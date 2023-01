Chaque année, “Invasion Day” oblige l’Australie à affronter des vérités douloureuses

Brisbane, Australie

CNN

—



Le musicien Fred Leone chante des chansons traditionnelles au rythme régulier des clap sticks qui résonnent dans les rues vides alors que le soleil se lève sur ce qu’il appelle une “journée difficile pour les Blackfellas”.

Leone a invité des étrangers à allumer des bougies dans un parc du centre de Brisbane le 26 janvier, une date que la communauté indigène australienne considère chaque année avec effroi, car elle marque l’arrivée des colons britanniques et le début de la souffrance pour des générations de leur peuple.

« Il n’y a pas de quoi être fier en ce qui concerne les fondations du pays », a déclaré Leone, un descendant des peuples Butchulla et Garrwa.

Le 26 janvier 1788, l’Union Jack a été élevé à Sydney Cove, commençant la colonisation européenne d’un pays occupé par la plus ancienne culture continue du monde depuis plus de 65 000 ans.

En 1938, des militants autochtones de Sydney ont déclaré le 26 janvier un « jour de deuil », mais pendant des décennies, la nation a porté un toast à son succès en tant que pays multiculturel jeune et dynamique – agitant des drapeaux australiens, buvant de la bière et allumant des barbecues – alors que les premiers occupants du pays coulaient. plus profondément dans la pauvreté, leur vie embourbée dans la discrimination.

Mais certains développements notables récents suggèrent que des changements sont à venir, a déclaré l’historienne Kate Darian-Smith, de l’Université de Tasmanie. «Cela a toujours été une sorte de journée de protestation, certainement tout au long du 20e siècle jusqu’au 21e siècle. Mais pour moi, cela semble s’accélérer », a-t-elle déclaré.

Cette année, le gouvernement fédéral et certaines grandes entreprises ont dit aux employés qu’ils pouvaient travailler le 26 janvier, une fois un jour de congé sacré. Le gouvernement de l’État de Victoria a annoncé l’heure du défilé de la fête de l’Australie à Melbourne après deux ans d’annulations de Covid, et Kmart, un incontournable pour les fournitures de fête, a annoncé qu’il ne stockerait pas de marchandises traditionnelles de la fête de l’Australie – vêtements, assiettes, serviettes et autres souvenirs drapés dans le drapeau australien. Un porte-parole de Kmart a déclaré dans un communiqué que l’entreprise vise à “favoriser un environnement inclusif et respectueux”.

Les partis politiques rivaux ont critiqué les décisions des gouvernements, tandis que des clients en colère ont menacé de boycotter les magasins Kmart, un commentateur accusant l’entreprise d’être tombée dans un “piège de la gauche éveillée”. Dans un groupe communautaire local, une publication sur Facebook souhaitant à tous “Happy Australia Day” a déclenché une dispute sur la question de savoir s’il s’agissait d’un divertissement inoffensif ou d’une célébration d’un génocide.

De plus en plus, la façon dont les Australiens célèbrent le 26 janvier est devenue un indicateur de leur politique et de leurs attitudes envers le passé colonial du pays. Et cette année, ces opinions sont plus pertinentes que jamais alors que les citoyens se préparent à voter lors d’un référendum qui déterminera leur relation avec les peuples autochtones d’Australie pour les décennies à venir.

Environ 30 personnes sont assises sur l’herbe humide autour des bougies de Leone au Musgrave Park dans le centre de Brisbane, le silence n’est rompu que par son chant et le bourdonnement d’une ville qui se réveille.

Christine Cooper, une femme blanche de 60 ans, est là, arrivée juste avant 4 heures du matin pour faire quelque chose de «plus curatif» que de se joindre aux rassemblements de protestation auxquels elle participe depuis des années.

“J’avais juste l’impression que ça n’avançait nulle part,” murmura-t-elle dans le noir.

Cooper fait partie d’un groupe croissant d’alliés autochtones qui appellent désormais l’Australia Day le jour de l’invasion ou le jour de la survie, après en avoir appris davantage sur l’histoire de la nation auprès de ceux qui ont souffert.

À l’aide de documents d’archives, des chercheurs de l’Université de Newcastle ont récemment identifié le site de plus de 400 massacres frontaliers, définis comme des attaques délibérées contre “six personnes ou plus sans défense en une seule opération”, menées par des colonialistes entre 1788 et 1930. On estime que plus de 10 000 Autochtones sont morts.

