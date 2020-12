KARACHI, Pakistan (AP) –

Neha adorait les hymnes qui remplissaient son église de musique. Mais elle a perdu la chance de les chanter l’année dernière quand, à l’âge de 14 ans, elle a été convertie de force du christianisme à l’islam et mariée à un homme de 45 ans avec des enfants deux fois son âge.

Elle raconte son histoire d’une voix si basse qu’elle s’estompe parfois. Elle disparaît presque tout en enroulant un foulard bleu autour de son visage et de sa tête. Le mari de Neha est maintenant en prison et fait face à des accusations de viol pour le mariage mineur, mais elle se cache, effrayée après que les gardes de sécurité aient confisqué un pistolet à son frère devant le tribunal.

«Il a apporté l’arme pour me tirer dessus», a déclaré Neha, dont le nom de famille The Associated Press n’utilise pas pour sa sécurité.

Neha est l’une des quelque 1 000 filles de minorités religieuses qui sont forcées de se convertir à l’islam au Pakistan chaque année, en grande partie pour ouvrir la voie à des mariages mineurs et non consensuels. Les militants des droits de l’homme affirment que la pratique s’est accélérée lors des verrouillages contre le coronavirus, lorsque les filles sont déscolarisées et plus visibles, les trafiquants de mariées sont plus actifs sur Internet et les familles sont plus endettées.

Le département d’État américain a déclaré ce mois-ci le Pakistan «un pays particulièrement préoccupé» pour les violations des libertés religieuses – une désignation que le gouvernement pakistanais rejette. La déclaration reposait en partie sur une évaluation de la Commission américaine sur la liberté de religion internationale selon laquelle des filles mineures appartenant aux communautés minoritaires hindoues, chrétiennes et sikhs avaient été «kidnappées pour conversion forcée à l’islam… mariées de force et victimes de viol».

Alors que la plupart des filles converties sont des hindous pauvres du sud de la province du Sind, deux nouveaux cas impliquant des chrétiens, dont celui de Neha, ont tourmenté le pays ces derniers mois.

Les filles sont généralement enlevées par des connaissances complices et des parents ou des hommes à la recherche d’épouses. Parfois, ils sont pris par de puissants propriétaires pour payer les dettes impayées de leurs parents agricoles, et la police détourne souvent le regard. Une fois converties, les filles sont rapidement mariées, souvent à des hommes plus âgés ou à leurs ravisseurs, selon la Commission indépendante des droits de l’homme du Pakistan.

L’histoire continue

Les conversions forcées se développent sans contrôle sur un réseau rémunérateur qui implique des religieux islamiques qui célèbrent les mariages, des magistrats qui légalisent les syndicats et corrompent la police locale qui aide les coupables en refusant d’enquêter ou en sabotant les enquêtes, disent les militants de la protection de l’enfance.

Un activiste, Jibran Nasir, a qualifié le réseau de «mafia» qui s’attaque aux filles non musulmanes parce qu’elles sont les cibles les plus vulnérables et les plus faciles «pour les hommes plus âgés souffrant de pédophilie».

Le but est d’obtenir des épouses virginales plutôt que de rechercher de nouveaux convertis à l’islam. Les minorités ne représentent que 3,6% des 220 millions d’habitants du Pakistan et sont souvent la cible de discrimination. Ceux qui signalent des conversions forcées, par exemple, peuvent être visés par des accusations de blasphème.

Dans la région féodale de Kashmore, dans le sud de la province du Sindh, Sonia Kumari, 13 ans, a été kidnappée et un jour plus tard, la police a dit à ses parents qu’elle s’était convertie de l’hindouisme à l’islam. Sa mère a plaidé pour son retour dans une vidéo largement visionnée sur Internet: «Pour l’amour de Dieu, le Coran, quoi que vous croyiez, veuillez renvoyer ma fille, elle a été emmenée de force de chez nous.»

Mais une militante hindoue, qui ne voulait pas être identifiée par peur des répercussions de la part de puissants propriétaires, a déclaré qu’elle avait reçu une lettre que la famille avait été forcée d’écrire. La lettre affirmait que le jeune homme de 13 ans s’était volontairement converti et avait épousé un homme de 36 ans déjà marié et père de deux enfants.

Les parents ont abandonné.

Arzoo Raja avait 13 ans lorsqu’elle a disparu de son domicile dans le centre de Karachi. Les parents de la jeune chrétienne ont signalé sa disparition et ont supplié la police de la retrouver. Deux jours plus tard, des policiers ont rapporté qu’elle s’était convertie à l’islam et qu’elle était mariée à leur voisin musulman de 40 ans.

Dans la province du Sindh, l’âge du consentement au mariage est de 18 ans. Le certificat de mariage d’Arzoo indiquait qu’elle avait 19 ans.

Le religieux qui a célébré le mariage d’Arzoo, Qasi Ahmed Mufti Jaan Raheemi, a ensuite été impliqué dans au moins trois autres mariages de mineurs. Malgré un mandat d’arrêt en cours pour avoir célébré le mariage d’Arzoo, il a continué sa pratique dans son bureau délabré au-dessus d’un marché de riz en gros au centre-ville de Karachi.

