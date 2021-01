Le ministre des Affaires étrangères a déclaré à Andrew Marr Show de BBC1 que la vaccination générale pourrait être effectuée plus tôt si la capacité est disponible pour le faire.

Le gouvernement s’est précédemment engagé à n’offrir une première dose de vaccin qu’à la mi-février à tous les plus de 70 ans, aux résidents des maisons de soins pour personnes âgées, aux travailleurs de la santé et aux soins et aux personnes souffrant de graves problèmes de santé sous-jacents.