“Alors que certains massacres frontaliers ont été largement diffusés, dans la plupart des cas, un code du silence a été imposé dans les communautés coloniales immédiatement après”, ont déclaré les chercheurs.

À mesure que la population autochtone diminuait, des contrôles stricts ont été placés sur presque tous les aspects de leur vie. Plus tard, des tentatives ont été faites pour les assimiler en prenant leurs enfants, et aujourd’hui, le chagrin des familles brisées est profond.

Pendant longtemps, l’histoire australienne a été vue à travers une lentille coloniale.

« J’ai été élevé dans une génération où nous n’étions pas éduqués sur quoi que ce soit de l’histoire de nos Premières Nations », a déclaré Cooper. “Et j’ai l’impression qu’on m’a refusé cette histoire et cette connaissance.”

Quelques heures plus tard, Cooper chuchote avant l’aube sur le boom du passé sombre de l’Australie à travers un microphone alors que les orateurs s’adressent à des centaines de personnes rassemblées pour une marche du jour de l’invasion dans les rues de la ville de Brisbane. “A toujours été, sera toujours, une terre aborigène”, répond la foule en écho.

Des scènes similaires se sont déroulées lors des rassemblements du jour de l’invasion à travers le pays, tandis que des milliers d’autres ont assisté à des fêtes, des concerts et d’autres événements pour marquer la journée – certains avec un élément autochtone, et d’autres sans.

Environ 812 000 personnes en Australie s’identifient comme autochtones, soit seulement 3,2 % de la population de 25 millions d’habitants du pays. Pourtant, ils sont largement surreprésentés dans la population carcérale et ont une éducation et une santé moins bonnes que la plupart des autres citoyens.

Chaque année, l’Australia Day – ou Invasion Day – force une conversation difficile sur ceux qui restent et sur le rôle que chacun peut jouer pour trouver une voie à suivre.

“C’est très inconfortable pour nous tous, mais cela nous concentre au moins sur notre passé, sur la colonisation, sur ce qu’est notre société, sur ce que nous pourrions vouloir qu’elle soit, et comment nous, particulièrement en ce jour, voyons et comprenons et reconnaître les expériences des peuples des Premières Nations », a déclaré Darian-Smith.

Au cours des dernières années, le National Australia Day Council (NADC), une entreprise publique à but non lucratif, a tenté de rassembler les gens autour de la journée avec des subventions communautaires pouvant atteindre 20 000 dollars australiens (14 000 $) pour l’Australia Day. événements – et 10 000 dollars australiens supplémentaires pour des fonctions qui incluent un élément autochtone, par exemple, des spectacles culturels et des cérémonies de fumage, où des feuilles indigènes sont brûlées pour purifier les mauvais esprits.

Karlie Brand, directrice générale du NADC, a déclaré que le financement supplémentaire vise à « faire entendre la voix des peuples autochtones à ce niveau local ».

“Il n’est pas nécessaire que ce soit une voix qui ne voit l’Australia Day qu’à travers le prisme de la positivité”, a-t-elle déclaré. «C’est permis d’être une journée difficile et crue. Et c’est vraiment pour beaucoup.

À Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, Tracey Hanshaw, du groupe de défense des droits des autochtones Justice Aunties, a déclaré qu’elle avait lancé son «jour de deuil» annuel il y a quatre ans pour offrir à sa communauté un endroit sûr où aller le 26 janvier. hors de leurs maisons ce jour-là. Ils ne se sentent pas en sécurité dans la communauté. C’est le jour où ils sont le plus maltraités », a-t-elle déclaré.

Ce qui a commencé comme un événement pour quelques centaines de personnes s’est depuis multiplié par des milliers. «Nous avions 4 000 personnes là-bas aujourd’hui. C’était incroyable. Tous les marchands et artistes sont déjà inscrits pour l’année prochaine », a déclaré jeudi Hanshaw, un ancien d’Awabakal Gaewegal.

Dans la ville de Boulia, dans l’extrême ouest du Queensland, Beck Britton craignait que ses tentatives d’organiser une fête de l’Australie ne échouent. Environ 30% de la population de la ville de 450 habitants sont autochtones.

“Australia Day a tendance à se terminer par une journée très cliquey où il n’y a pas beaucoup de convivialité en dehors du petit-déjeuner gratuit au sein du conseil”, a-t-elle déclaré, ajoutant que certains résidents de longue date de la ville sont très résistants au changement.