Lorsqu’un journaliste de l’Associated Press est arrivé à son bureau, Raheemi s’est enfui dans un escalier latéral, selon un confrère, le mollah Kaifat Ullah, l’un d’une demi-douzaine de religieux qui célèbre également des mariages dans le complexe. Il a dit qu’un autre religieux est déjà en prison pour avoir épousé des enfants.

Alors qu’Ullah a déclaré qu’il n’épousait que des filles de 18 ans et plus, il a fait valoir que «selon la loi islamique, le mariage d’une fille à l’âge de 14 ou 15 ans, c’est bien».

La mère d’Arzoo, Rita Raja, a déclaré que la police avait ignoré les appels de la famille jusqu’au jour où elle a été filmée à l’extérieur du tribunal en sanglotant et en plaidant pour que sa fille soit renvoyée. La vidéo est devenue virale, créant une tempête sur les réseaux sociaux au Pakistan et incitant les autorités à intervenir.

«Pendant 10 jours, les parents languissaient entre le poste de police et les autorités gouvernementales et les différents partis politiques», a déclaré Nasir, l’activiste. «On ne leur a pas donné de temps… jusqu’à ce que ça devienne viral. C’est la vraie chose malheureuse ici.

Les autorités sont intervenues et ont arrêté le mari d’Arzoo, mais sa mère a déclaré que sa fille refusait toujours de rentrer à la maison. Raja a dit qu’elle avait peur de la famille de son mari.

La fille qui aimait les hymnes, Neha, a déclaré qu’elle avait été trompée dans le mariage par une tante préférée, qui a dit à Neha de l’accompagner à l’hôpital pour voir son fils malade. Sa tante, Sandas Baloch, s’était convertie à l’islam des années auparavant et vivait avec son mari dans le même immeuble que la famille de Neha.

«Tout ce que maman a demandé quand nous sommes partis était ‘quand serez-vous de retour?’» Se souvient Neha.

Au lieu d’aller à l’hôpital, elle a été emmenée au domicile de la belle-famille de sa tante et on lui a dit qu’elle épouserait le beau-frère de sa tante âgé de 45 ans.

«Je lui ai dit que je ne pouvais pas, je suis trop jeune et je ne veux pas. Il est vieux », a déclaré Neha. «Elle m’a giflé et m’a enfermé dans une pièce.

Neha a raconté avoir été emmenée devant deux hommes, l’un qui devait être son mari et l’autre qui avait enregistré son mariage. Ils ont dit qu’elle avait 19 ans. Elle a dit qu’elle avait trop peur pour parler parce que sa tante avait menacé de blesser son frère de deux ans si elle refusait de se marier.

Elle n’a appris sa conversion que lorsqu’on lui a dit de signer l’acte de mariage avec son nouveau nom – Fatima.

Pendant une semaine, elle a été enfermée dans une pièce. Son nouveau mari est venu la voir le premier soir. Des larmes tachèrent son écharpe bleue alors qu’elle s’en souvenait:

«J’ai crié et pleuré toute la nuit. J’ai des images en tête que je ne peux pas gratter », a déclaré Neha. « Je le déteste. »

Sa fille aînée lui apportait de la nourriture chaque jour et Neha a demandé de l’aide pour s’échapper. Bien que la femme ait eu peur de son père, elle a cédé une semaine après le mariage, apportant à la jeune mariée mineure une burqa – le vêtement tout couvrant porté par certaines femmes musulmanes – et 500 roupies (environ 3 dollars). Neha s’est enfui.

Mais quand elle est arrivée à la maison, Neha a découvert que sa famille s’était retournée contre elle.

«Je suis rentré chez moi et j’ai pleuré à ma maman à propos de ma tante, de ce qu’elle a dit et des menaces. Mais elle ne voulait plus de moi », a déclaré Neha.

Ses parents craignaient ce que son nouveau mari pourrait leur faire, a déclaré Neha. En outre, les perspectives de mariage pour une fille du Pakistan conservateur qui a été violée ou mariée auparavant sont minces, et les militants des droits humains disent qu’elles sont souvent considérées comme un fardeau.

La famille de Neha, y compris sa tante, a tous refusé de parler à l’AP. L’avocat de son mari, Mohammad Saleem, a insisté pour qu’elle se marie et se convertisse volontairement.

Neha a trouvé une protection dans une église chrétienne à Karachi, vivant sur l’enceinte avec la famille du pasteur, qui dit que la fille se réveille toujours en hurlant dans la nuit. Elle espère retourner à l’école un jour mais est toujours désemparée.

«Au début, mes cauchemars étaient tous les soirs, mais maintenant c’est juste parfois quand je me souviens et à l’intérieur je tremble», dit-elle. «Avant, je voulais être avocat, mais maintenant je ne sais pas ce que je vais faire. Même ma maman ne veut plus de moi maintenant.