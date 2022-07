Chaps chevauchant des taureaux au centre-ville de Kelowna

Jeans Wrangler, bottes de cow-boy, os brisés et chevauchée de taureaux ont envahi Prospera Place à Kelowna le soir du 20 juillet.

Quelques jours avant l’arrivée de l’événement en ville, Adam Menzies de Kamloops a été contacté par l’association Professional Bull Riders (PBR) pour lui demander s’il pouvait remplacer un cavalier blessé.

Adam Menzies a fait ses débuts professionnels au Prospera Place de Kelowna (Jacqueline Gelineau/Capital News)

L’ouvrier du bâtiment local, père et mari, passe son temps libre à essayer de ne pas se faire écraser par des taureaux en tant que cavalier amateur lors de rodéos locaux.

Il a dit que les taureaux amenés à Kelowna ne ressemblaient à rien de ce qu’il avait jamais monté.

“Ces taureaux sont plus gros et plus forts, ils sont de premier ordre.”

Bien qu’il ait été repoussé par un taureau de 2000 livres, Menzies a déclaré: “Je me suis vraiment beaucoup amusé.”

Il a été convaincu d’essayer l’équitation de taureau à 19 ans par un ami d’école, et ça a collé.

“Quand ça entre dans votre sang, ça ne sort pas”, a déclaré Menzies.

Le coureur se remet encore de sa blessure de l’année dernière, lorsqu’il « s’est cassé le fémur en deux », nécessitant une intervention chirurgicale importante.

Des médecins prêts à soigner les coureurs blessés (Jacqueline Gelineau/Capital News)

Il a également été «piétiné» par un taureau, ce qui lui a causé des côtes cassées et un poumon perforé.

Il a dit qu’il continuait à revenir sur le taureau pour l’amour du sport et le frisson de tout cela.

“Tout dépend de votre détermination et de votre essai”, a déclaré Menzies.

Il sera de retour sur des taureaux au rodéo du 23 juillet à Alkali, en Colombie-Britannique.

Brock Radford a remporté la série de coupes Kelowna PBR Elite avec 77 points, ce qui lui a valu la première place de la série de championnats pancanadiens.

(Jacqueline Gélineau/Capital News)

L’événement a réuni 18 coureurs courageux en compétition dans le sport le plus dangereux au monde.

Un médecin travaillant sur l’événement a déclaré que la plupart des coureurs avaient actuellement des os fracturés. Il a expliqué qu’il aide à préparer les athlètes pour leur course en faisant des injections anesthésiantes de lidocaïne autour de leurs blessures.

Il a dit que la plus grande partie de son travail dans les rodéos consiste à convaincre les cavaliers qu’ils doivent aller à l’hôpital.

Comme l’a dit Menzies, le sport est une question de «détermination et d’essai», et les cavaliers de taureaux sont certainement tenaces.

