuer les travaux nécessaires à Kenilworth Road afin de devenir une équipe acceptée conformément à la réglementation. S’ils ne parviennent pas à terminer le travail à temps, Luton pourrait commencer la saison avec trois matchs d’affilée.

Mais quel travail spécifique Luton Town doit-il faire à Kenilworth Road ?

Eh bien, comme Chapelier de Brixton souligne sur Twitter, les installations médiatiques, ou leur absence sur le terrain de Luton, ont besoin d’améliorations majeures.

Le Bobbers Stand, qui abrite actuellement toutes les loges exécutives de Luton, sera probablement sacrifié pour de nouvelles installations de presse. Les zones de travail des médias sont essentielles pour que Luton respecte les règles de la Premier League en matière de presse et de diffusion télévisée, avec une salle de conférence de presse pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

En plus de cela, des zones avec des connexions Internet pour la diffusion et la presse écrite sont nécessaires, tandis que des installations pouvant accueillir jusqu’à 50 positions de caméra, des studios d’analyse de données pour la télévision, des toilettes et des zones de restauration doivent également être construites sur Kenilworth Road.

Actuellement, le portique de télévision se trouve également au-dessus du stand Bobbers, et bien que cela restera le cas pour la saison prochaine, des travaux sont en cours pour l’agrandir et le recouvrir d’un matériau ininflammable avant de réinstaller le portique dans sa position d’origine.

Ailleurs, l’éclairage est une préoccupation majeure qui doit être abordée dans le cadre du processus de reconstruction. Les règles strictes de la Premier League soulignent à quel point les LED haute puissance sont essentielles sur les terrains afin de ne pas éblouir les joueurs ou les spectateurs, tandis que des points de mesure stricts sur le terrain concernent la diffusion télévisée et l’analyse VAR.

En conséquence, le terrain vieux de 118 ans nécessitera l’installation de projecteurs nouvellement installés, avec six nouveaux postes ajoutés autour de Kenilworth Road. Ceux-ci incluent deux au sommet du stand Kenilworth, deux à Oak Road End et deux sur le stand Bobbers. Les cinq projecteurs existants doivent également être équipés de LED haute puissance.

Heureusement, Luton a récolté 100 millions de livres sterling pour avoir remporté la finale des barrages du championnat, ce qui signifie que l’argent ne sera pas le problème en ce qui concerne ces améliorations. Cependant, si l’on considère que le club se prépare à déménager dans un avenir proche, au stade Power Court, ces mises à jour à Kenilworth Road seraient extrêmement temporaires.

Le nouveau terrain n’est pas assez avancé dans la construction pour que Luton puisse emménager plus tôt, ce qui signifie que le club n’a d’autre choix que de mettre en œuvre ces changements afin de respecter les règles de la Premier League.

« C’est un investissement assez lourd pour le football à ce niveau pour nous et cela nous placera fermement dans la catégorie de la Premier League », a déclaré le président Gary Sweet à propos de l’aménagement de Kenilworth Road. « Mais juste pour pouvoir obtenir [the ground] prêt maintenant, juste pour peut-être deux ou trois ans, est peut-être plus une tâche gargantuesque que la construction d’un nouveau stade. »