Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait repoussé son délai de deux semaines pour que les États rendent tous les adultes aux États-Unis éligibles aux vaccins contre le coronavirus.

Mais même s’il a exprimé son optimisme quant au rythme des vaccinations, il a averti les Américains que la nation n’était pas encore sortie du bois en ce qui concerne la pandémie.

«Permettez-moi d’être extrêmement sérieux avec vous: nous ne sommes pas à la ligne d’arrivée. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes toujours dans une course à vie contre ce virus « , a déclaré Biden mardi dans une allocution à la Maison Blanche.

Le président a averti que «de nouvelles variantes du virus se propagent et évoluent rapidement. Les cas remontent, les hospitalisations ne diminuent plus. »

Il a ajouté que «la pandémie reste dangereuse», et a encouragé les Américains à continuer à se laver les mains, à se distancer socialement et à porter des masques.

Biden a ajouté que si son administration est dans les temps pour atteindre son nouvel objectif de distribution de 200 millions de doses du vaccin au cours de ses 100 premiers jours, il faudra encore du temps à suffisamment d’Américains pour se faire vacciner pour ralentir la propagation du virus.

Mais il a exprimé l’espoir que son annonce de mardi, selon laquelle chaque adulte sera éligible d’ici le 19 avril pour s’inscrire et s’inscrire dans une file virtuelle pour se faire vacciner, contribuera à élargir l’accès et la distribution du vaccin. Certains États avaient déjà commencé à repousser leurs échéances par rapport à l’objectif initial du 1er mai.

«Plus de règles déroutantes. Plus de restrictions déroutantes », a déclaré Biden.

Biden a fait cette annonce après avoir visité un site de vaccination COVID-19 à la chapelle Immanuel du Virginia Theological Seminary à Alexandrie. Lors de sa visite, il a remercié tout le monde d’avoir administré les clichés et de se présenter pour les recevoir.

« C’est la façon de battre ça », a déclaré Biden. «Faites-vous vacciner quand vous le pouvez.»

Le président a également déclaré que personne ne devrait craindre les mutations du coronavirus qui se manifestent aux États-Unis après avoir été découvertes dans d’autres pays. Il a reconnu que les nouvelles souches sont plus virulentes et plus dangereuses, mais a déclaré que «les vaccins fonctionnent sur toutes».

Biden a également annoncé que 150 millions de doses de vaccin COVID-19 avaient été tirées dans les bras depuis son investiture le 20 janvier. Cela met le président sur la bonne voie pour atteindre son nouvel objectif de 200 millions de vaccins administrés d’ici son 100e jour de fonction en avril. 30.

L’objectif initial de Biden était de 100 millions de tirs à la fin de ses 100 premiers jours, mais ce nombre a été atteint en mars.

Pourtant, il a reconnu mardi que son administration n’avait pas atteint son objectif de livrer au moins un tir à chaque enseignant, membre du personnel scolaire et éducateur au cours du mois de mars, pour essayer d’accélérer la réouverture des écoles. Biden a annoncé l’objectif au début du mois dernier et a orienté les ressources fédérales vers sa réalisation, mais a déclaré mardi que les Centers for Disease Control and Prevention estimaient qu’environ 80% des enseignants, du personnel scolaire et des éducateurs avaient reçu une injection.

La vice-présidente Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, ont également passé la journée de mardi à promouvoir le vaccin COVID-19, chacun visitant un centre de vaccination, Harris à Chicago et Emhoff à Yakima, Washington.

Harris a félicité les travailleurs et ceux qui ont reçu leur vaccin sur un site installé dans une salle syndicale locale, et a parlé du printemps comme «un moment où nous ressentons un sentiment de renouveau».

«Nous pouvons voir une lumière au bout du tunnel», dit-elle.

Certains États envisagent d’assouplir leurs restrictions sanitaires, alors même que le pays est confronté à une nouvelle augmentation potentielle des cas de virus.

Mardi, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a averti que le pays est dans une «période critique» car «nous pourrions tout aussi bien basculer dans une vague».

«Ce serait un revers pour la santé publique, mais ce serait aussi un revers psychologique», a-t-il déclaré lors d’un entretien avec le National Press Club. Il a noté que les Américains subissent une «fatigue du COVID-19» après plus d’un an de verrouillages et de restrictions à la vie publique visant à ralentir la propagation du virus.

Biden et nombre de ses conseillers ont mis en garde contre la réouverture trop rapide de l’économie et l’assouplissement des mandats de masque, au risque de provoquer une nouvelle flambée des cas de virus.

«Nous ne voulons tout simplement pas avoir à recommencer à arrêter vraiment les choses. Ce serait terrible », a déclaré Fauci.

Mais l’annonce par Biden de la date limite du 19 avril visait à injecter de l’optimisme dans un public devenu las des restrictions, et cela survient alors qu’un flot de vaccins est envoyé aux États cette semaine.

Jeff Zients, le coordinateur des coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré mardi aux gouverneurs lors d’une conférence téléphonique hebdomadaire que plus de 28 millions de doses de vaccins COVID-19 seraient livrées aux États cette semaine, a annoncé la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors de son briefing quotidien.

Cette allocation porte la quantité totale de vaccin distribuée au cours des trois dernières semaines à plus de 90 millions de doses, a déclaré Psaki.

Éligible

Au moins une douzaine d’États ont ouvert l’admissibilité à toute personne de 16 ans et plus lundi seulement, tandis que le New Jersey et l’Oregon ont annoncé cette semaine que tous les résidents de 16 ans et plus deviendraient éligibles le 19 avril.

Le président avait annoncé la semaine dernière que 90% des adultes seraient éligibles à l’un des trois vaccins COVID-19 approuvés d’ici le 19 avril, en plus d’avoir un site de vaccination à moins de 5 miles de leur domicile.

Mais l’admissibilité n’est pas la même chose que d’être vacciné. Être éligible signifie que les gens peuvent s’inscrire pour réserver leur place dans une ligne virtuelle jusqu’à ce qu’ils puissent prendre rendez-vous.

«Cela ne veut pas dire qu’ils l’obtiendront ce jour-là», a déclaré Psaki, parlant d’un vaccin. « Cela signifie qu’ils peuvent rejoindre la file ce jour-là s’ils ne l’ont pas déjà fait au préalable. »

Les personnes âgées qui attendent toujours d’être vaccinées devraient chercher des rendez-vous rapidement «parce que les files d’attente vont s’allonger» après le 19 avril, a déclaré Psaki.

La Maison Blanche a déclaré lundi que près d’1 Américain sur 3 et plus de 40% des adultes avaient reçu au moins un vaccin, et près d’1 adulte sur 4 était entièrement vacciné. Soixante-quinze pour cent des personnes âgées de plus de 65 ans ont maintenant reçu au moins un vaccin, et plus de 55% d’entre elles sont entièrement vaccinées.

Deux des trois vaccins nécessitent deux doses administrées à plusieurs semaines d’intervalle. Le troisième vaccin ne nécessite qu’une seule injection.