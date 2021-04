Quel empilement

Quelqu’un croit-il sérieusement que Boris Johnson est insensible à propos de la vie des victimes de Covid?

Chacun de ses actes depuis que la menace totale du virus est devenue claire dit le contraire.

En avril dernier, il a demandé à Kate Bingham de diriger notre programme de jabs avec une instruction simple: «Empêchez les gens de mourir.»

En avril dernier, il a demandé à Kate Bingham de diriger notre programme de jabs avec une instruction simple: «Empêchez les gens de mourir.»

Il est presque devenu une victime lui-même. Et c’est sa réticence à risquer AUCUNE vie qui dicte l’hyper-prudence de notre «feuille de route» glaciaire au déverrouillage.

Si la remarque sur les «piles de corps» était telle que rapportée (et le Premier ministre prétend que c’est un mensonge), c’était une explosion privée après avoir été forcé à un deuxième verrouillage. Cette rage serait compréhensible.

Fermer la Grande-Bretagne était une décision monumentale pour n’importe quel Premier ministre, sans parler de le faire deux fois et de devoir ensuite réfléchir à un troisième.

Si c’est vrai, c’était certainement désagréable.

Combien de critiques de Boris aimeraient que chacune de leurs remarques privées soit examinée par leurs ennemis et les singes haineux de Twitter dans le feu de l’action?

L’enfer d’une nation

LA souffrance en Inde est apocalyptique.

Le pays dont le chef a déclaré la victoire sur Covid en janvier est englouti par le cauchemar que chaque nation redoutait.

AstraZeneca sert de bouc émissaire pour le déploiement du jab shambolique à Bruxelles Crédit: PA

La Grande-Bretagne a envoyé des ventilateurs et des machines à oxygène, et d’autres suivront. Nous devrions également proposer des jabs britanniques fabriqués en Inde.

L’UE peut aider. . . mais il est peut-être trop occupé à poursuivre AstraZeneca – oui, les fabricants de jab produisent de manière désintéressée des stocks massifs pour le monde au prix de revient.

Il n’a pas besoin de plus de fournitures: la Hollande n’utilisera pas 11 millions de jabs AZ qu’elle a commandés. Alors pourquoi poursuivre? Simple.

AstraZeneca doit être le bouc émissaire indigne de l’ineptie de Bruxelles.

Cauchemar de Naz

La nouvelle peine de prison écœurante de l’IRAN pour maman Nazanin Zaghari-Ratcliffe aggrave encore la honte mondiale sur cet État terroriste.

Elle est une otage, pas une prisonnière.

Nos pensées vont à elle et à sa famille. Mais ce n'est pas seulement l'Iran qui est en disgrâce.

Nos pensées vont à elle et à sa famille. Mais ce n’est pas seulement l’Iran qui est en disgrâce.

Il en va de même pour l’ONU, qui vient d’élire les islamistes purs et durs à sa Commission de la condition de la femme pour promouvoir «l’égalité et l’autonomisation des femmes».

Souvenez-vous que lorsqu’un autre «inspecteur» des Nations Unies, de gauche extrême, dit à un monde crédule à quel point la Grande-Bretagne est répressive.

Post mortem

NOUS SOMMES heureux d’apprendre que l’ex-chef du bureau de poste a démissionné de deux emplois à la suite de l’effroyable erreur judiciaire sous sa surveillance.

Mais les démissions de Paula Vennells ne peuvent pas compenser les centaines d’employés faussement accusés, punis et ruinés.

Le faible examen du gouvernement non plus. Il doit s’engager dans une enquête publique dirigée par un juge, les témoins déposant sous serment et les coupables finalement dénoncés.

Une telle injustice l’exige.