Britton a suivi son partenaire, un tireur de kangourous professionnel, dans la ville il y a 15 ans et a récemment passé cinq ans à vivre dans sa périphérie. “Le traumatisme générationnel que je viens de voir au cours des cinq dernières années a été si révélateur”, a-t-elle déclaré. « Il y a toujours un conflit sous-jacent. Cela peut être assez turbulent, surtout autour de la période de Noël où les gens n’ont pas grand-chose à faire à part boire.

Le 26 janvier, elle a voulu montrer à ses cinq fils, âgés de 8 à 16 ans, la valeur de l’esprit communautaire, alors ils ont installé des poubelles comme guichets dans la rue principale pour un jeu de cricket à l’ancienne, incitant les joueurs à porter des vêtements colorés et tutus. Plus de 150 habitants, jeunes et vieux, autochtones et non autochtones, se sont joints à nous.

“Certaines personnes pensent que c’est juste un événement stupide et moelleux, mais il y a toujours une raison sous-jacente”, a-t-elle déclaré. «Parfois, les gens utilisent des journées importantes comme plate-forme pour des problèmes plus importants. Et parfois, nous avons juste besoin de nous éloigner de cela et de profiter de la compagnie de l’autre, car en fin de compte, ce dont nous avons tous besoin, c’est de la connexion.

Cela n’a pas été officiellement mentionné lors du match de cricket communautaire de Britton, mais l’un des grands problèmes dominant les événements de la Journée de l’invasion cette année était le vote à venir sur la «Voix au Parlement», le premier référendum du pays en 24 ans.

Bien que le libellé ne soit pas encore finalisé, le projet demande une réponse par oui ou par non à la question suivante : « Soutenez-vous une modification de la Constitution qui établit une voix des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres ?

Un vote oui permettrait la création d’un organisme autochtone pour conseiller le Parlement fédéral sur les politiques et les projets relatifs aux peuples autochtones.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a imploré la nation de dire oui malgré les critiques de ses rivaux politiques selon lesquelles il y a suffisamment de détails pour que les électeurs fassent un choix éclairé.

“Si ce n’est pas maintenant, quand ce changement se produira-t-il ? Et si ce n’est pas le peuple australien cette année, qui fera ce changement ? Albanese a demandé aux journalistes jeudi. “C’est une opportunité pour l’Australie. C’est celui que j’espère sincèrement que l’Australie ne manquera pas. Il s’agit d’une offre gracieuse et généreuse de reconnaître les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres comme nos premiers peuples.

Mais certains groupes autochtones disent que ce n’est pas suffisant – ils veulent que l’Australie première mettre fin à son statut de seul pays du Commonwealth à ne pas avoir signé de traité avec sa population autochtone.

“Nous devons mettre fin à la guerre qui a été déclarée à notre peuple il y a plus de 200 ans”, a déclaré jeudi à la presse la sénatrice des Verts Lidia Thorpe, une DjabWurrung Gunnai Gunditjmara.

“Le traité est ce qui unira vraiment cette nation et tous ses membres, et grâce à un traité, nous aurons quelque chose à célébrer.”

Mais pour l’instant, la seule offre sur la table concerne la voix au Parlement, qui a vu le jour grâce à un processus de consultation avec des centaines de groupes autochtones divers qui ont exprimé leurs souhaits dans la déclaration du cœur d’Uluru.

L’historienne Darian-Smith a déclaré que le référendum est un “moment déterminant pour l’avenir” qui donne aux Australiens “une occasion de vraiment dire ce que nous voulons pour l’avenir de notre nation” – et cela influencera la façon dont l’Australie envisage sa fête nationale.

Pour être adopté, le référendum doit recueillir la majorité des voix dans tout le pays, ainsi que la majorité des voix dans la majorité des États. Seuls huit référendums sur 44 ont été approuvés en Australie – et un récent sondage d’opinion montre que le soutien à celui-ci est en baisse.

Hanshaw, de Justice Aunties, a déclaré qu’elle voterait oui mais ne pense pas que cela passera. « Trop de racistes et trop de membres des Premières nations ne font pas confiance au gouvernement », a-t-elle déclaré.

Lors de la veillée, Cooper chuchote qu’elle prévoit de voter oui au référendum et espère que d’autres alliés le feront aussi.

« Nous avons déjà attendu longtemps. Je pense donc qu’il est temps. L’Australie est suffisamment mûre pour s’engager », a-t-elle déclaré. “Les gens sont prêts pour le changement.”