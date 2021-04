Chaque acheteur devra payer 10 pence pour un sac en plastique à partir du mois prochain

TOUS les acheteurs devront payer 10 pence pour un sac en plastique à partir du mois prochain.

Auparavant, les dépanneurs et les petits magasins étaient exonérés de la taxe sur les sacs en plastique, qui vise à arrêter l’énorme accumulation de sacs dans les décharges.

Les acheteurs devront payer 10 pence pour un sac en plastique à partir du mois prochain (photo en stock) Crédit: Alamy

Mais à partir du 21 mai, la charge sera déployée dans tous les magasins, quelle que soit leur taille, a confirmé Defra.

Auparavant, les frais étaient de 5 pence pour la plupart des supermarchés et autres grandes chaînes, mais ils vont maintenant doubler pour essayer de dissuader plus de gens de les saisir aux caisses.

Le nombre de sacs achetés a été considérablement réduit depuis que l’Angleterre a introduit les mesures vertes en Angleterre en 2015, alors que de plus en plus de personnes réutilisent leurs sacs et apportent les leurs.

Les ministres intensifient leur programme vert avant que la Grande-Bretagne accueille le sommet de la COP26 à Glasgow en juin.

Boris Johnson espère que le pays intensifiera ses efforts pour devenir plus vert avant le grand événement mondial.