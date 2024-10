Chappell Roan surprend le public avec la reprise de « Barracuda » de Heart

Il n’y a rien de « Casual » dans la dernière surprise sur scène de Chappell Roan !

Le jeudi 3 octobre, la gagnante des MTV VMA a effectué sa tournée Midwest Princess à Council Bluffs, Iowa, où elle a offert à la foule du Westfair Amphitheatre une bizarrerie de setlist – une reprise complète du classique de Heart de 1977, « Barracuda ».

Le morceau est arrivé à mi-chemin de la performance de la pop star de 26 ans, entre les morceaux « Picture You » et « Hot to Go », selon Setlist.fm. Et même si la chanson était inattendue, il semble que la performance de « Barracuda » de Roan ait été accueillie par de nombreux applaudissements, selon certains. images enregistrées par des fans de la chanson.

Pendant le set, Roan portait un justaucorps rouge alors que sa scène s’illuminait de rouge et de jaune. Elle a chanté tout au long du morceau avec l’aide instrumentale de son groupe en tournée, qui a maintenu le son à un moment donné avec un bref solo de guitare.

Chappell Roan se produit au FirstBank Amphitheatre à Franklin, Tennessee, le 1er octobre 2024.

Alors que la reprise de « Barracuda » semble être un nouvel ajout au spectacle live, Roan n’est pas étranger à la reprise des classiques. Elle a déjà publié des reprises de » Fleetwood Mac « Rêves« Your Song » d’Elton John et « What’s Up? » de 4 Non Blondes sur sa chaîne YouTube officielle en 2020.

Au-delà de cela, Roan a repris quelques autres succès en tournée, notamment « Rêves » de The Cranberries et « Bad Romance » de Lady Gaga. De plus, son ascension rapide vers la célébrité a inspiré d’autres chanteurs à interpréter quelques-unes de ses propres chansons, avec des noms tels que Kelly Clarkson, Laufey et Sabrina Carpenter se joignent toutes au « Femininomenon ».

En juin dernier, Carpenter a lancé son interprétation de « Good Luck, Babe ! » de Roan. pour Salon en direct de BBC Radio 1. Deux mois plus tard, Roan a déclaré Pierre roulante dans un article de couverture selon lequel sa collègue pop star l’a soutenue tout au long de son voyage. « Nous traversons tous les deux quelque chose de très dur », a déclaré Roan au média. « [Carpenter] on a juste l’impression que tout vole, et elle s’accroche à peine. »

« C’était juste bon de savoir que quelqu’un d’autre ressent cela », a-t-elle ajouté.

Chappell Roan en mai 2024.

Roan est rapidement devenue un pilier des charts cette année après la sortie de son album L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest en septembre 2023, ainsi que quelques grandes représentations de festivals au cours de l’été. Fin septembre, l’auteure-compositrice-interprète s’est retirée de deux représentations (au festival de musique All Things Go à New York et à Columbia, dans le Maryland), car elle a évoqué la nécessité de prendre soin de sa santé mentale.

«Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire. Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment », écrivait Roan dans ses histoires Instagram à l’époque. «Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension. Je reviens bientôt xox.

Roan s’est depuis produite dans le Tennessee, l’Arkansas et l’Iowa – sa prochaine représentation étant prévue pour Austin City Limits le dimanche 6 octobre.