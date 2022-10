Chaque accessoire “Rings of Power” de haute qualité que vous pouvez imprimer en 3D dès maintenant

Amazon nous a donné, à nous les créateurs du monde, beaucoup de choses à jouer dans sa nouvelle série, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Basé sur les œuvres phares du Second Age de Tolkien, il offre des armures et des accessoires incroyables que nous n’avons jamais vus auparavant. Avec l’avènement de la maison impression en 3Dces accessoires peuvent nous appartenir si nous pouvons les concevoir nous-mêmes ou, si nous n’avons pas les compétences pour les fabriquer, trouver quelqu’un qui le fera.

J’ai utilisé certains des meilleures imprimantes 3D pour créer de magnifiques accessoires, y compris le épée brisée de Rings of Power, mais j’avais faim de plus. J’ai donc parcouru Internet pour trouver mes modèles 3D Rings of Power préférés que vous pouvez imprimer à la maison. Tous ces modèles sont disponibles à l’achat et à l’impression à la maison et offrent des instructions sur la meilleure façon de le faire.

Si vous cherchez un moyen d’en avoir plus pour votre argent, pensez à suivre ces créateurs sur Patreon. Pour quelques dollars par mois, vous pouvez accéder non seulement à ces modèles, mais aussi à des catalogues entiers de travaux incroyables.

Andy Valentin L’une des toutes premières affiches que nous avons vues de la série télévisée était ce beau poignard. Il est actuellement détenu par Galadriel mais semble avoir appartenu à son frère Finrod avant sa mort. L’argent et l’or entrelacés signifient les deux arbres de Valinor qui ont donné vie au monde avant que le Soleil et la Lune n’existent. Ce modèle d’Andy Valentine est une récréation minutieuse – je sais que c’était laborieux en le regardant se dérouler sur Twitter – et cela s’est avéré magnifique. Il a même ajouté la gaine au cas où vous voudriez l’imprimer aussi.

James Bricknell/Crumpe J’avoue que je suis tombé amoureux de cette épée dès que je l’ai vue, alors quand Nikko Industries a fait le modèle, j’ai su que je devais le faire. Vous pouvez tout lire sur la tradition de cette épée et mon parcours à travers l’impression et la peinture de mon accessoire, ou vous pouvez vous diriger directement vers Nikko Industries et l’acheter pour vous-même ! J’ai d’abord imprimé le tout en une seule pièce, mais le modèle est également disponible avec la lame détachée pour faciliter la peinture.

Mattéo Moscatelli Dès que j’ai vu cette petite statue, j’ai su que j’en avais besoin. Le design rend Galadriel à la fois mignon et féroce. Cela devrait être une impression simple avec juste un peu de soutien sur les bras et les pointes de ses cheveux. Et c’est moins d’un dollar pour acheter le fichier !

Lauren fait du cosplay Les anneaux de pouvoir nous donnent une vision légèrement différente de Galadriel. Dans cette histoire, elle est le commandant des armées du nord et on la voit souvent brandir une épée ou brandir un poignard au combat. Lorsque les premières captures d’écran ont été publiées, Lauren, une cosplayeuse aux compétences incroyables, s’est mise à modéliser l’armure et l’épée qu’elle devait porter. Le cosplay était si bon que Lauren a été invitée à la première de Rings of Power et a pu parler à Morfydd Clar qui joue Galadriel dans la série. Lauren a publié le modèle de l’épée pour que tout le monde puisse en avoir un aussi.

Andy Valentin Andy Valentine a réalisé plusieurs pièces en septembre pour le défilé dans le cadre de son concours “un modèle par jour”. Cette broche est un modèle simple du manteau d’Elrond. Elrond Half-Elven est relativement jeune au moment où Rings of Power se déroule et n’a pas encore été ordonné seigneur de Fondcombe. Il est toujours diplomate et ami du mari de Disa, le nain Durin.

IGVite Pensée à l’origine comme une épée des Rohirrim, cette lame est utilisée par Halbrand, un nouveau personnage des Rings of Power et qui a beaucoup de théories tourbillonnant à son sujet. Certains pensent qu’il est Sauron déguisé ; d’autres pensent qu’il pourrait être le Roi Sorcier d’Angmar. J’aime à penser qu’il pourrait finir par être le père d’Eorl le Jeune ainsi que le fondateur des hommes du Rohan. Qui qu’il soit, il brandit une épée de Númenór avec une tête de cheval dessus qui, je pense, a l’air incroyable, donc je vais l’imprimer en 3D pour l’ajouter à la collection.