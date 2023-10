Chaque bande-annonce et les plus grandes nouvelles du New York Comic Con 2023

Depuis Combat mortel 9, NetherRealm Studios a ajouté un ou trois personnages croisés dans leurs jeux de combat. Le Injustice les jeux ont eu Hellboy et le Tortues Ninja, par exemple, mais le Combat mortel les jeux ont été particulièrement riches en camées à cet égard : Combat mortel X en vedette Alien, Prédateur, et Face en cuir, et Combat mortel 11 est allé encore plus loin avec Terminator, Robocop, RamboJoker et Spawn.

En savoir plus ici.