Chaque adulte britannique se verra offrir un vaccin d’ici la fin juillet dans le cadre d’une accélération spectaculaire du programme

Chaque adulte se verra offrir un vaccin d’ici la fin du mois de juillet, sous une accélération dramatique du programme avant la «feuille de route» de lundi pour commencer à lever le verrouillage.

Le calendrier pour l’administration d’une première dose a été avancé à partir de septembre – Boris Johnson laissant entendre que cette décision aidera également à accélérer l’assouplissement de certaines restrictions.

Les nouveaux objectifs – pour l’ensemble du Royaume-Uni – verront également un premier coup offert à tous les plus de 50 ans d’ici le 15 avril, au lieu de la fin de ce mois, alors que le programme continue de dépasser les attentes.

Le premier ministre a de nouveau insisté sur le fait que sa feuille de route serait «prudente», mais a également fait naître l’espoir d’un assouplissement plus précoce du verrouillage, car il subit de fortes pressions de la part des députés conservateurs.

«Nous allons maintenant viser à offrir un coup à chaque adulte d’ici la fin juillet, nous aidant à protéger les plus vulnérables plus tôt et à prendre de nouvelles mesures pour alléger certaines des restrictions en place», a-t-il déclaré.

La feuille de route tant attendue verra au moins quelques écoles rouvrir le 8 mars, bien que le No 10 ait été contraint de rejeter l’affirmation selon laquelle Chris Whitty, le médecin-chef, résiste à une réouverture «big bang» de toutes.

À partir de cette date, les résidents des maisons de soins en Angleterre auront droit à un visiteur régulier et il y aura presque certainement un assouplissement des règles pour rencontrer des personnes d’autres ménages à l’extérieur.

Une option est pour les ménages en Angleterre de pouvoir se réunir dans les jardins les uns des autres pour le week-end de Pâques au début du mois d’avril, avec des magasins non essentiels susceptibles d’ouvrir également ce mois-là.

Mais les organisations de pub estiment qu’aucune date ne sera fixée pour la réouverture complète de l’hospitalité – il est extrêmement improbable que ce soit avant mai – bien que manger et boire en plein air puissent être autorisés plus tôt.

Si, comme prévu, la feuille de route ne fixe que des critères pour la plupart des mesures, dépendant du succès continu de la lutte contre Covid-19 – «des données, pas des dates», comme l’a dit M. Johnson – cela mettra en colère de nombreux députés conservateurs.

Certains ont accusé le gouvernement de «déplacer les objectifs», avec un nouvel accent sur les nouvelles infections quotidiennes, plutôt que sur le nombre de décès et si le NHS risque d’être submergé.

La pression augmente pour restaurer les libertés après que les décès enregistrés ont chuté plus rapidement que prévu pour atteindre une moyenne quotidienne d’environ 500, alimentés par un taux de vaccination plus élevé que prévu jusqu’à présent.

Le Covid Recovery Group (CRG) de conservateurs tels que Mark Harper, Steve Baker et Charles Walker est inquiet, bien que sa demande pour que le verrouillage se termine complètement en avril ait déjà été écartée.

Le gouvernement a atteint son ambition d’offrir des coups à tous ceux des quatre principaux groupes prioritaires – les plus de 70 ans, les agents de première ligne du NHS et des soins et les plus cliniquement vulnérables – d’ici le 15 février.

Avec plus de 17 millions de personnes désormais vaccinées et plus de 1 500 sites de vaccination en service, «de nouveaux objectifs ambitieux» sont désormais possibles, a déclaré Downing Street.

« Il n’y aura pas de pause et je veux voir le déploiement aller plus loin et plus vite dans les semaines à venir », a ajouté M. Johnson.

« Mais il ne devrait y avoir aucun doute – la voie de sortie du verrouillage sera prudente et progressive, car nous continuons tous à nous protéger et à protéger ceux qui nous entourent. »

Cependant, la liste des priorités pour la phase deux du programme ne sera désormais dévoilée que lorsque tous les plus de 50 ans auront reçu une première dose, à la mi-avril selon le nouveau calendrier.

On s’attend à ce que le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation rejette les appels à faire monter les enseignants ou les policiers en haut de la liste, en s’en tenant à un déploiement basé sur l’âge.

Les secondes doses continueront d’être offertes dans les 12 semaines suivant la première, au milieu des preuves croissantes qu’un premier jab offre une protection très élevée.